El británico Elfyn Evans logró su primer título en el Campeonato Mundial de Rally

El piloto británico Elfyn Evans (Toyota), de 37 años, logró su primer título de campeón del mundo de ralliy WRC en Argentiera, un pueblo italiano de Cerdeña, al término de una jornada emocionante. Evans, cómodo líder del Mundial antes del arranque del Rally de Cerdeña, terminó quinto en la prueba, superando por cinco puntos a su compañero Oliver Solberg, vencedor de este último rally del año.

El sueco cometió un error en la penúltima curva de la 17ª y última especial, perdiendo puntos bonus que le habrían servido para proclamarse campeón. Evans, cinco veces subcampeón del mundo, pudo, por fin, celebrar un título que parecía muy cerca de escaparse otra vez.

El piloto británico Elfyn Evans (Toyota) conquistó su primer título en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), en Argentiera, Italia; aquí con su copiloto, Scott Martin TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

El fin de semana arrancó con 21 puntos de diferencia entre el británico y Solberg. Evans no buscó la victoria en las complicadas carreteras sardas y optó por controlar la situación sin tomar grandes riesgos, una estrategia que pudo haberle costado el título.

Su ventaja comenzó a desvanecerse, especial tras especial, hasta que este domingo, tras un pinchazo, se vio con tan solo un punto de ventaja sobre Solberg en la salida de la 17ª y última especial, una power stage que ofrece puntos extra a los cinco mejores cronos y cinco puntos al vencedor.

Esa prueba se convirtió en una final entre Evans y Solberg, con un trazado de 7,1 km de piedras y arena hacia el Mediterráneo.

UNBELIEVABLE SCENES IN SARDINIA! 🤯



Elfyn Evans and Scott Martin claim their maiden title in dramatic fashion! #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/xdV6s5di3X — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

Solberg, el último en partir, iba mejorando cada uno de los cronos intermedios fijados por su rival, y se dirigía hacia el título cuando cometió un error de pilotaje y se salió de pista, dejando en bandeja el título a Evans.

“No me lo puedo creer. Creía que ya estaba perdido, pese a haberlo dado todo, contaba con Oliver (como campeón)”, declaró Evans, según la agencia AFP.

WORLD CHAMPIONS!! 🏆



The wait is finally over! Congratulations to Elfyn Evans & Scott Martin for securing their first-ever WRC title! 👏🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#WRC pic.twitter.com/SjUTX9bcDJ — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

El francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón del mundo, terminó en segunda posición del rally, logrando así su 121° podio en la categoría reina de esta especialidad.

El fin de temporada supone también el adiós a la categoría rally1, introducida en 2022. En 2027, un nuevo reglamento, simplificado, entrará en vigor, con el objetivo de atraer a más constructores debido al menor costo de los vehículos.