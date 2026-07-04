Franco Colapinto hizo un trompo inexplicable en la qualy y partirá 19º en el GP de Gran Bretaña

SILVERSTONE, Inglaterra. El joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli ganó la carrera sprint de la mañana en Silverstone tras un duelo con el Ferrari de Lewis Hamilton. Por la tarde, al lograr la pole position, dejó en el segundo lugar a Charles Leclerc, el otro piloto de Ferrari, y Hamilton fue tercero.

Más atrás hubo drama en la parte de virajes de alta velocidad de la pista. El Alpine A526 de Franco Colapinto se acercaba a la curva 13. Faltaba menos de un minuto para cerrar la Q1 de la prueba de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se largará este domingo de las 11 de Argentina.

El Alpine A526 flota sobre el pasto de Silverstone, descontrolado, en la Q1; se le acaba la prueba de clasificación a Colapinto. twitter

Había ráfagas de viento que variaban entre 6 y 15 kilómetros por hora, con cambios de dirección que incomodaban a los pilotos, y Pierre Gasly había salido unos segundos antes del box de Alpine para hacer su segundo intento. Colapinto lo siguió, también con neumáticos blandos nuevos.

El francés había marcado hasta ese momento el décimo tiempo, y el argentino, en su primer intento, el 11º, dos décimas más lento. Pasar a la Q2 era perfectamente posible para ambos.

Franco comenzó a circular por la ese que reúne a las curvas Maggotts y Becketts. De repente, el Alpine se rebeló e inició un interminable trompo que iba a amargarle la tarde. En su giro desenfrenado, el coche levantó una nube de polvo. Tuvo suerte de no impactar contra las vallas. Hasta ese momento, el pilarense venía con récord en los sectores, dibujando una excelente vuelta. Cuando el polvo comenzó a asentarse, el sonido enlatado de la radio evidenció el desconcierto en la voz de Franco: “Lo perdí de repente. Perdí el eje trasero completamente”.

La salida de pista de Colapinto

Lentamente consiguió retornar al garaje. Después de una sprint promisoria, la tarde se había nublado para él. Quedó 19º. Gasly logró pasar a la Q2 con la 13ª posición y después, en la Q2, quedó 12º, por detrás del Audi de Gabriel Bortoleto, al que Franco había derrotado por la mañana. Pero más tarde habría una mala nueva para el francés: una sanción por haber obstaculizado en la Q1 a Lance Stroll, de Aston Martin, lo hará partir 15º.

Esta fue la primera vez en el año en que el argentino no pasó la parte inicial de la qualy. Este domingo largará en la penúltima fila, pero son altas sus probabilidades de superar en la carrera al Cadillac de Valtteri Bottas, al Haas de Esteban Ocon y al Williams de Alex Albon, según el ritmo mostrado en la sprint.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Antonelli takes his fifth pole of the season 🖐#F1 #BritishGP pic.twitter.com/v1n94s0gej — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Cuando faltaban 12 minutos para la largada de la competencia corta, en la concurrida pregrilla, Colapinto, con mucha calma y precisión, se puso la capucha ignífuga, se acomodó los pliegues de su traje de piloto y se colocó la protección cervical) y el casco. En ese momento, como un fantasma despegando desde el pasado del viejo aeródromo de Silverstone, un avión Douglas C-47 bimotor de los años cuarentas con las insignias de la RAF recorrió la recta principal, en homenaje a los 22 pilotos que iban a despegar para un vuelo de 17 vueltas.

Gasly y Colapinto largaron magníficamente y llegaron a estar octavo y noveno, sorprendiendo a los Audi, los Racing Bulls e Isack Hadjar, de Aston Martin. Cuando el pelotón se ordenó y se hicieron evidentes los verdaderos ritmos, Hadjar se fue hacia adelante. El francés de origen argelino sobrepasó a los Alpine y a Arvid Lindblad rumbo a su novena posición final, detrás de Liam Lawson.

Los Racing Bulls fueron incontenibles para los Alpine. Colapinto descendió a la 12ª ubicación y Gasly resistió como pudo, hasta terminar 11º.

Franco circula por Silverstone con un Alpine que es, hoy por hoy, el sexto de los 11 modelos de la categoría; en la carrera deberá remontar desde la 19ª ubicación. Clive Rose - Getty Images Europe

El día anterior, Steve Nielsen, jefe de Alpine, había declarado sobre Franco: “Creo que su consistencia ha mejorado mucho, particularmente en las carreras; es mucho mejor que lo que era, al igual que su capacidad de seguirle el ritmo a Pierre”.

El sábado, efectivamente Franco igualaba tiempos de Gasly y a veces los superaba. A su vez, el francés perdía terreno contra el Racing Bull de Lindblad, 10º, y acabó cinco segundos detrás. En su esfuerzo por defenderse de Nico Hülkenberg, Franco dejó un mejor registro de vuelta que Gasly (1m33s528/1000, contra 1m33s880/1000). Mejor aun, en condición de carrera el sector débil de Franco del viernes había desaparecido. Tenía mejores velocidades mínimas en las curvas y su estrategia de ahorro y despliegue de energía parecía mejor que la del francés. Hülkenberg resultó 13º, y Bortoleto, 14º. Los pilotos de la marca alemana habían largado justo delante del Alpine de Colapinto.

En la lejana galaxia de la delantera, Antonelli libró una breve batalla contra Hamilton. En su pista favorita, el inglés lideró ocho vueltas. El italiano lo pasó en una recta como si Lewis estuviese cambiando un neumático, beneficio del despliegue de energía eléctrica que favorece a los Mercedes en esta temporada. El británico quiso reaccionar, pero inexorablemente el Antonelli pasó a controlar la carrera. Y así fue hasta el final. Lando Norris, con McLaren, cerraba el podio con el trabajo facilitado, porque George Russell, cuarto, se entretuvo conteniendo los embates de Max Verstappen (6º) primero y Leclerc (5º) después.

Apenas regresaron ambos A526 a los boxes, ingenieros y mecánicos ajustaron los coches, porque tres horas después había que encarar la qualy. La tarde iba a arruinarse pronto para Franco, con aquel trompo. En las pantallas de la zona mixta, que distraían a los pilotos eliminados en la Q1, continuaba la batalla por la pole cuando Colapinto afrontó a los periodistas europeos declarando en inglés. Apretaba los labios, miraba abajo a veces y buscaba con sus ojos una respuesta a lo sucedido.

Kimi Antonelli superó a Lewis Hamilton en la carrera sprint y también en la prueba de clasificación; el italiano impide por ahora que el inglés festeje en su fin de semana de anfitrión. afp - AFP

“No sé qué pasó, por qué perdí el coche. La verdad, no lo entiendo bien. La parte trasera se fue completamente muy, muy temprano en la curva”, dijo. Tomó aire, suspiró resignado y continuó: “Un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes. Y después entró en trompo y lo perdí. No lo entiendo por el momento, pero bueno... Hoy se sintió mejor el auto en las curvas de baja y media velocidades. No sé bien por qué lo perdí, porque en la curva venía estable durante el fin de semana”. Por cierto, el sitio GP Tempo, que publica los datos telemétricos que FIA difunde, sugirió que en ese viraje Colapinto había entrado a una velocidad ostensiblemente mayor que la habitual.

En estas semanas, cuando varios equipos, entre ellos, Alpine, esperan definir sus pilotos para 2027, el incidente de hoy aumenta la incertidumbre sobre el futuro del argentino. Él sabe correr y es muy seguro en carrera. Este domingo tendrá la oportunidad de recuperarse.