Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Barcelona Cataluña de la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó octavo en el Gran Premio de Barcelona que se desarrolló este domingo en el circuito de Cataluña y correspondió a la novena fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1 y sumó cuatro puntos para la tabla de posiciones de pilotos, donde se ubica undécimo con 19, y de constructores.

El argentino largó 13°, posición que obtuvo en la clasificación del sábado, y ganó dos lugares con un gran inicio, por lo que escaló hasta el undécimo y quedó justo por delante de su compañero Pierre Gasly. Además, el pilarense protestó que Nico Hülkenberg (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) lo adelantaron por afuera de la pista y pidió que le devuelvan las dos ubicaciones, pero la organización no asintió. Poco después, Isack Hadjar (Red Bull), con mejor ritmo, lo sobrepasó a y lo dejó 12°.

En la vuelta número 13 ingresó a los boxes. La parada para cambiar neumáticos blandos por duros fue lenta y regresó a la pista en la 19ª posición. Lo positivo para él fue que rápidamente recuperó algunos puestos a partir de que los pilotos que estaban delante suyo también se detuvieron y pasó al 13° puesto.

Colapinto volvió al 12° lugar, siempre con Gasly detrás. Con el francés con mejor ritmo, el equipo le dio la orden al argentino de que deje avanzar a su compañero y, a regañadientes, lo hizo y regresó a la misma ubicación en la que largó.

El ingreso de Lindblad a los pits más el abandono de Hülkenberg hicieron que el argentino avance al undécimo puesto y se meta de lleno en la pelea por los puntos, sobre todo porque el alemán era uno de sus rivales en la puja por estar entre los primeros 10. Gasly se mantuvo delante de él, en el décimo escalón, y los Alpine notaron que se podían llevar algo de Barcelona tras largar 13° y 14°.

En el giro número 36 el piloto de Pilar volvió a entrar a boxes y perdió solo un peldaño, con Lindblad. Oliver Bearman (Haas) también lo había sobrepasado, pero lo dejó atrás rápidamente y el stop de Liam Lawson (Racing Bulls) le permitió ubicarse otra vez undécimo. Enseguida, Linblad se metió a cambiar neumáticos y Franco llegó al décimo lugar.

El argentino mantuvo durante más de 20 vueltas a Lawson a unos dos segundos detrás suyo y, en el final, se favoreció de que Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) abadonaron por problemas en sus monoplazas y escaló hasta el octavo puesto, el cual mantuvo hasta que el tenista Novak Djokovic flameó la bandera a cuadros y consiguió cuatro puntos más para el campeonato de pilotos y para el de constructores. Gasly concluyó adelante suyo y, así, Alpine coronó un gran fin de semana que no había iniciado con buenas expectativas.

Con el triunfo acompañado en el podio de George Russell (Mercedes), quien había largado desde la pole position, y el último campeón, Lando Norris (McLaren); Hamilton quedó como el máximo ganador de Barcelona en soledad con siete victorias. Anteriormente se impuso en 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Atrás dejó al alemán Michael Schumacher, que se impuso seis veces en 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine