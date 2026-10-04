Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Malasia de Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera este domingo en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia, donde se disputó el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 que se había suspendido a principios de año por el conflicto bélico en Medio Oriente, y se ubicó 13° tras haber largado desde el penúltimo puesto.

El argentino tenía condicionada su labor desde antes del arranque de la prueba porque, más allá de que clasificó 15°, tenía 15 posiciones de penalización en la grilla de partida por dos sanciones: una de cinco por el incidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán y en el que obligó a abandonar a Lando Norris (McLaren) y Pierre Gasly (Alpine) y otras 10 porque su escudería cambió por quinta vez en la temporada el motor de combustión interna (ICE, por su sigla en inglés) en su monoplaza cuando el máximo permitido es cuatro.

Franco Colapinto compitió por primera vez en el circuito de Sepang en Malasia Aijaz Rahi - AP

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

GP de Países Bajos: 14°

GP de Italia: 9°

GP de España: 7°

GP de Azerbaiyán: Abondonó.

GP de Bahréin en Malasia: 13°

Noticia en desarrollo.