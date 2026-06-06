Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, minuto a minuto
El argentino, a bordo de su Alpine, busca un buen lugar en la grilla de largada
¡Colapinto a la Q2!
Mejora Sainz y deja al argentino en el puesto 14. De todos modos, el argentino está en la Q2. Igual que Gasly, que termina duodécimo esta parte de la clasificación. Entre ambos, el Racing Bulls de Liam Lawson.
Bandera a cuadros para Colapinto
El argentino no pudo abrir una vuelta rápida y se quedará con el tiempo que ya tenía. Habrá que ver si le alcanza para meterse en Q2.
¡Luz verde!
A la Q1 le quedan menos de dos minutos y los autos vuelven a la pista buscando mejorar sus tiempos.
El sector 2, el peor de Colapinto
El piloto argentino pierde más de un segundo en la parte media del trazado monegasco. En su mejor vuelta, Colapinto hace 35.241s, mientras que Leclerc -el más rápido- lo completa en 34.426s. En el intento más reciente, el argentino mejoró mucho en la última parte del circuito. Por la progresión de los tiempos, no debería tener problemas para meterse en la Q2.
¡Bandera roja!
Se despista Gabriel Bortoleto con su Audi. “Rompí la dirección”, dice el brasileño por radio luego del accidente. Marcha en el puesto 14, justo detrás de Colapinto. Cuando la actividad se reanude, a la Q1 le quedarán algo más de dos minutos, por lo que los pilotos tendrán que hacer una rápida vuelta de lanzamiento y después sí buscar el giro rápido que les permita ascender en el clasificador. Por ahora, todos a boxes.
Gasly y Colapinto se ponen a salvo
Los Alpine aceleran y se meten (por ahora) en la Q2. Gasly es undécimo y Colapinto está dos lugares más atrás.
Colapinto acelera
El argentino trepa hasta el puesto 14 y, por ahora, se mete en la Q2 con 1m15s183ms. Queda a 1.893 segundos de Leclerc, el líder provisional. Por ahora, Colapinto supera a Gasly, su compañero de equipo, que está en el puesto 18.
Domina Leclerc y los Alpine están afuera de la Q2
Leclerc es el más rápido de todos: lo sigue Lando Norris con el McLaren y tercero es Lewis Hamilton con la otra Ferrari. Los Alpine están muy atrás: Gasly, en el puesto 17 y Colapinto, un lugar más atrás.
Los Alpine, a boxes
Los autos de la escudería de Enstone van a los pits, buscando mejores condiciones en el tráfico para poder hacer vueltas rápidas. Colapinto cae al puesto 17 y, por ahora, se queda afuera de la Q2.
Primeras vueltas de Colapinto
El argentino hace 1m15s799ms, queda en el puesto 13 y tendrá que mejorar mucho. Gasly es undécimo y lidera Leclerc con la Ferrari y un tiempo de 1m14s141ms.
¡Semáforo en verde!
Se abre la pista y comienza la Q1 por las calles de Montecarlo. Es la instancia más importante de todo el fin de semana, dado que el circuito no aporta muchos lugares de sobrepaso. Una buena clasificación permite pensar con optimismo en la carrera del domingo. A eso apunta Franco Colapinto con su Alpine.
Haas trabaja a destajo en el auto de Bearman
La escudería Haas intenta dejar en condiciones el monoplaza de Oliver Bearman, que se accidentó en la tercera tanda de entrenamientos. El inglés de 21 años rompió toda la parte trasera del auto al pasarse en una frenada e irse contra el muro. Así, los mecánicos del equipo ultimaron detalles en el coche de Esteban Ocon y ahora están todos abocados a arreglar el auto de Bearman. Les quedan 24 minutos: a las 11 se larga la clasificación.
Multa para Colapinto
El piloto argentino fue castigado por los comisarios deportivos por exceder la velocidad máxima en la calle de boxes durante la tercera práctica del Gran Premio de Mónaco. El reglamento establece que no se puede ir a más de 60 km/h en el pitlane y el velocímetro del pilarense marcaba 68,9 km/h al promediar el entrenamiento. Así, el argentino tendrá que pagar una multa de 900 euros.
Alpine mira hacia adelante
La escudería Alpine publicó un posteo optimista en sus redes sociales. Más allá de haber quedado lejos de la punta en la tercera tanda de entrenamientos en Montecarlo (Pierre Gasly concluyó en el puesto 13 y Colapinto, en el 19), el equipo que tiene al italiano Flavio Briatore como asesor deportivo piensa en positivo: “Miramos hacia adelante: la clasificación”, se lee en X.
We look ahead to Qualifying 🔜 pic.twitter.com/f7sl3TBBVq— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 6, 2026
A cambiar la historia
Franco Colapinto viene con dificultades en el circuito callejero de Montecarlo, donde este domingo se correrá el GP de Mónaco. El argentino penó con su Alpine en las tres sesiones de prácticas: ocupó el puesto 15 en las tandas del viernes y el sábado no sólo retrocedió cuatro lugares sino que además cometió un semitrompo en la curva del hotel. Con esos antecedentes, el pilarense saldrá a la pista desde las 11 (hora de la Argentina) buscando un buen puesto de salida en la largada. La clasificación podrá seguirse a través de Disney+ y Fox Sports.
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