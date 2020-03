E-Sports. Canapino, el tetracampeón de TC que batalla contra pilotos de F.1

Canapino y un triunfo... virtual: se impuso en la simracing del TC Crédito: Captura de TV

Autódromos cerrados, vacíos. Pistas sin actividad, motores en silencio, pilotos en pausa. La pandemia mundial de Covid-19 hace estragos en el automovilismo: la Fórmula 1 determinó cancelaciones y aplazamientos de los ocho Grandes Premios que marcaban el arranque del calendario; las 500 Millas de Indianápolis por primera vez en la historia no se correrán en mayo y las 24 Horas de Le Mans se reprogramaron para el 19 y 20 de septiembre... El Turismo Carretera es la categoría de autos más longeva del planeta, certificada en el libro Guinness, y con 83 años también innova en tiempos de coronavirus . El fin de semana que terminó era la fecha asignada que tenía el circuito de Concordia para recibir al TC, una jornada que se transformó en una simracing con 28 pilotos de los diferentes escalafones de la Asociación Corredores Turismo Carretera: desde Emmanuel Novo, del TC Pista Mouras, al tetracampeón Agustín Canapino, ganador de la carrera virtual en el trazado entrerriano y un piloto que habitualmente batalla con las espadas de la Fórmula 1 en eSports .

Sin experiencia en karting ni en autos de Fórmula, Canapino utilizó los simuladores para construir su destacado presente. No fue una casualidad que la mayoría de los participantes de la experiencia virtual de TC lo nominaran como favorito a la victoria. Debido a que en la niñez su padre Alberto no quería que fuera piloto, se encerraba en una habitación a mirar carreras y a jugar con el simulador. Sin darse cuenta, se entrenaba y probaba sus capacidades para lo que ahora es un exitoso camino en las categorías nacionales. Pero los eSports lo volvieron a convocar y de manera oficial, cuando la escudería Williams le propuso ser parte de su staff . "Hace dos años me contactaron para ser parte del proyecto. Williams tiene una división de eSports en distintas plataformas. Participo en el eRacing , es el mejor nivel de simulación. Este año, al participar solo en TC y Súper TC2000 tengo más disponibilidad, porque en 2019 estuve casi cuatro meses sin encender el simulador", comenta Canapino, acerca de la aventura que actualmente centraliza las actividades de los seguidores del automovilismo.

Llegó como principal candidato y cumplió con las expectativas, pero también arribó a la experiencia del TC con el antecedente inmediato de superar a Max Verstappen y Lando Norris, pilotos de Red Bull Racing y McLaren, respectivamente. Una carrera virtual de Supercars , en el circuito de Watkins Glen, de Nueva York, el escenario que juntó al arrecifeño con las estrellas de la F.1 y con otros expilotos del Gran Circo , como el colombiano Juan Pablo Montoya y Stoffel Vandoorne. Bajo la organización de Team Redline, Canapino logró treparse al último escalón del podio en la segunda de las competencias, después de superar por escaso margen a Norris; el neerlandés Verstappen no enseñó su mejor versión, aunque ganó cuatro pruebas y es el puntero del certamen. "En los próximos días estaremos con nuevas carreras, pero en otra división; también participaría Pechito López", señaló en una charla con el programa Campeones y quien a partir del jueves será parte del estreno del Campeonato de las Estrellas del Súper TC2000, un torneo de cuatro competencias.

En la competencia virtual de Concordia -nunca ganó en ese circuito en TC- quedó establecido el excelente nivel del arrecifeño: un corte eléctrico le impidió clasificar y ocupó el 12mo cajón de la grilla de la serie, en la que avanzó hasta la cuarta posición. En la competencia final, en un puñado de giros ya atacó al puntero Nicolás Trosset - poleman y ganador de la primera manga-, que terminó cediendo ante la presión de Canapino; tras un recorrido de 18 vueltas, el tetracampeón del TC festejó y dejó el tradicional sello de los vencedores al dibujar trompos durante la celebración.

En la plataforma eRacing , Canapino ganó la semana pasada en la Porsche Cup, competencia que se disputó en el autódromo de Interlagos, de Brasil. Una carrera de la que formaron parte Tony Kanaan, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2013 y excampeón de IndyCar, y otros brasileños como Felipe Nasr y Marcio Campos y Felipe Baptista, estrellas de simracing . "Salí segundo en la primera manga y en la final tomé la punta y pude ganar. Me gané como premio un reloj y una réplica del Porsche", comenta quien utiliza hasta guantes para manejar y entiende que aquellos que se dedican a tiempo completo obtienen beneficios económicos con las carreras virtuales. "Ya es rentable y a futuro será un medio de vida, un espacio que se profesionalizará. No sé si en la Argentina se puede dar a corto plazo.".

Simuladores, gimnasio y karting, una rutina de entrenamiento que cumple Canapino para seguir apuntándole a las victorias. "Son actividades de perfeccionamiento, sirven para ser un piloto más completo, tener mayor sensibilidad. Depende de la capacidad de cada uno para adaptarse y saber sacarle provecho. En la técnica de manejo o de poner un auto a punto es lo mismo un simulador que en la realidad, la enorme diferencia es que no podés apretar el botón escape", explica el piloto que con simuladores se preparó para correr en 2019 las 24 Horas de Daytona con el Juncos Racing, es tetracampeón de TC y domina en las carreras virtuales a los ases de la F.1.

La experiencia virtual del TC en Concordia

Cámaras a bordo, imágenes de los pilotos manejando desde el simulador, el vehículo que hace de Auto de Seguridad, comisarios deportivos que analizan y castigan las maniobras peligrosas, roces, accidentes, roturas de motores, la palabra de los ganadores. Los contenidos habituales que ofrece una carrera de Turismo Carretera se replicaron ayer en la competencia virtual que desarrolló la categoría en el autódromo de Concordia, escenario donde el TC debía desandar el tercer episodio de la Etapa Regular del calendario 2020. El automovilismo descubre un nuevo formato para entretener a sus seguidores durante el parate de la actividad por la pandemia mundial de Covid-19. La experiencia tuvo como vencedor a un especialista de los eSports, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), a quien Nicolás Trosset (Dodge) y Esteban Gini (Torino) acompañaron en el podio virtual.

"Un arranque de día complicado, porque se me cortó la luz y no pude clasificar. Después, en la serie tuvo in final de foto finish con [Facundo] Ardusso por el cuarto puesto y la final fue una tremenda pelea con Nico [Trosset]. Tuvimos buen ritmo en el auto, que es a lo que siempre apostamos", analizó Canapino el desarrollo de la jornada. El tetracampeón del TC dejó un mensaje para los seguidores: "Ojalá que haya más carreras en este tiempo de cuarentena, pero por favor colaboren con quedarse en casa. Pronto volveremos a las pistas a y a disfrutar de nuestra pasión". El TC intentará retomar el calendario el 26 de abril, aunque no confirmó el escenario -además de Concordia se suspendió la carrera en Toay, La Pampa-; el campeonato lo lidera Facundo Ardusso (Torino), después del paso de la categoría por Viedma y Centenario.

La particular jornada que tuvo pantalla en la TV Pública, que utilizó el horario habitual de los domingos en que la ACTC o el Turismo Nacional desarrollan sus competencias, aunque el desenlace se transmitió en diferido por la conferencia de prensa del ministro de Salud, Ginés González García; también el canal de Youtube y Facebook Live de la ACTC, que tomaban la señal del canal estatal, fueron otras plataformas para seguir las alternativas de la carrera. El dinero que se recaudó por los sponsors de la categoría se destinó a la cartera de Salud de la Nación para la compra de equipamientos e insumos.