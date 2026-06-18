El GP de Mónaco se sigue corriendo en los escritorios: la FIA anunció fecha para el derecho de revisión de Mercedes

El Gran Premio de Mónaco se convirtió en una saga polémica, entre las nueve sanciones dictadas y las apelaciones. La restitución del podio a Pierre Gasly (Alpine) fue el primer episodio que alteró la clasificación de la carrera en las calles del Principado, del 7 de junio, que tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El caso Gasly provocó un efecto cascada y detrás del reclamo de la escudería con sede en Enstone, McLaren, Mercedes y Red Bull Racing también recurrieron los castigos que impuso la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Las Flechas de Plata tendrán que defender los documentos de la apelación de George Russell, aunque en el paddock de Barcelona la reacción sobre una posible anulación de la penalización, por exceso de velocidad en el pitlane, no era auspiciosa.

Alpine recurrió a la doble sanción de Pierre Gasly y el piloto francés recuperó el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco; ahora la FIA escuchará a Mercedes Tom Baigent - Prensa ALPINE F1

La restitución del podio a Gasly aportó evidencia sobre los fallos de precisión en los sistemas de cronometraje de la Formula One Managment (FOM), y el movimiento fue el que empujó al resto a activar las acciones. El director de Mercedes, Toto Wolff, admitió que las variables de éxito para anular la sanción de Russell son complejas.

El piloto británico, a diferencia de Gasly, cumplió la sanción en Mónaco; Alpine, en cambio, desistió de acatar en la pista con las penalizaciones de 10 segundos al francés y de 5 segundos que afectaron a Franco Colapinto. El jefe del garaje de las Flechas de Plata justificó el pedido de derecho de revisión para forzar una aclaración de los comisarios: “Queremos tener voz y voto en la toma de decisiones, pero sigo pensando que es muy poco probable tener éxito”, comentó el austríaco.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, señaló que las expectativas de anular la sanción sobre George Russell no son elevadas ANDREJ IVANOV - AFP

Una vez que Mercedes recurrió a la sanción, la FIA emitió un comunicado –el N°102-, que fijó el viernes 19 como fecha para la audiencia. El Artículo 14.4.1 del Código Deportivo Internacional establece que el proceso tiene dos etapas: en la primera instancia, el panel de jueces debe determinar de forma unánime si la aceptación de los errores de medición de la FOM y la resolución en favor de Alpine representan elementos de prueba nueva, significativa y relevante, y que no estuvo disponible en el momento del gran premio. Si se supera el filtro técnico y legal, se procederá formalmente para que las autoridades de la FIA reabran el expediente del Gran Premio de Mónaco y se proceda a una reevaluación y anulación del castigo que se aplicó a Russell.

Los mecánicos de McLaren cumplen con la penalización de cinco segundos que recibió Oscar Piastri en el Gran Premio de Mónaco; el equipo con sede en Woking se unió a los reclamos a la FIA para recuperar el cuarto puesto YVES HERMAN - POOL

La cancelación de la sanción a Gasly alertó a McLaren, que anunció la notificación de apelación de los documentos N°99, de los Comisarios Deportivos; N°100, de Clasificación Final Revisada de la Carrera, y N°101, que de Puntos Revisados del Campeonato.

“Respetamos plenamente los procesos judiciales de la FIA y el rol de los comisarios, pero creemos que este caso plantea cuestiones importantes relacionadas con la equidad deportiva, la coherencia reglamentaria y la integridad de la competición. Durante todo el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, y en cada evento, todos los equipos operaron de acuerdo con la normativa y las prácticas estándar establecidas en lo referente al límite de velocidad en el pitlane, tal como se aplicaban en ese momento. Los competidores ajustaron sus procedimientos en consecuencia, y, cuando fue necesario, aceptaron y cumplieron las penalizaciones impuestas bajo esas regulaciones”, señala el comunicado de McLaren. El australiano Piastri recibió una sanción de 5 segundos por superar el límite de velocidad y la efectivizó en la carrera, al igual que Lewis Hamilton (Ferrari).

La reposición de Gasly provocó que Piastri cayera del cuarto al quinto puesto del clasificador, mientras que Isack Hadjar (Red Bull Racing), que recibió en el podio el trofeo por la tercera posición, fue relegado al cuarto casillero. La escuadra de Milton Keynes apoya el reclamo de McLaren y recurre a los principios como eje de la discusión, con lo que se para en la vereda opuesta de Alpine. Las imperfecciones del sistema de medición, que consiste en un cálculo de la media sobre una distancia determinada, con ayuda de bucles electrónicos que dividen la calle de boxes en microsectores, siempre formó parte del juego y los equipos se adaptan limitando de antemano los riesgos de infracción.

Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar posan en el podio de Montecarlo; el piloto francés de Red Bull Racing cayó al cuarto casillero del clasificador y el equipo recusará la devolución del puesto a Pierre Gasly (Alpine) Getty Images

“Creemos que se trata, ante todo, de una cuestión de principios, por el bien del deporte, para aclarar la forma en que gestionamos las penalizaciones sin derecho de apelación durante la carrera y llegar a los resultados correctos al final de la misma”, señaló Laurent Mekies, director de Red Bull Racing.

Y agregó: “Ningún sistema de medición es perfecto. No existe una única manera de medir la velocidad, y todas son imperfectas. Sin embargo, utilizamos este sistema de medición desde hace muchísimos años. Era lo mismo la víspera de la carrera, en la práctica libre del viernes y en los años anteriores. Todos nos adaptamos a ellos, y 17 o 18 autos lograron cumplir con la normativa. Así que simplemente debemos asegurarnos de que, como disciplina, disponemos de un enfoque lo bastante sólido para que en el futuro podamos garantizar las condiciones justas”, afirmó el ingeniero francés, que reemplazó en el garaje a Christian Horner el año pasado.

La FIA ahora quedó atrapada en un laberinto. Anuló las sanciones a Gasly, después de revisar datos defectuosos, pero distorsiona la carrera del resto de los penalizados. Al Gran Premio de Mónaco le bajaron la bandera, pero se sigue corriendo en los despachos.