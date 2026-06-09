Kimi Antonelli y la presión en la Fórmula 1: el novato que no encontraba la luz, el talento que encadenó cinco triunfos

Dos años atrás, en la rueda de medios en Monza, Mercedes comunicó quién sería el reemplazante de Lewis Hamilton, que a comienzo de aquel calendario anunció que cerraba un ciclo con las Flechas de Plata y se marchaba a Ferrari al final del curso. El nombre de Max Verstappen retumbó en múltiples oportunidades para suceder al séptuple campeón, pero Toto Wolff, el jefe de la escudería con sedes en Brackley y Brixworth, señaló que le demoró cinco minutos elegir a Andrea Kimi Antonelli para ocupar la butaca libre. El austríaco ensayaba un movimiento audaz y apuntó al futuro. “Estábamos convencidos de su talento, era cuestión de madurez. Estamos dispuestos a asumir el riesgo de que madure, dada la presión que supone la Fórmula 1”, aseveró Wolff, que cobijó al piloto en 2008, cuando tenía 12 años. Esa misma temporada, el adolescente, que era parte del programa de desarrollo de jóvenes talentos, fue invitado al Gran Premio de Mónaco, el que conquistó el domingo, en su segunda visita al Principado.

En el Gran Premio de Mónaco, Andrea Kimi Antonelli encadenó su quinta victoria en la Fórmula 1; el boloñés dio una demostración de talento y manejo en las calles del Principado Fatima Shbair - AP

Mercedes moldeó a Antonelli. No imponía plazos, solo presentía que el recorrido terminaría en la F.1. No se fio del irregular campeonato que el italiano protagonizaba en la Fórmula 2, donde no pulseó por la corona, y tampoco se asustó con las observaciones de la cátedra por el accidente que protagonizó, ese mismo fin de semana del anuncio, en la primera práctica libre en el Templo de la Velocidad, delante de los tifosi, al estrellar contra la barrera de contención en la Parabólica -última y legendaria curva del circuito- el FW15 de George Russell. El pronóstico que trazó Wolff se cumplió y el austríaco respaldó a quien consideraba un diamante en bruto cuando las críticas arreciaron el año pasado. Cinco victorias en cadena en la actual temporada, liderar el Mundial de Pilotos y convertirse en la bandera de la escudería, la respuesta de Antonelli a la confianza y defensa que hizo la fábrica.

Con el nuevo reglamento técnico y de motores, Mercedes ratificó las predicciones de que sería la guía en 2026 en el Gran Circo; Antonelli fue el piloto que descubrió con rapidez las virtudes del auto. Pero el fantástico presente tuvo un pasado oscuro, de errores y desánimo, en los que el boloñés extravió la seguridad en el manejo y se cuestionó la habilidad y la destreza que lo acompañó en el recorrido. La eliminación en la Q1 en el Gran Premio de Bélgica 2025 lo hundió en el pesimismo. Las lágrimas invadieron su rostro durante una entrevista: la frustración y la presión lo estaban consumiendo. “Es un momento difícil para mí... Me cuesta encontrar la confianza. Sólo necesito volver a encontrar la luz al final del túnel”, expresaba, quien en la saga de grandes premios en territorio europeo sumó 18 puntos en nueve carreras. En el segmento final del calendario conquistó 84 de las 150 unidades -abandonó en Abu Dhabi-, cifra con la que terminó en el séptimo casillero del campeonato.

El día después del anuncio que sería piloto de Mercedes en 2025, Andrea Kimi Antonelli protagonizó un despiste con el auto de George Russell en el circuito de Monza GABRIEL BOUYS - AFP

El humor de Antonelli era otro para el final del año. Verstappen actuó como un padrino –al igual que Hamilton- y en los pasajes de inconsistencia aconsejó al italiano. “Sigue creyendo en ti mismo. En una temporada de debut se pasa por una verdadera montaña rusa emocional. Algunos fines de semana salen mejor que otros. A veces se tienen grandes expectativas y los resultados no se dan. Se comete errores, pero es parte del proceso de aprendizaje. Hay que cometer errores para convertirse en un mejor piloto, incluso en la F.1”, señaló el neerlandés, que defendió al joven, que causó el accidente en la primera curva en el Gran Premio de Austria y provocó el abandono del tetracampeón.

Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen, que fue uno de los consejeros y defensores del joven italiano en los momentos de desconcierto en 2025 Eugene Hoshiko - AP

También Wolff salió al rescate y expuso a las presiones a las que se somete a los jóvenes pilotos. “Somos brutalmente sinceros cuando es bueno y cuando es malo, pero después te recuerdas que no estás sentado frente a un adulto, que es un niño de 19 años que lleva corriendo toda su vida, pero que está en una etapa de crecimiento. Él tiene que afrontar la presión de los medios, de un compañero de equipo que es rápido y con experiencia... Cuando yo tenía esa edad era un poco idiota y no hubiera sido capaz de hacer frente a esas presiones”, admitió el hombre que asumió la conducción del equipo en 2013, construyó una época dorada y ahora pretende redescubrir la gloria, tras el dominio de Red Bull Racing y de McLaren.

Andrea Kimi Antinelli y el tradicional festejo en el puerto de Montecarlo; el italiano, de 19 años, es el ganador más joven de la Fórmula 1 en las calles del Principado ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El tradicional festejo con un chapuzón en el puerto de Montecarlo, la sonrisa que se replica en cada momento de un gran premio, las bromas con su ingeniero Peter Bonington –el mismo que compuso una fórmula invencible con Hamilton-, señales de un cambio que va más allá de la pista. “La diferencia fue una reunión después de Monza con Bono [Bonington] y Toto. No estaba contento, me sentía frustrado y pensaba demasiado en el resultado final. Intentaba estar a la altura de las expectativas internas, de correr en un equipo como Mercedes, que es top. Representás a una marca enorme: el programa de F.1 involucra a 2000 personas que trabajan por un único objetivo: ganar. Y está la presión mediática y la que uno mismo se pone antes de subir al auto, ese momento de tensión, temor a equivocarte... Ahora intento aceptar la presión lo mejor que puedo, porque no quiero que me destruya como lo hizo el año pasado durante la temporada europea”, analiza el boloñés, que no se precipita con el inicio arrollador que lo convirtió en el piloto a batir: “La temporada es muy larga y quedan muchas carreras por delante”, alerta sobre los 66 puntos de ventaja que logró sobre Hamilton y los 68 ante su compañero de garaje, Russell.

Five out of five in 2026 for the Team 🏆 pic.twitter.com/pmRx2Eqaum — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 25, 2026

Los errores, seguramente, se repetirán, y Wolff está alerta para que un escenario adverso no envuelva en la pesadumbre a Antonelli. “Eso es lo que me asusta. Kimi es joven, carismático, una pequeña gran estrella... pero después de un gran comienzo podría tener malos momentos y no quiero que el público empiece a decir ‘oh, ¿qué está pasando? ¿Nos equivocamos con él?’ Todo forma parte del proceso de crecimiento y todos queremos que Kimi se convierta en uno de los grandes de la F.1, pero es solo el principio y debemos tratarlo como un diamante en bruto. Los medios, los aficionados, incluso nosotros en el equipo tenemos que hacer este esfuerzo”, señaló Toto, que toma nota que el Gran Circo puede elevar o hundir a un piloto, como sucedió con Lando Norris, hasta que el británico logró el título el año pasado, o con el tratamiento que tuvo Verstappen cuando irrumpió en la grilla y provocó algunos accidentes.

Para borrar el hundimiento del año pasado, Andrea Kimi Antonelli inició con una victoria la saga de grandes premios en Europa WILLIAM WEST - AFP

Visitar el paddock de los grandes premios de MotoGP, donde tiene amigos en los equipos Ducati y Aprilia, es un plan que Antonelli ensaya para despejarse, pero también quedarse horas en su casa con el simulador se convierte en un disfrute. Antes del comienzo de la temporada, se entusiasmaba con batallar por victorias. Con seis episodios del calendario cumplidos, el italiano demostró que aprendió a convivir y a sofocar la presión para salir airoso de los juegos psicológicos que le presenta la F.1.