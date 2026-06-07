GP de Mónaco: Gasly celebró su podio tras cruzar la meta, pero Alpine no le avisó que lo habían penalizado

Pierre Gasly, el compañero de equipo de Franco Colapinto en Alpine, no podía contener la emoción tras cruzar la meta en el Gran Premio de Mónaco. El francés pensaba que se había quedado con el tercer puesto en el podio de la carrera que se disputó este domingo. Festejó y agitó el brazo desde el monoplaza rosa, todo sin saber que había perdido la posición producto de una infracción. Su escudería no le informó que había sido relegado al séptimo lugar de clasificación.

“Estoy destrozado”, dijo el piloto luego, en rueda de prensa, cuando fue notificado de la sanción que anuló su resultado de posición de podio.

Los comisarios deportivos sancionaron al francés con cinco segundos por dos excesos de velocidad en boxes, de acuerdo con lo informado de manera oficial. “Simplemente no me parece justo. Comprobé tres veces con el equipo para ajustar la velocidad correcta del coche. En ambas ocasiones, activé el limitador de velocidad en boxes mucho antes de la línea, y todos estamos trabajando muy duro para este momento”, declaró Gasly a los periodistas.

GP Mónaco: Gasly celebró su podio durante una vuelta, pero Alpine no le avisó que lo habían penalizado

“Llevo 10 años haciendo esto, 10 años intentando aprovechar las oportunidades, cinco podios, que no son nada en mi carrera, y pasamos la meta en tercera posición delante de todo el público francés y nos lo quitan. Ahora mismo, no sé qué decir”, prosiguió, molesto. “Ahora mismo, sinceramente, estoy destrozado. No tengo palabras, tengo demasiadas emociones que asimilar y no consigo entender lo que pasó”, resumió.

A raíz de lo sucedido, Alpine hizo uso de su derecho de pedir una revisión ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el organismo rector de la Fórmula 1, tras las sanciones impuestas por exceso de velocidad en el pit lane, de acuerdo con lo informado por la escudería en un comunicado oficial.

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En una carrera que tuvo varias penalizaciones, el abandono de algunos de los automovilistas, la intervención del coche de seguridad y hasta una bandera roja, Gasly pasó del noveno puesto en la parrilla al cuarto. Sin embargo, el piloto francés alcanzó el tercer puesto cuando George Russell, de Mercedes, recibió una penalización de paso por boxes en el último momento.

Antonelli triunfó en Mónaco

El prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, su quinta victoria consecutiva en la temporada, y se escapa con el liderato del Campeonato Mundial de pilotos.

El piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, fue escoltado en el podio por el británico Lewis Hamilton (Ferrari, segundo) y por el francés Isack Hadjar (Red Bull, tercero). Con este resultado, Antonelli escribió una línea en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en el ganador más joven del Gran Premio de Mónaco.

En el caso de Hamilton, su segundo puesto le permite igualar el récord de ocho podios en Mónaco, que poseía el fallecido ícono brasileño Ayrton Senna.

En el caso de Colapinto, el argentino terminó en el puesto 11. “Fue una carrera muy larga, muy frustrante porque no salió nada. La vi bien, después tuve algún que otro casi sobrepaso, pero es imposible”, dijo luego en rueda de prensa.

El pedido de disculpas de Colapinto a Sainz en Mónaco

Luego se refirió a algunas equivocaciones de la escudería en cuanto a los pit stops en boxes. “Paramos temprano, perdimos dos puestos en esa parada. Después no paró nadie, luego se detuvieron todos con la bandera roja y en el relanzamiento me chocó Fernando Alonso; eso hizo que lo chocara a Hülkenberg y después yo lo choqué a Carlos Sainz, que venía lento en el medio de la pista”.