Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 que se disputó este domingo en el circuito de Hungaroring y correspondió a la décimotercera fecha del calendario y no pudo sumar puntos por tercera ocasión seguida.

El argentino largó 13°, posición que logró en la clasificación del sábado, y en ningún momento pudo acercarse al décimo lugar para estar en zona de unidades. Un presagio de lo que iba a ser su labor fue la largada, donde habitualmente sobrepasa rivales y esta vez lo superaron a él y quedó un puesto atrás desde el inicio.

Sin ritmo, al pilarense le costó ser protagonista. En la vuelta 17 de las 70 que tuvo la competencia entró a boxes, colocó neumáticos duros y cuando regresó a la pista lo hizo en el último lugar. Fue, entonces, su mejor momento porque pudo avanzar algunos lugares, pero se le hizo imposible alcanzar a Lance Stroll (Aston Martin) y enfiló detrás del canadiense en gran parte de la prueba. En el giro número 39 volvió a ingresar a los pits y cerca del final se favoreció de que Oscar Piastri (McLaren) abandonó y subió al 14° lugar.

Colapinto tenía previsto otro ingreso a boxes, pero ya sin posibilidades de ir a buscar puntos su equipo privilegió que se quede en la pista para proteger a su compañero Pierre Gasly (Alpine), quien iba delante suyo en ese tramo, de posibles embates de Fernando Alonso (Aston Martin), que estaba detrás del argentino. En parte lo logró, porque el español recién pudo sobrepasar al argentino a poco de la bandera a cuadros y nunca llegó hasta el francés, que terminó 12°.

Franco Colapinto no tuvo un buen fin de semana en Hungría y terminó 15° Attila Kisbenedek - Pool AFP

El ganador fue Lando Norris (McLaren) seguido de Max Verstappen (Red Bull) y el líder de la tabla de posiciones de pilotos, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes). Más atrás llegaron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

Franco Colapinto no pudo sumar puntos en el GP de Hungría afp - AFP

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en el receso por el verano de Europa y no hay actividad casi un mes. La próxima carrera que tendrá Colapinto será el GP de Países Bajos en Zandvoort el fin de semana del domingo 23 de agosto.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), además, informó este domingo que el que Gran Premio de Bahréin, que se suspendió en su momento por el conflicto bélico en Medio Oriente, se programó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputa en otro trazado.