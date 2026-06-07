Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Mónaco de la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 15° en el Gran Premio de Mónaco que se disputó este domingo en el circuito de Montecarlo y correspondió a la octava fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y no pudo darle puntos a Alpine como lo hizo en Miami y Canadá en las dos competencias previas.

El argentino largó 14°, posición que logró en la clasificación del sábado, y enseguida ganó un lugar gracias al abandono de Max Verstappen, cuyo Red Bull no le respondió en la salida. Desde entonces, el pilarense se mantuvo 13° en una prueba muy monótona que lideró de punta a punta Kimi Antonelli (Mercedes) hasta quedarse con el triunfo.

En un trazada muy difícil de sobrepasar, Colapinto cuidó su posicion y giró gran parte de la primera mitad de la carrera detrás de Carlos Sainz Jr. (Williams). Avanzó un lugar cuando Nico Hulkenberg (Audi) ingresó a boxes y poco después lo hizo él. A partir de allí condicionó su labor porque la parada fue lenta y, además, recibió un recargo de cinco segundos en su tiempo por haberse excedido en la velocidad en la salida de los pits.

Desde el 14° lugar y con la penalización a cuestas, el pilarense casi que no tuvo margen para ir a buscar puntos en el GP de Mónaco. A falta de 10 vueltas la carrera se detuvo con bandera roja luego de que Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari) se accidentaron en la misma curva porque el asfalto estaba dañado. La organización, que analizó finalizar la carrera, reparó la carpeta asfáltica y la prueba se relanzó como al principio.

En la nueva largada, Colapinto se chocó con Fernando Alonso (Aston Martin), Hulkenberg y Sainz y quedó en el último lugar entre los 15 pilotos que seguían en la pista y muy lejos del 14°, que era el alemán. Así, cruzó la bandera a cuadros y se fue del circuito de Montecarlo sin nada de lo que fue a buscar en un fin de semana que le fue cuesta arriba desde el comienzo.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

Franco Colapinto compitió por segunda vez en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 JAKUB PORZYCKI - POOL

La carrera en Mónaco fue la segundo para Franco Colapinto, quien había participado en 2025 también con Alpine. El argentino volverá competir en la F1 el próximo fin de semana en España, en el Gran Premio de Barcelona, con el objetivo de sumar unidades para dejar atrás lo ocurrido en Montecarlo y ratificar su gran temporada 2026.