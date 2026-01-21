Qué dijo Luciano Benavides, el ganador de la carrera más extrema del planeta

El regreso de Luciano Benavides a la Argentina marca el cierre del capítulo más importante de su trayectoria deportiva tras la consagración en el Rally Dakar en Arabia Saudita. El piloto salteño expuso ante la prensa los detalles de la victoria con KTM y describió el proceso interno necesario para superar el dolor físico extremo en el desierto.

Las declaraciones de Luciano Benavides tras su victoria en el Rally Dakar

Benavides arribó al país el martes por la madrugada y horas más tarde encabezó una conferencia en el auditorio del Grupo Simpa, en Villa Adelina, donde detalló el calvario previo al inicio de la prueba. Una rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla izquierda sufrida en Marruecos el 14 de octubre condicionó su preparación y una caída durante una sesión de fotos un día antes de la largada agravó el cuadro. El equipo médico extrajo líquido y sangre de la zona afectada para permitir su participación.

Luciano Benavides, el corredor salteño, fue el ganador del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita Red Bull - www.redbullmediahouse.com

El trabajo con el psicólogo deportivo Gustavo Ruiz resultó vital para el competidor. Las sesiones diarias ayudaron a alinear el enfoque y dejar atrás el dolor. El piloto afirmó que la lesión modificó su mentalidad y lo obligó a centrarse exclusivamente en su rendimiento sin comparar tiempos con los rivales.

“La lesión en Marruecos me ayudó a ganar mentalmente. Antes de eso era de comparar, hacer cuentas, estudiar escenarios, qué hacían los rivales... La lesión hizo enfocarme en mí y creer en mí. Iba tranquilo a cada etapa: corría en paz porque lo daba todo”, explicó Benavides.

Benavides ganó el Rally Dakar 2026

La ausencia de especulación como única estrategia posible

El plan de carrera careció de tácticas conservadoras debido a las limitaciones físicas. El salteño optó por exigir la moto al máximo en cada etapa sin buscar posiciones de salida favorables para el día siguiente, una decisión que contrastó con las maniobras de los competidores de Honda. La disputa se tornó desigual tras los problemas mecánicos de sus compañeros de equipo.

El campeón detalló su enfoque: “Corrí toda la carrera sin estrategia, porque apreté todos los días. Al llegar con tantas lesiones dije que yo moría con la mía, dando todos los días el máximo y sin importarme la estrategia ni sumarme a lo que pasó en la última semana”.

Luciano Benavides sostuvo que corrió toda la carrera sin estrategia Red Bull - www.redbullmediahouse.com

Los instantes de tensión y el error que fortaleció el carácter

Dos situaciones puntuales pusieron en riesgo el resultado final durante la travesía. La rotura de un neumático en la segunda etapa exigió un esfuerzo adicional para completar el tramo. El momento de mayor tensión surgió en la etapa diez al quedar atascado en una duna.

“Perdí casi cinco minutos, me desesperé en un momento, porque veía que se me iba el Dakar por quedar clavado en una duna. Fue el momento más difícil de superar, también el que más me fortaleció. Ahí fue como sentir que nada malo me podía pasar”, confesó el piloto.

El alocado festejo de Benavides tras ganar el Rally Dakar 2026

El desenlace inédito y la confirmación de la victoria

La definición contra el estadounidense Ricky Brabec quedó en la historia por el margen de apenas dos segundos. Benavides recuperó más de tres minutos en el último especial de 105 kilómetros y selló el triunfo en los metros finales. El piloto creyó inicialmente en el triunfo del rival debido a sus propios cálculos mentales tras cruzar la meta.

“El director de la carrera, David Castera, hablaba, chequeaba los waypoints, si había penalizaciones, preguntaba, hacía silencios... hasta que me señala y dice ‘ganaste por dos segundos’. Ahí lloré de alegría”.

Luciano Benavides tras su victoria en el Rally Dakar Thibault Camus - AP

El calendario deportivo y la necesidad de una intervención médica

El futuro inmediato presenta desafíos logísticos y de salud. La lesión de meniscos requiere una intervención quirúrgica para su corrección definitiva. El liderazgo actual en el campeonato mundial complica los tiempos de recuperación. La próxima fecha tendrá lugar en Portugal entre el 17 y el 22 de marzo y luego llegará el turno del Desafío Ruta 40 en Argentina durante mayo.

El salteño cerró con una reflexión sobre su logro: “Ojalá que la enseñanza que me dejó esta carrera sirva para creer que se puede contra todas las adversidades, que cuando uno cree y tiene la convicción, al final el destino y el universo te terminan dando la recompensa”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Alberto Cantore.