Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026

Después de 26 carreras consecutivas, Franco Colapinto abandonó en un Gran Premio de la Fórmula 1. Por primera vez en el año, en Azerbaiyán, el argentino cometió un error que provocó un accidente con Pierre Gasly, su compañero de escudería, y Lando Norris (McLaren), y los tres se quedaron afuera de la carrera con grandes daños. “Perdón de verdad a todos. Perdón a Pierre. Bloqueé por completo”, dijo Franco por radio, asumiendo la responsabilidad, tras el grave incidente.

Tras una primera mitad de carrera con pocas emociones, casi sin adelantamientos ni grandes maniobras, todo cambió cuando el tailandés Alexander Albon (Williams) se despistó e impactó contra el muro en la vuelta 32. Salió el primer Safety Car del día y la mayoría de los pilotos, incluido Colapinto -que en ese momento estaba décimo-, ingresaron a boxes para cambiar los neumáticos.

Un relanzamiento caótico en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En la relargada, todo se descontroló. El líder George Russell mantuvo a todos muy cerca hasta último momento y, al momento de acelerar, hubo varios intentos de sobrepasos. Uno de ellos fue el del argentino, quien intentó meterse por adentro en un sector de la pista en el que no había espacio, no llegó a frenar a tiempo, bloqueó y provocó un fuerte accidente. “No lo puedo creer, no lo puedo creer... Se fueron tantos puntos...”, dijo Gasly, uno de los damnificados, luego de abandonar.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Alpine perdió al menos siete puntos en el Circuito callejero de Bakú porque al momento del incidente Pierre estaba séptimo y Franco marchaba décimo. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control durante toda la frenada. No pude hacer mucho. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grave porque perdimos muchos puntos. Un día complicado”, se lamentó Colapinto en el corralito (zona mixta del paddock) al término de la carrera.

Con el de este sábado, el pilarense acumula cuatro abandonos en total en la F1, tres con Williams y apenas uno con Alpine. El último DNF (Did Not Finish - No Finalizó) había sido en el GP de Abu Dhabi de 2024, cuando corría para la escudería británica, por un problema con el motor de su FW46. En esa misma temporada también había quedado marginado de las fechas en Qatar y San Pablo por diversos accidentes. Hasta este episodio en Azerbaiyán, estuvo en todas las presentaciones de Alpine (29), con la salvedad de que en Gran Bretaña 2025 no pudo largar por una falla técnica.

Franco Colapinto tras el abandono en el Circuito callejero de Bakú; el argentino asumió la responsabilidad Pavel Bednyakov - AP

La carrera la ganó el británico George Russell (Mercedes) y el podio lo completaron los dos pilotos de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar. Los otros que sumaron puntos fueron, en orden: Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Arvey Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams).