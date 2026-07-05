El divertido cruce entre Franco Colapinto y Sergio Checo Pérez tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Con la frescura que lo caracteriza, regaló uno de los momentos más divertidos tras el Gran Premio de Gran Bretaña. Franco Colapinto tuvo un cruce muy particular, durante la atención a la prensa, con Sergio Checo Pérez, que se acercó al argentino con una sonrisa, lo apuró mientras atendía a los periodistas y los dos terminaron con una carcajada.

Mientras el argentino analizaba su carrera, explicaba cómo pudo recuperar tantas posiciones y volvió a sumar puntos para Alpine, apareció por detrás el mexicano que le dijo con una sonrisa pícara: “No para este boludo”. La respuesta de Colapinto fue inmediata y entendiendo la broma: “No paro boludo, no paro. Vení, vení conmigo”, le dijo y lo abrazó para quedar los dos juntos ante las cámaras.

"NO PARA ESTE B***"



🤣 El divertido momento entre Franco Colapinto y Checo Pérez



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Inmediatamente, el piloto de Alpine continuó: “Íbamos juntitos, ¿eh? ¡Íbamos juntitos, boludo. En la largada íbamos siguiendo...“. Interrumpió Checo Pérez y dijo: ”Yo no más iba siguiendo a Franco. Ibas adelantando a todos, yo no más te seguí“. Las risas de Colapinto acompañaron el momento, para cerrar la escena dejando al mexicano ante los micrófonos de la prensa.

La revelación de Colapinto

Franco Colapinto reveló que sufrió un inesperado problema con su pelo durante el Gran Premio de Gran Bretaña. “Las últimas 20 vueltas se me bajó el pelo. No veía nada. De un ojo no veía. No sé qué pasó con la capucha, un ojo lo tenía tapado. En las curvas rápidas se me complicaba un poco. Me tengo que acomodar un poquito más la peluca, para la próxima me corto el pelo”, explicó el argentino.

Después, habló acerca de su resultado en Silvestone: “Siempre la injusticia llega a su fin y tenemos un poquito de buena suerte... Hice una buena largada, tuve muy buen ritmo con gomas medias. Hice todo bien. Fue una buena carrera y estoy contento por los puntos. Sin dudas que fue una carrera difícil, pero obviamente resultó un día positivo. Más allá de los puntos tenemos mucho para entender y mejorar para la próxima carrera".

Cuenta Franco que tuvo problema con los rulos en las últimas vueltas 🤣pic.twitter.com/949N8ruNcu — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) July 5, 2026

Además, después habló de lo que sucedió con su compañero Pierre Gasly, ya que en la radio durante la carrera se escuchó que se quedó de la manera en que el francés lo encerró en la primera vuelta. “¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me encerró“, lanzó. En ese momento, el ingeniero Stuart Barlow intentó calmarlo: ”Vamos, cabeza abajo, amigo. Estaba siendo una situación apretada contra vos“, a lo que el argentino le respondió, todavía más enojado: ”¡No amigo, se movió en el frenaje! ¡Qué está haciendo, casi chocamos“. Y Barlow cerró el diálogo, con el objetivo de que supere el mal trago: “Okey amigo, concentrémonos acá, no hay nada que podamos hacer”. Colapinto concluyó el contacto diciendo: “¡Es inaceptable!“.

Después el argentino, cuando lo consultaron sobre la situación, se limitó a decir: “No sé, vean la cámara on board... Estuvo muy cerca... Lo hablaremos después”.