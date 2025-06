El elogio de Flavio Briatore para Franco Colapinto tras la clasificación en el Gran Premio de Canadá

El Gran Premio de Canadá mostró la mejor versión de Franco Colapinto. Todo su talento estuvo sobre el monoplaza, justo en el momento en el que los rumores se multiplicaban acerca de que esta prueba podía resultar definitoria para el futuro del argentino. El cambio no es casual, la nueva máquina que le prepararon le permitió mejorar el ritmo, con lo que este domingo partirá desde el puesto 10 de la grilla principal.

Si bien esta situación es muy buena para él, también la mirada de Flavio Briatore sobre su producción es determinante en toda esta historia: “Se desbloqueó”, dijo el italiano y principal asesor de la escudería.

Colapinto consiguió la mejor clasificación desde su regreso a la Fórmula 1. El argentino hizo el 12° tiempo de la qualy en el circuito Gilles Villeneuve, pero se benefició de las sanciones para el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls). “Franco hizo un buen trabajo hoy, pero también el equipo. Porque hoy el coche anduvo bien. Teníamos la bandera roja que bloqueó la última parte de Pierre (Gasly), de lo contrario era puesto 6 o puesto 7...”, dijo Briatore, al referirse a lo ocurrido con el piloto francés, que quedó en la última fila.

Y cuando le llegó el momento de hablar de Colapinto, comentó: “Hoy estoy contento porque (Franco) finalmente se desbloqueó... Es un equipo nuevo, la primera vez, muchos medios que hablan de él, tenía presión, mucha presión”.

"ESTOY FELIZ POR ÉL"



👏🏻 Flavio Briatore sobre la gran actuación de Colapinto en la clasificación de Canadá



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2025

Después de esta actuación, el empresario italiano se ilusionó de cara a lo que viene. No sólo en el Gran Premio de Canadá sino también en la temporada. “Creo que hoy Franco ha comenzado a... lo ves en su cara, está mucho más sereno, más feliz. Estoy feliz por él”.

Y continuó: “Nosotros tenemos gente profesional que compite y, cuando las cosas van bien, celebramos y, cuando no, no. Es simple como eso. Hoy hizo un súper trabajo, todo el equipo está feliz con lo hecho por Franco hoy, y es la primera semana que él está dentro de los tiempos. Está trabajando mucho, habla mucho con nosotros, pasó cuatro días en Inglaterra la semana pasada, hablamos con él ayer mucho para que pueda tomar confianza con el auto porque parecía que manejaba con el freno de mano puesto, así que estoy realmente contento por él”.

Incluso, en una charla que mantuvo con los medios internacionales, Briatore fue contundente acerca del futuro de Colapinto: “Ya les dije que la fecha límite es para ustedes. Necesitamos apoyar a Franco, es un chico joven, es un buen recurso para el deporte argentino, está andando bien, necesitamos apoyarlo y en Argentina tienen que apoyarlo también, olvídense de los rumores. Si hay rumores, pregúntenme a mí”.

La felicidad de Colapinto

El entusiasmo del piloto argentino tras la clasificación en el Gran Premio de Canadá se tradujo con el estilo característico de Colapinto: “Volvimos, ¿no? Al fin, boludo. Ya era hora”.

“Me sentí cómodo con el auto, que era lo que no estaba encontrando. Era un momento importante para mí. Estoy contento de haber rendido bajo presión. Hay que trabajar para la carrera de mañana pero largando ahí hay oportunidades. Se puede llegar a los puntos. Hay que ver cómo es el ritmo, hacer una linda largada y después ir para adelante”, dijo Colapinto.

"ESTUVIMOS YENDO UN POCO EN OTRA DIRECCIÓN Y HOY VOLVIMOS A LO QUE PENSAMOS QUE FUNCIONABA... UNA APUESTA ARRIESGADA"



🔝 Franco Colapinto analizó su GRAN sábado en Montreal y llenó de elogios al equipo de Alpine



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2025

Y agregó: “Hicimos muchos cambios. A lo que era ayer... una locura. Es un auto complicado, que tiene que estar muy perfecto. Si no, no rinde. Rebota mucho. so le saca mucha confianza al piloto. Es muy complicado ir arriba de los pianos. Hay que seguir trabajando: elfinde acaba de empezar”, analizó. Y se satisfizo: “Hoy volvimos a lo que pensábamos funcionaba. Hicimos una apuesta un poco arriesgada, porque era un cambio grande. Al final funcionó”.