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El argentino largó 14° en la penúltima prueba del año y no pudo llegar a los puntos; el ganador fue Kimi Antonelli seguido de su compañero George Russell
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Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 13° en el Gran Premio de Qatar que se realizó este domingo en el circuito de Lusail y correspondió a la penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos para la tabla de posiciones ni la de constructores.
El argentino largó 14° y en el inicio, como acostumbra, ganó dos puestos, uno de ellos a su compañero Pierre Gasly. Enseguida, avanzó al undécimo puesto al superar a Gabriel Bortoloto (Audi) y solidificó su andar en una carrera en la que dominaron los equipos más importantes.
El pilarense aprovechó cada oportunidad que se le presentó. Avanzó hasta el séptimo puesto cuando varios rivales ingresaron a los pits y, poco después, hasta el sexto. Sin embargo, la prueba se le desmoronó en la vuelta número 28, cuando él tuvo que entrar a los boxes, porque su equipo tardó mucho en autorizar que regrese a la pista y cuando lo hizo quedó 14° y atrás de Gasly.
Aunque lo sobrepasó al francés inmediatamente y en la vuelta 39 llegó a estar noveno, cuando volvió a ingresar a los pits lo superaron varios rivales y retomó en el 13° puesto, posición de la que no se pudo mover hasta que vio la bandera a cuadros en la carrera que lideró con holgura el ya campeón de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes), seguido de su compañero George Russell. El podio lo completó Oscar Piastri (McLaren).
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
- GP de España: 7°
- GP de Azerbaiyán: Abondonó.
- GP de Bahréin en Malasia: 13°
- GP de Singapur: Abondonó.
- GP de Estados Unidos: Abandonó.
- GP de México: 15°.
- GP de San Pablo: 13°
- GP de Las Vegas: 6°
- GP de Qatar: 13°
Colapinto no sumó unidades, pero se mantiene 12° en la tabla de posiciones de conductores con 35 puntos, tres menos que Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Colapinto cerrará su tercera temporada en la Fórmula 1 el próximo fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, donde se disputará la última fecha del calendario 2026.
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