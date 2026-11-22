La Capital del Entretenimiento regaló el mejor show del calendario de la Fórmula 1. El circuito urbano de Las Vegas no recibió las mejores notas cuando se presentó, cuatro años atrás. Los pilotos no se mostraron entusiasmados, se despacharon con críticas, porque el trazado técnicamente no ponía a prueba la pericia y el manejo. Pero con el nuevo reglamento, que se estrenó en la presente temporada, el Gran Circo entregó una de las mejores carreras de la historia. Los focos del Strip, las aguas danzantes de las Fuentes del Bellagio, la impactante esfera que todo lo ve y transmite, el escenario ideal para una función en la que la tensión por descubrir al ganador se mantuvo desde que se apagaron los semáforos hasta la bandera de cuadros. Y el mejor piloto de la actualidad de la F.1 firmó la victoria: Max Verstappen (Red Bull Racing) desplegó todo el repertorio de habilidades y trucos para ser el vencedor por tercera vez en la Ciudad del Pecado y sumar el éxito 75 de su trayectoria.

Max Verstappen y una lección de manejo para ganar en Las Vegas JIM WATSON - AFP

“¡Qué locura! No es normal ver esto. Muy surrealista, algo que nunca vimos en la F.1. Era imposible escaparse”, disparó Verstappen, después de celebrar golpeándose con el puño derecho el pecho, en una demostración de poder y autoridad. De que sin corona sigue siendo el rey. El neerlandés venció en una carrera impredecible, con un manejo magistral, en una carrera que tuvo características propias del automovilismo estadounidense más que del Gran Circo. Por el escenario y la cantidad de sobrepasos, donde los rebufos y el modo adelantamiento fueron la vedette de la noche, durante casi dos horas la F.1 se mimetizó con la IndyCar y las espectaculares definiciones que a lo largo de la historia enseñaron las legendarias 500 Millas de Indianápolis.

Verstappen enseñó las cartas ganadoras a lo largo de 50 vueltas. La consistencia para mantenerse durante toda la carrera en las dos primeras posiciones del clasificador, la enorme capacidad para estudiar en medio de una carrera frenética las estrategias propias y de los rivales, con la frialdad para responder a cada ataque que le asestaron los rivales... argumentos que lo imponen como un piloto de época y para la eternidad. Desenrolló toda su energía y descubrió el modo de manifestar todo el potencial del RB22, un auto que progresó a lo largo de la temporada y es el coche que marca el pulso en el cierre del año.

Celebrating an immense drive 👊



Even by Max's standards that win was very, very special 🤩#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/JJCN7o9995 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Batalló contra George Russell (Mercedes), el campeón Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), las espadas de McLaren –Lando Norris y Oscar Piastri- y hasta con su compañero de equipo, Isack Hadjar. Con tres giros para el desenlace, el clasificador era tan ajustado que cinco autos estaban encerrados en apenas 1,9 segundos, provocando una multiplicación de adelantamientos en un juego que era de ataque, defensa, estrategia para gestionar la energía eléctrica... Un bucle de sobrepasos en donde nadie se atrevía a apostar quién sería el vencedor: MadMax exhibió la inteligencia para desarrollar un perfecto plan para entender en qué sector del circuito debía ceder la posición para recargar las baterías y en qué momento avanzar con el modo adelantamiento.

La tarea resultó una lección de un gran maestro que corre para ganar y al que el subcampeonato le sabe a poco, pero que en carreras en donde los candidatos se agrupan, él hizo la diferencia. Nunca perdió la calma, como le sucedió a Russell, que en su desesperación por recortar distancia se exigió por demás, transitó por la parte sucia de la pista y terminó hundiéndose y prácticamente despidiéndose de la posibilidad de que Mercedes tenga a sus pilotos en un 1-2 en la tabla anual.

El resumen del Gran Premio de Las Vegas

Con los dos campeonatos definidos, Antonelli es el nuevo monarca del Gran Circo, el más joven en la historia de la F.1, y Mercedes al frente de los Constructores, título que no festejaba desde 2021, el gran atractivo que presentó Las Vegas fue la batalla por saber quién será el primer escolta del talentoso italiano al final del calendario. Con Verstappen -heredero de la pole ante las cinco posiciones de penalización que arrastraba Antonelli- y Russell, en la primera fila, el espectáculo tenía un reaseguro para los espectadores de un gran premio que está diseñado a medida de Liberty Media, que gestiona los derechos comerciales de la F.1.

La batalla entre Verstappen y Russell es una contienda de larga data y que en el tercer entrenamiento libre desató un nuevo episodio, con un roce incluido que provocó un mensaje crítico del británico para con el tetracampeón. “Va por ahí creyéndose más grande y mejor que todos los demás, alguien tiene que plantarle cara a ese tipo”, apuntó Russell. Las palabras no tuvieron eco en Verstappen, que optó por sentenciar en la pista que es el mejor, aun cuando en algún episodio corra los límites. Es el estilo con el que se presentó en el Gran Circo, con el que llegó a la cima y ganó cuatro títulos del mundo. “Solamente vos”, la felicitación de Laurent Mekies, el jefe de Red Bull Racing, un reconocimiento a cómo se enfocó Verstappen para sellar un triunfo de una carrera que será recordada entre las mejores de la historia de la F.1.