El automovilismo argentino cumple 125 años: cómo fue la primera carrera de coches en el país

“Me ensucié un poco la ropa, pero salvé la galera”. En efecto, Juan Cassoulet la había sacado barata. Pero más que lo que él decía: se había salvado su auto, un Rochester a vapor que seguramente costaba más que una galera y el elegante atuendo propio de la alta sociedad de principios del siglo XX. El hombre quitó a tiempo los almohadones del asiento del coche, cortó el paso de nafta del quemador y apagó el principio de incendio, poco después de cruzar la meta. Sin saber, quizás, que acaba de hacer historia, y no por haber vencido a un futuro presidente de la Nación: se había convertido en el primer ganador del automovilismo argentino. Dieceiséis de noviembre de 1901. Hace, este lunes, 125 años.

Las carreras de coches motorizados nacieron en el país hace un siglo y cuarto en un templo de la velocidad, pero de otra índole: un hipódromo. Uno de Buenos Aires, cercano al Río de la Plata, en la zona Norte de la ciudad. ¿Cuál? Ya veremos, porque hay dudas. En todo caso, sí está claro que aquel sábado los caballos dieron lugar durante un rato a otros caballos, los de fuerza. Poquitos en cada vehículo, pero suficientes como para que los automóviles fueran hasta más rápidos que los nobles cuadrúpedos.

Un publicidad de Rochester, el modelo estadounidense que se impuso en la primera competencia automovilística del país, hace un siglo y cuarto.

En una Buenos Aires que por entonces tenía fijos sus ojos en París, los primeros entusiastas de los fierros copiaron una novedad que habían inventado los franceses siete años antes. El 22 de julio de 1894, con una París-Ruan de 126 kilómetros, fue dado a luz el automovilismo mundial. Un diario capitalino, Le Petit Journal, había organizado la competencia, a instancias de su editor Pierre Giffard, periodista especializado en ciclismo. El auto era todavía cosa incipiente; muchos dan por origen del automóvil moderno el patentamiento del invento de Karl Benz en Berlín el 29 de enero de 1886, y hay quienes consideran que la genésis de los coches fue el carro a vapor que el capitán del ejército francés Nicolas-Joseph Cugnot creó en 1769. Aquella París-Ruan de fines del siglo XIX fue más una competencia tecnológica y una vidriera de difusión hasta comercial del novedoso vehículo autopropulsado que una carrera, pero aun así se la tiene por inaugural del automovilismo global. Por eso no ganó quien menos tiempo tardó.

Seis horas y 48 minutos se tomó el conde Jules-Albert de Dion para cubrir el tramo de la capital a la ciudad normanda con un coche de marca propia. Pese a los tres minutos y medio de ventaja sobre el “segundo” (como en el rally, se largó a intervalos, de 30 segundos), a la mañana siguiente no se le reconoció el triunfo, pues su De Dion-Bouton a vapor, al requerir un fogonero, no cumplió los objetivos de la competencia (practicidad, viabilidad). La primera competencia formal de coches de la historia tuvo un resultado de escritorio: ese lunes el jurado derivó la victoria en cuatro máquinas, tres Peugeot y un Panhard et Levassor, que habían quedo segundo a quinto en la planilla de tiempos. Así fue el resultado de la carrera de origen del automovilismo: un poco de revisión técnica, un poco de velocidad. De Dion, al menos, no quedó con las manos vacías: el segundo premio era de 2000 francos franceses (80 libras esterlinas). No obtuvo el primero, de 5000 (200), pero, como Peugeot, tuvo en la París-Ruan una vidriera para difundir su marca. Que ya había llegado a Argentina, por cierto.

Conforme el libro Historia de una pasión, del periodista Alfredo Parga, “el primer vehículo que se introdujo al país” fue “un triciclo con motor De Dion-Bouton traído en 1887 y patentado con la chapa número 1″. Aun sin vuelos, sin comunicaciones instantáneas y casi sin imágenes, la elite argentina importaba y copiaba pronto las tendencias y las novedades tecnológicas europeas en aquellos fines del XIX y albores del XX. Según expuso en Autoclásica su organizador, el Club de Automóviles Clásicos, en 1900 “había más 9 automóviles en circulación por las calles de Buenos Aires”, pero la revista Rueda Rudge, del propio club, estima en “unos 30″ esa cantidad.

Para 1901 el automóvil era todavía una novedad, de la que había unas pocas decenas de ejemplares en Buenos Aires; el coche fue prontamente adoptado por los porteños. revista Caras y Caretas

Como fuera, los coches fueron tan aceptados que no tardaron mucho en dejar de llamar la atención. Así lo cuenta un texto de LA NACION del 23 de noviembre del propio 1901:

“Es sorprendente el desarrollo y difusión que ha alcanzado en los últimos meses en Buenos Aires este ultramoderno medio de locomoción”.

“Hasta hace poco la aparición de un automóvil en nuestras calles era objeto de la más grande curiosidad por parte de los transeuntes que, medio boquiabiertos, seguían hasta perderlos de vista todos sus giros y rápidos movimientos. Donde había uno estacionado, enseguida se agrupaba á su alrededor un montón de curiosos que estudiando y observando detenidamente la máquina, comentaban á su modo las mil ventajas y conveniencias que iba á significar para el abaratamiento del transporte, etc.”.

“No faltaba entre ellos quien dijera en un arrebato de entusiasmo que con este invento no pasarían muchos años sin que, como la cosa más natural del mundo, se mudara un hotel instalado en la calle Florida al Tigre ú otro paraje situado á diez leguas de la ciudad, en menos de media hora, y por tan solo una bicoca de pesos”.

Locomobile, otra marca oriunda de Estados Unidos, que tuvo seis coches en la línea de largada de la carrera de bautismo en el país.

“En menos de dos meses el automóvil ha dejado de ser entre nosotros una novedad”, reza el texto, publicado en el espacio de notas sociales y que remata con el “regocijo” que producía ver cómo el automóvil había “entrado [...] con furor en el elegante mundo femenil bonaerense”, ya que en el “aristocrático paseo del Norte” había “vaporosas siluetas femeniles” al mando de coches, que manejaban con “facilidad y gracia” y con “ausencia de temor”.

Ya las mujeres y los autos no eran asuntos separados y de hecho la comisión de damas de la Sociedad de Beneficiencia organizó para el jueves 7 de noviembre en aquel hipódromo, en beneficio del Asiglo Siglo XIX, una reunión “sportiva” con cuatro eventos vinculados con automotores: 1º, un “desfile de Mail-Coach y Breaks de Chasse”; 2º, una “carrera de 1100 metros de automóviles de menos de 500 kilos”; 3º, una “carrera de 3000 metros de automóviles de más de 500 kilos”, y 4º, una “carrera de 1100 metros de autos eléctricos”. “Se verá concurrida por lo más selecto de nuestro gran mundo social”, anticipó LA NACION sobre la iniciativa. Pero se interpuso el clima, dos veces: la primera postergación fue sucedida por otra el sábado 9, y el sábado 16, un “espléndido día primaveral”, sí tuvo lugar el acontecimiento. Al parecer, la caridad no conmovió mucho a ese “gran mundo social” de Buenos Aires. “La fiesta resultó en extremo agradable é interesante, aunque no asistiera á ella la numerosa concurrencia que era de esperarse por el móvil humanitario que la inpiraba, como por la novedad que encerraba el programa”, lamentó el diario. Una pena por los ausentes: además de la posibilidad de ayudar al prójimo, se perdieron el nacimiento del automovilismo argentino.

El artículo de la revista Caras y Caretas del 23 de noviembre de 1901 que reseñó aquella carrera inaugural, celebrada una semana antes.

Que no fue por cesárea ni a las apuradas en cualquier sitio. Ese dignísimo hipódromo fue engalanado en su “pelousse” por “un grupo de damas y niñas bastante numeroso y selecto como para asegurar de sobra el éxito de cualquier reunión social”. Entre los apellidos presentes había muchos de la aristocracia nacional: Pellegrini, Altgelt, Tornquist, Cárcano, Láinez, Livingston, Sáenz Peña, De la Serna, Quirno Costa, Tezanos Pinto, Uriburu, Massot, Abella, Maderna, Frederking, Mackinlay, Luro, Le Bretón, Rueda, Madero, Bustillo, Marcó del Pont, Rodríguez Larreta, Anchorena, Ortiz Basualdo, Lllavallol, Lavalle, Demaría, Seeber, Pasman, Tomkinson, Ugarte, Biaus, Elía, Ezcurra, Urquiza (señoras), Santamarina, Mayer Pellegrini, Solá, Peña, Achával, Agote, Quesada, Guerrico, Cantilo, Ramos Mexía (señoritas).

Y otros estaban entre los propios dueños de los coches participantes, que en algunos casos presentaban la máquina pero no la conducirían: lo harían sus “chauffeurs”, que serían los pilotos. Algunos de los once anotados eran Sebastián Alcorta, Ramón Caamaño, Celestino Salgado, Norberto Quirno Costa, Alberto de Bary, Juan Abella. Después de que el primer número, el desfile, no pudiera ser llevado a cabo por inasistencia de sus protagonistas –hoy, incomprensible; quién sabe si no tanto en aquella época–, fue el turno de la carrera para autos de menos de 500 kilos. La imprecisión de la información de la época no despeja la duda de si se desarrolló realmente sobre 1000, 1100 o 1500 metros, medidas que indicaron diversos medios. Pero sí quedan nítidas algunas curiosidades.

Un Rochester en la versión de 2018 de Autoclásica, la exposición de autos veteranos que cada año es llevada adelante en el hipódromo de San Isidro por el Club de Automóviles Clásicos.

Por ejemplo, que Dalmiro Varela Castex, que estaba inscripto, terminó no compitiendo sino siendo fiscal de la carrera, a la par de otro hombre de apellido ilustre: Emlio Casares. Dalmiro era el dueño de aquel De Dion-Bouton traído en 1887 y primer patentado del país; es el hombre que aparece con la pistola de largada en una de las fotos de aquel 16 de noviembre. Según Autoclásica, Varela Castex era también propietario del único Rochester de la prueba, dotada de una “interesante lucha desde la partida”, que fue detenida, y desatada por el disparo al aire. El vaporero estadounidense corría contra seis colegas y compatriotas pero de otra marca, Locomobile. Uno de estos era el favorito, con otro apellido célebre de la sociedad al volante: Alvear. Pero tuvo un inconveniente importante.

Esa génesis ya dejó claro que las fallas mecánicas son parte del automovilismo: una cadena traicionó al candidato principal, “accidente sin el cual habría resultado seguramente el vencedor, pues tuvo que limitar sensiblemente la velocidad”. Aun así, ese hombre llegó tercero. Segundo resultó el ingeniero Juan Abella, cuyo apellido sigue ligado hasta hoy con el automovilismo, en competencias de regularidad como el Gran Premio Argentino Histórico (GPAH) mediante Arturo Abella Nazar. Y primero, como se dijo, Cassoulet, que conforme Autoclásica fue el piloto del Rochester de Varela Castex, y según Rueda Rudge, era el mismísimo dueño y tomó el volante al enterarse de que el chauffeur asignado, Celestino Salgado, iría a menos a la hora de correr. Sea como haya sido, Cassoulet resultó el ganador y obtuvo una obra de arte como recompensa: una cigarrera y una fosforera de plata elaboradas por la prestigiosa casa Escasany. Y además, recibió un desafío. Una apuesta por un dineral.

Juan Cassoulet arriba solo al disco y se transforma en el primer vencedor del automovilismo nacional; su Rochester venció a todos los Locomobile, también vaporeros.

Cinco mil pesos argentinos eran una pequeña –o no tan pequeña– fortuna por entonces. Equivalían a unos 11.000 francos franceses (4400 libras esterlinas), o sea, más del doble de lo que estuvo en juego para el primero en aquella París-Ruan. Y en especias, aquel monto permitía comprar dos Locomobile, aproximadamente. El reto era ganar la segunda carrera, la de 3000 metros con coches más pesados. Y el autor de la propuesta, el hombre que había perdido la primera por el desperfecto y que aparentemente había quedado bastante disgustado: Marcelo Torcuato de Alvear. Futuro presidente de la Nación.

“Me desafió por 5000 pesos. No le pude aceptar”, revelaría mucho más tarde, en los años cuarentas, Cassoulet al periodista Ricardo Lorenzo, ‘Borocotó’. El rechazo no fue pusilánime sino prudente a sus 28 años: “No los tenía...”, justificaría el hombre oriundo de Azul en aquella conversación. En rigor, casi nadie rivalizó en esa segunda competencia con Alvear, que andaba por los 33 y a quien le faltaban dos décadas para asumir la primera magistratura nacional. Hombre “afecto a toda suerte de actividades deportivas”, según lo describió un anónimo citado por Parga, el inquieto aristócrata tuvo un oponente de su estilo: Aarón de Anchorena.

Aarón de Anchorena (de bigote) y Jorge Newbery (izquierda) en la barquilla del globo Pampero el 25 de diciembre de 1907, prestos a cruzar de Palermo a Uruguay; aquel fue partícipe en la jornada de génesis del autovilismo albiceleste. Archivo General de la Nación

El padre de la aeronáutica argentina habría sido el propietario del auto que en la carrera inaugural resultó cuarto al mando de Egisto Gismondi, que al parecer era su chofer. Pero en la segunda prueba, la de 3000, fue el propio De Anchorena el piloto, con un Panhard et Levassor (las marcas solían llevar por nombres los apellidos de sus fundadores o propietarios). No fue adversario para Alvear, que se impuso muy holgadamente y salió solo en la foto de llegada a la meta. Un pequeño desquite para quien, además de figurar en la lista de presidentes de la república, bien podría haber inaugurado la de vencedores en el automovilismo nacional.

Marcelo Torcuato de Alvear arriba en soledad en la competencia de 3000 metros, la segunda de coches en el país; el futuro presidente de la Nación se impuso ampliamente a De Anchorena. revista Caras y Caretas

No habría sido algo menor para el hombre de la calle porteña contigua a la avenida Santa Fe que se convierte en Charcas: ya primer mandatario, era común verlo en acontecimientos deportivos, como la mismísima inauguración del estadio de Boca Juniors el 6 de julio de 1924, en el mismo lugar donde hoy se impone La Bombonera. Presidió el país entre 1922 y 1928, en una época de gran progreso para la nación. Desde 1916 hasta 1922 había sido embajador en Francia, la cuna del automovilismo.

Marcelo T. de Alvear era un aficionado a los deportes en general; en este caso ejecuta el puntapié inicial de un partido de Argentinos Juniors en el club Sportivo Barracas en 1923, el segundo año de su presidencia. Archivo General de la Nación

De allí provenía el apellido Cassoulet. Juan había nacido en Azul, pero su familia estaba radicada en Tandil, a unos 100 kilómetros, donde se dedicaba al comercio de bicicletas y la importación de automóviles, al punto de llegar a representar en el país, desde 1907, a la marca De Dion-Bouton, la del ganador-no ganador en la fundacional París-Ruan de 1894. Juan no se quedó con aquel éxito local precursor de 1901; efectuó un raid Buenos Aires-Bahía Blanca y, en 1910, obtuvo el primer Gran Premio ACA. Vivió hasta 1949, cuando tenía 76 años, y lo que queda de su cuerpo está en el cementerio de Recoleta. Y la fosforera y la cigarrera de plata, rescatadas con el transcurrir del tiempo por el periodista Federico B. Kirbus, llegaron al Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, de Balcarce.

La cigarrera y la fosforera que fueron premio de Cassoulet por aquel éxito inicial; dos obras de la reconocida casa Escasany, que con el tiempo pasaron a estar en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, de Balcarce.

Varela Castex, el participante-no participante que concluyó como fiscal y largador de la carrera primigenia y poseedor de aquel primer automotor llegado al país, no se quedó en la anécdota e hizo algo aun más grande por el automovilismo nacional: cofundó menos de tres años después, el 11 de junio de 1904, Automóvil Club Argentino (ACA), uno de los pioneros en su especie en el mundo. De hecho, Francia había creado el suyo apenas nueve años antes, en 1895, al siguiente de la icónica París-Ruan. Lo pergeñó y lo creó el noble De Dion, para fomentar las carreras entre los amantes de la competencia y la velocidad, sí, pero más aun para apoyar a la industria automotriz en una invención que sería largamente beneficiosa para la población.

Dalmiro Varela Castex fue el primer importador de un auto al país, que llevó la patente número 1, y luego cofundó Automóvil Club Argentino, en 1904, apenas nueve días antes de que se constituyera la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Archivo General de la Nación

El conde, y luego marqués, De Dion, nacido en Nantes en 1856, era una suerte de playboy, un ricachón aficionado a las apuestas, a los duelos y a la política. Pero también un emprendedor, que tuvo su empresa automotriz y ferroviaria junto a su socio Georges Buton (coches De Dion-Bouton), se dedicó a la industria editorial y se involucró en la creciente organización deportiva de su patria.

También Aarón de Anchorena fue un bon vivant, un longevo soltero que se movió cómodo en las alturas de la pirámide social entre las mieses del dinero familiar, pero que tuvo intereses y anhelos, más allá del automovilismo. Cabalgó con el presidente Julio Argentino Roca y se encontró con el perito Francisco Pascasio Moreno en una Patagonia a la que dio vida forestando, introduciendo animales exóticos para la zona, construyendo instalaciones y fomentando el turismo en el lago Nahuel Huapi y la isla Victoria. Fue productor y exportador agropecuario. Protagonista de la jornada de bautismo del automovilismo argentino, inició también, en 1907, la aeronáutica nacional, que propició junto a Jorge Newbery como viajero en globo en una travesía que terminó en Uruguay, país al que le legaría la estancia que hoy usa como residencia presidencial de verano. Se constituyó en uno de los fundadores de Aero Club Argentino y tuvo vínculos con su par de Francia, nación donde había vivido unos 14 años. Y en la cual, finalmente, contrajo matrimonio ya avanzada su vida, con Zelmira Rosa Paz Díaz, hija de José C. Paz, creador del diario La Prensa. La boda tuvo lugar en París.

Aarón de Anchorena fue una de las celebridades que hicieron al origen del automovilismo argentino, como también contribuyó al surgimiento de la aeronáutica nacional. Gentileza Díaz Ortiz Ediciones

París. La Ciudad Luz, la de esa Belle Époque tan idílicamente retratada en una de las grandes obras de Woody Allen. La de Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Francis Scott Fitzgerald, Zelda Sayre Fitzgerald, Luis Buñuel, Cole Porter, Juan Belmonte, Man Ray, personajes de esa Medianoche en París que aparecen cuando un Peugeot viaja en el tiempo hacia una era de esplendor artístico y cultural. Bien pudo ser un viaje de la capital a Ruan en esos primeros coches que en 1894 Jules De Dion, Hyppolite Panhard, Emile Levassor y otros hicieron precursores de la velocidad en el mundo. Para un argentino la película bucólica podría ser Tarde en Palermo, para regocijarse con Alvear, De Anchorena, Varela Castex, Cassoulet, en ese amanecer de los fierros en las pampas.

“Palermo”, se dijo. ¿Palermo? Pues eso parece. La imprecisión y la escasez de las publicaciones de la época plantean dicotomías informativas y varias hablan del Hipódromo Nacional, el que se encontraba en el bajo Belgrano, como sede de ese alumbramiento del automovilismo vernáculo. Por mucho tiempo se creyó que ese día inicial había tenido lugar en lo que hoy se llama “Barrio River”, y de hecho en 2005, nada menos que 104 años después de la génesis, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el propio Club de Automóviles Clásicos instalaron frente al estadio Monumental un monolito evocativo, en el lugar donde estuvo emplazado el Nacional, desde 1887 hasta 1920. Se creía que este había albergado la carrera, pero un indicio es contundente en el sentido contrario: el pequeño monumento fue retirado en 2023.

Monolito que evocaba la primera carrera de autos en la Argentina, emplazado por la Legislatura de Buenos Aires y el Club de Automóviles Clásicos en 2005, a 104 años de aquel acontecimiento; a efectos de mayor nitidez, la imagen, publicada en la revista Campeones, fue retocada mediante inteligencia artificial para este artículo. Daniel Meissner

Entonces terminaron imponiéndose las versiones que indicaban que el útero de las carreras de coches argentinas había sido el Hipódromo Argentino, como citan LA NACION y la revista Caras y Caretas ya en aquella época y como lo hizo este año Autoclásica en San Isidro. Además, las fotos son indicios bastante nítidos: la posición del sol y el aspecto del escenario en sí inducen a pensar que se trata de Palermo, escenario que, fundado en 1876, está cursando su sesquicentenario. Pero hay más datos equívocos que se colaron a lo largo de la historia y persisten.

Peppermint se corona en el gran Premio Carlos Pellegrini de 1902, que en ese tiempo se desarrolla en Palermo (aún no existía la pista de San Isidro); la similitud del fondo con las fotos de las carreras ganadas por Cassoulet y Alvear el año anterior es una prueba de que fue el Hipódromo Argentino la sede del alumbramiento del automovilismo local.

Uno es el de la propia distancia de aquella competencia: ¿1000 metros?, ¿1100?, ¿1500? Y otro es el del tiempo que demoró el vencedor para cubrir el tramo, divergencia probablemente surgida de dos mediciones distintas tomadas en el momento y no de un error periodístico posterior. Una versión indica 49 segundos; otra, 51 segundos y 2/5. En el peor de los casos, es decir, tomando el mayor tiempo (51,4s) y la menor distancia (1000m), el promedio de velocidad fue de nada menos que 70 kilómetros por hora, para un auto a vapor de 1901 dotado de 6 caballos de fuerza con una cilindrada de 964 centímetros cúbicos y un peso de 440 kilos, que no corrió sobre asfalto.

Números imprecisos e inciertos al margen, así de rápido, pronto y pasional nació el automovilismo argentino, uno de los importantes en el mundo. El que casi 50 años luego vio coronarse por primera vez, sobre cinco, a Juan Manuel Fangio, y tuvo cuatro subcampeonatos mundiales de Fórmula 1. El que recibió 20 veces a la categoría máxima, y se propone recuperarla antes de que concluya esta década. El que blande la categoría vigente más longeva del planeta, Turismo Carretera (1937). El que desde hace 100 años es parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que lo reconoce como autoridad deportiva nacional desde su fundacional 1904. El que tiene un tricampeón mundial de turismo y un triunfador de 24 Horas de Le Mans, José María ‘Pechito’ López. El que fue sede de 37 fechas del Mundial de Rally, y 10 veces del Rally-Raid Dakar. El que posee una gran cantidad de categorías nacionales y zonales, y un hasta desproporcionado número de autódromos. El que llegó a fabricar autos internacionales de competición, y exporta pilotos que procuran hacer camino en las catedrales de este deporte anhelando hacer un día cumbre en la cima global. El que, con 12 coronas, comparte el séptimo puesto en títulos de campeón mundial de pilotos entre todas las categorías.

Juan Manuel Fangio y su icónico Mercedes W196 carenado, Flecha de Plata; el balcarceño fue el exponente máximo de un automovilismo, el argentino, destacado en el planeta con innumerables logros, competencias e instalaciones. Getty Images - Hulton Archive

El que, hace 125 años en una tarde de Palermo, echó a correr una historia fabulosa.

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