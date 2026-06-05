Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo

Bienvenidos a la segunda práctica del viernes para el Gran Premio de Mónaco, que se disputará el domingo a 78 vueltas; en el primer ensayo, el argentino Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar, a 2,211 segundos de la punta, luego de 31 giros. Charles Leclerc fue el más veloz en las calles de Montecarlo. Después de 30 vueltas, el piloto monegasco de Ferrari marcó un registro de 1m13s978,