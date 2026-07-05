La queja en la radio de Franco Colapinto contra Gasly durante la primera vuelta del GP de Gran Bretaña

Notable, digno de elogio: para Colapinto, la carrera en Silverstone representó una notable recuperación deportiva que lo alienta para seguir adelante, además de empezar a asegurarse la butaca para 2027. Tras una clasificación complicada que lo obligó a partir desde el decimonoveno cajón de la grilla, el representante de Alpine ejecutó una remontada estratégica espectacular y finalizó 9° y ganó dos puntos. Desde el inicio, Colapinto mostró un ritmo sólido que le permitió escalar posiciones rápidamente, superando a rivales como Esteban Ocon y Carlos Sainz. Su gestión de carrera incluyó una parada en boxes en la vuelta 23 que apenas lo retrasó en su momento un puesto.

Pero nada fue fácil al principio. El argentino se molestó con su compañero Pierre Gasly en la radio debido a la manera en que el francés lo encerró en la primera vuelta. “¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me encerró“, lanzó. En ese momento, el ingeniero Stuart Barlow intentó calmarlo: ”Vamos, cabeza abajo, amigo. Estaba siendo una situación apretada contra vos“, a lo que el argentino le respondió, todavía más enojado: ”¡No amigo, se movió en el frenaje! ¡Qué está haciendo, casi chocamos". Y Barlow cerró el diálogo, con el objetivo de que supere el mal trago: “Okey amigo, concentrémonos acá, no hay nada que podamos hacer”. Colapinto concluyó el contacto diciendo: “¡Es inaceptable!“.

¡No le gustó nada! 😡



🎧 @FranColapinto se enojó con Pierre Gasly por la maniobra en la largada y lo dejó en claro en la radio con Stuart Barlow.#F1 #BritishGP #Colapinto pic.twitter.com/1YcYvvUZ1s — Carburando (@CarburandoTV) July 5, 2026

El avance de Franco en la carrera se vio facilitado por las dificultades ajenas y su capacidad de mantenerse en pista bajo presión. Mientras luchaba por superar al Audi de Gabriel Bortoleto, Colapinto se vio beneficiado por el abandono de Max Verstappen y las sanciones impuestas a Kimi Antonelli. El joven italiano, quien lideró tramos importantes de la competencia, sufrió daños en la suspensión delantera derecha de su Mercedes y posteriormente recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista. Estas circunstancias permitieron que el piloto de Alpine ascendiera finalmente al noveno puesto, asegurando un punto importante en una carrera donde previamente había reconocido: “Vamos a intentar hacer una buena carrera, pero va a ser difícil”.

La polémica maniobra de Gasly con Colapinto en la primera vuelta de Silverstone

Con este resultado en Silverstone, Colapinto logra consolidar una actuación resiliente tras un fin de semana que comenzó con inestabilidades en su monoplaza y un despiste durante la clasificación. A pesar de reconocer que el ritmo de su coche no siempre le permitió seguir a los competidores más veloces, el argentino cumplió con el objetivo de escalar en el clasificador. La carrera concluyó bajo la bandera a cuadros con Leclerc en la cima, cerrando una jornada inolvidable en el escenario que albergó el primer Gran Premio de la historia de la categoría en 1950.