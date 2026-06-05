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Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo

El argentino participa en la segunda práctica del día; en el primer ensayo concluyó 15° y se impuso Charles Leclerc

Franco Colapinto ajusta detalles en la primera práctica en Mónaco
Franco Colapinto ajusta detalles en la primera práctica en MónacoANDREJ ISAKOVIC - AFP

Hamilton posterga a Verstappen

Ahora, Lewis Hamilton (Ferrari) le arrebata la punta a Verstappen y clava un tiempo de 1m13s729, mientras que Colapinto figura 11°, a 2,135.

Problemas para Norris

Hay virtual safety car debido a que se le apagó el auto a Lando Norris, por falta de batería. Mientras que McLaren suma problemas y no puede empujar, la mayoría del resto de los autos siguen girando, pese a que no pueden buscar tiempos.

La novedad: Verstappen adelante

Por primera vez, Max Verstappen figura en lo más alto de las prácticas del viernes. El neerlandés marcó un tiempo de 1m14s008. Así, Red Bull fija posición para terciar entre Mercedes y Ferrari. En tanto, Colapinto aparece 10°, a 2,135.

Buen arranque de Colapinto

El monegasco Charles Leclerc marca el primer mejor tiempo, 1m14s192, mientras que Colapinto marca 9°, a 1,979. Mientras tanto, su compañero Pierre Gasly figura apenas detrás del argentino.

Luz verde para el segundo ensayo

Se largó la segunda práctica en Mónaco; el interrogante es si Kimi Antonelli podrá liderar como lo hizo en el primer ensayo o habrá otro contendiente que lo desafíe. Además, se espera un mejor rendimiento de Colapinto.

A punto de largar

Los autos ya se preparan para la segunda práctica en el Principado. En la primera, Colapinto y Gasly recorrieron 31 vueltas cada uno; un total de 62 para evaluar rendimientos. En las tribunas se observan banderas argentinas, una de ellas, proveniente de Paraná, Entre Ríos.

Alpine busca mejorar en la segunda práctica

Alpine marcha 5° en la Copa de Constructores, con un total de 35 puntos (Colapinto aportó 15 y Gasly 20). La escudería dirigida por Flavio Briatore evaluó en las últimas horas la posibilidad de mejorar los tiempos en pos de la segunda sesión de prácticas en Mónaco.

Hadjar, complicado

Entre las principales novedades, la primera práctica dejó el accidente de Isak Hadjar, que tuvo un fuerte golpe después de colear, se dio contra el muro y quedó fuera de la sesión; enseguida apareció la bandera roja para suspender momentáneamente la prueba en Mónaco. El Red Bull sufrió destrozos, sobre todo, en la parte trasera del auto.

Se viene la segunda práctica en Mónaco

Bienvenidos a la segunda práctica del viernes para el Gran Premio de Mónaco, que se disputará el domingo a 78 vueltas; en el primer ensayo, el argentino Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar, a 2,211 segundos de la punta, luego de 31 giros. Charles Leclerc fue el más veloz en las calles de Montecarlo. Después de 30 vueltas, el piloto monegasco de Ferrari marcó un registro de 1m13s978,

Por Orlando Ríos
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