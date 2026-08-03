El espeluznante accidente en el Super GT de Japón que paralizó al Fuji Speedway

La imagen se viralizó inmediatamente y la cantidad de ángulos en las que fue captado el accidente de Igor Omura Fraga evidenció lo espeluznante de la secuencia. Tanto que fue un milagro que el piloto brasileño esté con vida. El impactante incidente se produjo en la temporada del Super GT de Japón: su Honda Prelude-GT del equipo Nakajima Racing, volcó a unos 270 km/h antes de caer de costado sobre el asfalto de la recta principal del Fuji Speedway, al inicio de la cuarta fecha del campeonato.

En las redes sociales publicaron videos del vuelco y la reacción del público surgió espontánea por la gravedad del caso. Sucedió en el arranque de la competencia, cuando el coche de seguridad acababa de abandonar la pista tras cuatro vueltas de neutralización. La lluvia previa a la largada había dejado el asfalto mojado y los compuestos de los neumáticos de los vehículos todavía no habían alcanzado la temperatura necesaria, lo que provocó que tres autos protagonizaran un accidente en cadena que terminó con el Prelude-GT de Fraga volando por el aire.

El estremecedor accidente de Fraga

No todo se originó en la disputa entre Bertrand Baguette del Team Impul y Akimasa Takaboshi del NISMO. Los pilotos explicaron que Fraga se movió hacia la izquierda y Takaboshi, que ocupaba el centro, giró hacia la derecha para buscar espacio, pero en ese instante el piloto de NISMO levantó el pie del acelerador: “Había alcanzado los 270 km/h y me tomó por sorpresa. No tuve tiempo de reaccionar y terminó chocando contra Takaboshi”, dijo el piloto Bertrand. El contacto entre ambos Nissan Z GT500 empujó a Takaboshi contra el costado trasero del Honda de Fraga.

El toque sobre la parte trasera del Prelude-GT hizo que Fraga perdiese el control del vehículo y provocó que el coche se elevara varios metros antes de caer de costado sobre la pista. En la toma del choque desde los boxes, parece que el auto fuese a caer en ese sector, pero terminó en el trazado.

Otro ángulo del accidente de Fraga

Tras el accidente hablaron los involucrados y Takaboshi explicó que el asfalto húmedo le impidió controlar el coche: “Al cambiar de carril, me rozó el Nº 12 (Baguette), que venía a toda velocidad, y acabé chocando contra el Nº 64 (Fraga). El asfalto estaba mojado y los neumáticos aún no se habían calentado, así que tengo la sensación de que, al perder el control, choqué contra el n.º 64, que estaba muy cerca”.

Además, Baguette asumió la responsabilidad del incidente: “Básicamente fue un error mío. Ha sido un choque realmente aterrador. No reaccioné a tiempo y no pude evitarlo”. El Team Impul recibió una sanción de 90 segundos de parada en boxes, más una penalización de paso por los boxes por haberse adelantado antes de la línea de salida tras la reanudación con el coche de seguridad.

Tras el accidente, se activó el protocolo de rescate, lo que permitió comprobar que Fraga estaba consciente y, según informó el equipo, llegó a hacer el gesto de pulgar hacia arriba a los mecánicos antes de ser trasladado al hospital para una revisión general.

Igor, de 26 años, nació en Japón, pero su nacionalidad es brasileña, tras algunas horas realizó un posteo en su cuenta de Instagram y contó: “Sufrí un grave accidente durante una carrera y tuve que pasar la noche en el hospital en observación. Tras someterme a todas las pruebas médicas necesarias, me alegra decir que todo parece ir bien. Me dieron el alta y ya estoy de vuelta en casa. Quiero dar las gracias de todo corazón a todos por los mensajes de apoyo. Ahora mismo, mi prioridad es recuperarme lo mejor posible”.

La temporada del Super GT volverá en tres semanas, el 22 y 23 de agosto, con la fecha en el Autódromo de Suzuka, una competencia de 300 kilómetros.