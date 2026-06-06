Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, minuto a minuto

Franco Colapinto viene con dificultades en el circuito callejero de Montecarlo, donde este domingo se correrá el GP de Mónaco. El argentino penó con su Alpine en las tres sesiones de prácticas: ocupó el puesto 15 en las tandas del viernes y el sábado no sólo retrocedió cuatro lugares sino que además cometió un semitrompo en la curva del hotel. Con esos antecedentes, el pilarense saldrá a la pista desde las 11 (hora de la Argentina) buscando un buen puesto de salida en la largada. La clasificación podrá seguirse a través de Disney+ y Fox Sports.