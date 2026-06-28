Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Austria de la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) llegó 15° en el Gran Premio (GP) de Austria que se desarrolló este domingo en el circuito de Spielberg y correspondió a la décima fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1 (F1). El argentino, que largó 16°, cerró un mal fin de semana en el que tuvo buenos indicios el viernes, con un 8° lugar en la primera práctica, pero luego se desmoronó. Gasly fue 11°.

La carrera le correspondió a George Russell, que le dio un nuevo triunfo a Mercedes, que también tuvo a Kimi Antonelli en el tercer lugar del podio. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que largó 5°, fue una de las figuras del día, apretando hasta el final y concluyendo en el segundo lugar.

Russell controló la carrera de principio a fin y contuvo el ataque de Verstappen. Su compañero en Mercedes y líder del campeonato, Antonelli, tuvo que conformarse con el tercer puesto después de acercarse a Verstappen en la última vuelta.

Mercedes dominó en el GP de Austria, con el primer puesto de George Russell y el tercero de Kimi Antonelli Clive Rose - Getty Images Europe

La de este domingo fue la primera victoria de Russell, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

La jornada resultó esquiva para Colapinto. Su desempeño estuvo marcado por la irregularidad y problemas técnicos denunciados en los primeros giros, en los que advirtió una aparente falta de potencia en su monoplaza.

El equipo francés optó por una estrategia de dos detenciones, utilizando primero neumáticos intermedios y luego duros, lo que relegó al argentino en el clasificador, aunque logró realizar un sobrepaso sobre Esteban Ocon, estirando la frenada para ganar terreno. A pesar de descontar tiempo sobre sus competidores directos en el tramo final, la brecha acumulada resultó inalcanzable para escalar más posiciones.

Franco Colapinto corrió muy de atrás en el GP de Austria; largó 16° y fue 15° en la final de este domingo Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana de julio con el Gran Premio de Gran Bretaña, que tendrá lugar entre el viernes 3 y domingo 5 de julio en el circuito de Silverstone con la presencia de Franco Colapinto.

Así está la tabla de posiciones de pilotos de la F1