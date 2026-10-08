Cronograma del GP de Singapur de la Fórmula 1 2026

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La 17° jornada del Gran Circo se llevará a cabo este fin de semana en el circuito Urbano Marina Bay, en el que George Russell se quedó con la victoria en la temporada 2025
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Este fin de semana continúa la Fórmula 1 (F1) 2026 con el Gran Premio (GP) de Singapur, que se llevará a cabo en circuito Urbano Marina Bay. Es la 17° fecha del año (el GP de Arabia Saudita se canceló por la Guerra de Medio Oriente) y Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos, mientras que Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.
Este trazado callejero es muy exigente físicamente, con 19 curvas, fuertes frenadas y numerosas zonas de aceleración. La sucesión de curvas lentas y medias obliga a cuidar la tracción y ofrecen oportunidades constantes para recuperar energía y aprovecharla al máximo en las rectas. A esto se le suma el calor, la humedad y el asfalto irregular, que serán claves en el desarrollo de las carreras de este fin de semana (sprint y principal).
En 2025, el británico George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria por primera vez con 5.430s de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen. El piloto con más victorias, con cinco, es el alemán Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013, 2015 y 2019). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en Singapur: Lewis Hamilton (2009, 2014, 2017 y 2018), Fernando Alonso (2008 y 2010), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Carlos Sainz Jr. (2023), Lando Norris (2024) y Russell.
- En esta carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará mejorar lo hecho el fin de semana pasado en Malasia, cuando finalizó 13°.
Cronograma del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
- 5:30: Práctica libre 1
- 9.30: Clasificación sprint
Sábado 10 de octubre
- 6: Sprint
- 10: Clasificación
Domingo 11 de octubre
- 9: Carrera
Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026
Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 320 puntos
- George Russell (Mercedes): 236
- Lewis Hamilton (Ferrari): 214
- Charles Leclerc (Ferrari): 191
- Lando Norris (McLaren): 188
- Max Verstappen (Red Bull): 188
- Oscar Piastri (McLaren): 128
- Isack Hadjar (Red Bull): 96
- Liam Lawson (Racing Bulls): 65
- Pierre Gasly (Alpine): 41
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38
- Franco Colapinto (Alpine): 27
- Oliver Bearman (Haas): 20
- Gabriel Bortoleto (Audi): 10
- Nico Hulkenberg (Audi): 7
- Esteban Ocon (Haas): 7
- Fernando Alonso (Aston Martin): 7
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 7
- Alexander Albon (Williams): 5
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls - reemplazo por algunas jornadas): 1
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
Constructores
- Mercedes: 556 unidades
- Ferrari: 405
- McLaren: 316
- Red Bull: 298
- Racing Bulls: 90
- Alpine: 68
- Haas: 27
- Audi: 17
- Williams: 12
- Aston Martin: 7
- Cadillac: 0
Máximos ganadores del Gran Premio de Singapur
- Sebastian Vettel (Alemania): Cinco triunfos
- Lewis Hamilton (Gran Bretaña): Cuatro
- Fernando Alonso (España): Dos
- Nico Rosberg (Alemania), Sergio ‘Checo’ Pérez (México), Carlos Sainz Jr. (España), Lando Norris (Gran Bretaña) y George Russell (Gran Bretaña): Uno
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