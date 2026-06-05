Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco, en vivo
El argentino participa en la segunda práctica del día; en el primer ensayo concluyó 15° y se impuso Charles Leclerc
Hamilton posterga a Verstappen
Ahora, Lewis Hamilton (Ferrari) le arrebata la punta a Verstappen y clava un tiempo de 1m13s729, mientras que Colapinto figura 11°, a 2,135.
Problemas para Norris
Hay virtual safety car debido a que se le apagó el auto a Lando Norris, por falta de batería. Mientras que McLaren suma problemas y no puede empujar, la mayoría del resto de los autos siguen girando, pese a que no pueden buscar tiempos.
La novedad: Verstappen adelante
Por primera vez, Max Verstappen figura en lo más alto de las prácticas del viernes. El neerlandés marcó un tiempo de 1m14s008. Así, Red Bull fija posición para terciar entre Mercedes y Ferrari. En tanto, Colapinto aparece 10°, a 2,135.
Buen arranque de Colapinto
El monegasco Charles Leclerc marca el primer mejor tiempo, 1m14s192, mientras que Colapinto marca 9°, a 1,979. Mientras tanto, su compañero Pierre Gasly figura apenas detrás del argentino.
Luz verde para el segundo ensayo
Se largó la segunda práctica en Mónaco; el interrogante es si Kimi Antonelli podrá liderar como lo hizo en el primer ensayo o habrá otro contendiente que lo desafíe. Además, se espera un mejor rendimiento de Colapinto.
A punto de largar
Los autos ya se preparan para la segunda práctica en el Principado. En la primera, Colapinto y Gasly recorrieron 31 vueltas cada uno; un total de 62 para evaluar rendimientos. En las tribunas se observan banderas argentinas, una de ellas, proveniente de Paraná, Entre Ríos.
Alpine busca mejorar en la segunda práctica
Alpine marcha 5° en la Copa de Constructores, con un total de 35 puntos (Colapinto aportó 15 y Gasly 20). La escudería dirigida por Flavio Briatore evaluó en las últimas horas la posibilidad de mejorar los tiempos en pos de la segunda sesión de prácticas en Mónaco.
First hour of running in the books ✍️ pic.twitter.com/7eRnbvhWLd— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 5, 2026
Hadjar, complicado
Entre las principales novedades, la primera práctica dejó el accidente de Isak Hadjar, que tuvo un fuerte golpe después de colear, se dio contra el muro y quedó fuera de la sesión; enseguida apareció la bandera roja para suspender momentáneamente la prueba en Mónaco. El Red Bull sufrió destrozos, sobre todo, en la parte trasera del auto.
Se viene la segunda práctica en Mónaco
Bienvenidos a la segunda práctica del viernes para el Gran Premio de Mónaco, que se disputará el domingo a 78 vueltas; en el primer ensayo, el argentino Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar, a 2,211 segundos de la punta, luego de 31 giros. Charles Leclerc fue el más veloz en las calles de Montecarlo. Después de 30 vueltas, el piloto monegasco de Ferrari marcó un registro de 1m13s978,
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