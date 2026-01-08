El Dakar empezó a apretar y el binomio Cavigliasso-Pertegarini enseñó su jerarquía de campeón del mundo

Cuatro etapas, la misma cantidad de argentinos celebrando. La divisional Challenger, entre los autos, es el espacio de las victorias de los participantes albicelestes. La etapa 4 fue el inicio de la primera Maratón que desarrollará el Rally Dakar (la semana próxima habrá una segunda versión). Es el comienzo de un recorrido en el que las motos y los autos viajan por distintas pistas y un reto en el que los pilotos y navegantes tienen que combinar la velocidad con el cuidado de los elementos, porque el final del día los descubre en un refugio y sin asistencia mecánica de los equipos.

La dificultad del camino en Arabia Saudita se percibe desde el prólogo y la maratón es un filtro. El binomio Nicolás Cavigliasso-Valentina Pertegarini aceptó el desafío y redobló la apuesta: ganador en 2025, firmó el éxito parcial este miércoles y mostró las razones que hicieron que la pareja cordobesa se consagrara campeona del mundo de rally-raid y se presentara también este año entre los principales candidatos a levantar el Touareg.

Nicolás y Valentina son los campeones mundiales de rally-raid Championship en Challenger; se casaron después de que él le propusiera matrimonio en el podio de Perú 2019. Aníbal Greco

“Una etapa larga, pero me encuentro muy bien. Salimos un poco retrasados y al principio había mucho polvo, aunque luego el camino se abrió y me sentí un poco más cómodo con el coche. Valentina hizo un gran trabajo con la navegación”, comentó Cavigliasso en la comunicación que tuvo con el equipo Vertical Motorsport, el que alimenta la ilusión de revalidar el título y que tendrá una noche serena en el desierto, sin presión y apuro por reparar roturas y repasar los elementos desgastados, esos enemigos silenciosos que dinamitan las esperanzas y dejan a los participantes vacíos y con el deseo de volver a desafiar los caminos del Rally Dakar.

“Ganamos un parcial, ahora toca seguir así. La primera etapa fue bastante complicada; perdimos mucho tiempo con pinchazos. Pero desde entonces fuimos escalando posiciones. Veremos cómo va mañana [por el jueves]. Ahora vamos a trabajar en el coche y a descansar en la tienda. Debería ir todo bien, porque no rompimos nada. Una carrera muy limpia”, apuntó el piloto, que, en el Dakar de 2019, que se desarrolló en Perú, ganó y en el podio le propuso casamiento a Valentina. Aquella imagen fue capturada por decenas de teléfonos y la transmisión de TV, que lo mostró con una rodilla en tierra y con un anillo en mano, mientras ella se llevaba, incrédula, una mano a la boca. Era el final de una promesa que Nicolás había hecho antes de la carrera y que estuvo a punto de frustrarse por un descuido: debió pedirles a sus hermanos que compraran un anillo en Arequipa, porque en la vorágine de la preparación olvidó llevar uno desde Argentina.

El primer parcial de la etapa maratón fue un reto para pilotos y navegantes en el que Cavigliasso y Pertegarini sacaron a relucir su jerarquía de campeones del mundo de rally-raid; pinchazos habían retrasado en el comienzo del Dakar a la pareja cordobesa, pero ya está tercera y pretende revalidar el éxito del año pasado en la divisional Challenger. A.S.O./J.Delfosse/DPPI

El mantenimiento de los vehículos y las eventuales reparaciones son responsabilidad de los pilotos y, en autos y camiones, también de los navegantes. La etapa maratón impone un desgaste mental y físico en los kilómetros cronometrados –el parcial se completará con otros 417 para las motos y 428 para los coches–, porque el descanso siempre es poco y no están las comodidades que existen en los campamentos. Una carpa, raciones militares de alimentos y toda la caravana compartiendo el refugio. No hay distinción entre los pilotos de los equipos oficiales y los amateurs, ni entre aquellos que compiten en autos y los que lo hacen en motos. Las estrellas y el desierto del norte de Arabia Saudita son el mismo escenario para todos.

Con el triunfo, la pareja oriunda de General Cabrera escaló al tercer lugar del clasificador general y 6m45s la separan del piloto líder, el saudita Seidan Yasir (Nasser Racing Team), que cumplió el trayecto a una distancia de 9m16s. En el segundo episodio de la etapa maratón Cavigliasso y Pertegarini intentarán completar la obra y poner otra vez la bandera argentina en la cima de la divisional Challenger.

Resumen de la etapa 4

El primer festejo argentino fue firmado por David Zille junto a Sebastián Cesana, y ambos ahora marchan en el quinto puesto, a 53 minutos del puntero; un lugar por delante se ubica el chileno Lucas del Río, que tiene como navegante al mendocino Bruno Jacomy, fórmula que ganó la etapa 2. El siguiente parcial tuvo como vencedora a la neerlandesa Puck Klaasen, guiada desde la butaca derecha por el bonaerense Augusto Sanz; un problema mecánico –sería el motor o el turbo– los retrasó hasta la 18ª ubicación en la tabla general. El debutante en la autos y en Challenger Kevin Benavides se posiciona 15º; el salteño hace experiencia, después de ser dos veces ganador en motos con marcas diferentes, Honda y KTM.

El sudafricano Henk Lategan, del equipo Toyota Gazoo Racing oficial, lideró la etapa 4 y es el puntero general en autos. GIUSEPPE CACACE - AFP

En la divisional estelar de los autos, Toyota se llevó el parcial con el sudafricano Henk Lategan, que es también el primero de la clasificación global, 3m55s por encima del príncipe qatarí y cinco veces ganador del Dakar Nasser Al Attiyah, piloto de Dacia. El podio es completa por Ford, con el sueco Mattias Ekström. El piloto local y defensor del Touareg Yazeed Al Rajhi, de Toyota, sufrió tres pinchazos y un problema mecánico, y aunque puede reengancharse en la carrera optó por abandonar. ¿La razón? En abril pasado, en la Baja de Jordania, sufrió un fortísimo accidente que causó fracturas de vértebras tanto en el saudita como en su navegante, el alemán Timo Gottschalk, y ahora privilegian la recuperación física por sobre mantenerse en la competencia.

El valenciano Tosha Schareina logró este miércoles el segundo triunfo seguido en el Dakar 2026; comparte el primer puesto global con su compañero de Honda estadounidense Ricky Brabec. GIUSEPPE CACACE - AFP

En motos, Honda marca el pulso y sus espadas Tosha Schareina y Ricky Brabec marchan igualados al frente con un tiempo de 16h45m40s. El valenciano firmó el segundo triunfo parcial consecutivo al llegar al refugio: abrió la pista y tomó rédito de la bonificación que la organización entrega a quien sale en primer lugar. La limitación en el rendimiento de los neumáticos que padecieron los pilotos de KTM –el vencedor de 2025, Daniel Sanders, se ubica tercero– es aprovechada por los punteros, que viajan a la par con el objetivo de diezmar el poderío de los usuarios de la factoría austríaca. Uno de los representantes es Luciano Benavides, que se posiciona quinto a 13m9s de la vanguardia.