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LA NACION

Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Malasia de Fórmula 1 2026

El argentino largó penúltimo y llegó ocho posiciones por delante en la carrera de Bahréin que se disputó en el Circuito Internacional de Sepang; ganó Max Verstappen

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Franco Colapinto llegó ocho posiciones delante de la que largó, pero no le alcanzó para sumar puntos
Franco Colapinto llegó ocho posiciones delante de la que largó, pero no le alcanzó para sumar puntosLILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera este domingo en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia, donde se disputó el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 que se había suspendido a principios de año por el conflicto bélico en Medio Oriente, y se ubicó 13° tras haber largado desde el penúltimo puesto.

El argentino tenía condicionada su labor desde antes del arranque de la prueba porque, más allá de que clasificó 15°, tenía 15 posiciones de penalización en la grilla de partida por dos sanciones: una de cinco por el incidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán y en el que obligó a abandonar a Lando Norris (McLaren) y Pierre Gasly (Alpine) y otras 10 porque su escudería cambió por quinta vez en la temporada el motor de combustión interna (ICE, por su sigla en inglés) en su monoplaza cuando el máximo permitido es cuatro.

Franco Colapinto compitió por primera vez en el circuito de Sepang en Malasia
Franco Colapinto compitió por primera vez en el circuito de Sepang en MalasiaAijaz Rahi - AP

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

  • GP de Australia: 14°
  • GP de China: 10°
  • GP de Japón: 16°
  • GP de Miami: 7°
  • GP de Canadá: 6°
  • GP de Mónaco: 15°
  • GP de Barcelona: 10°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: 9°
  • GP de Bélgica: 10°
  • GP de Hungría: 15°
  • GP de Países Bajos: 14°
  • GP de Italia: 9°
  • GP de España: 7°
  • GP de Azerbaiyán: Abondonó.
  • GP de Bahréin en Malasia: 13°

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