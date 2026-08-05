Ferrari activó en la pista y en los papeles a Hamilton y a Leclerc, pero hunde a la promesa que debutó de apuro en 2024

El 8 de marzo de 2024, Oliver Bearman se despertó pensando en la carrera de Fórmula 2, la categoría telonera que se presentaba en el circuito urbano de Yedá como parte de la segunda fecha del calendario del Gran Circo. El británico había registrado la pole, pero en la carrera Sprint largaría décimo, por el sistema de grilla invertida.

El destino le reservó otro rol en Arabia Saudita: la emergencia que sufrió Carlos Sainz Jr., que fue intervenido quirúrgicamente a raíz de una apendicitis, modificó los planes del joven británico, que con 18 años debutó y se convirtió en el piloto más joven de la historia en manejar una Ferrari en la Fórmula 1. Nominado como reserva por la Scuderia para aquella temporada, condición que repitió con el equipo Haas, con el que trabajó en 2023 en el primer entrenamiento libre de los grandes premios de México y de Abu Dhabi, su desempeño lo impuso en la lista de futuros pilotos de los autos de Maranello en el corto plazo.

Gran Premio de Arabia Saudita 2024: Oliver Bearman camina entre Lewis Hamilton, por entonces en Mercedes, y Charles Leclerc; el séptuple campeón del mundo y el monegasco, las barreras que debe sortear Ollie para regresar a Ferrari GIUSEPPE CACACE - AFP

La F.1 es vértigo, adrenalina y estar en el momento justo en el lugar adecuado. Aquel día, Ollie cumplió el sueño de todos los jóvenes que pulsean por un espacio en la grilla y, además, con Ferrari. Pero los pronósticos de vestirse de rojo en un puñado de temporadas no resultan tan cristalinos: después de un año de desaciertos, enredos y sin resultados, la Scuderia dio un salto con el nuevo reglamento técnico y de motores que entró en vigor en 2026, y Lewis Hamiton y Charles Leclerc se activaron en las pistas. El séptuple campeón británico es escolta de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en el Mundial de Pilotos y el monegasco se ubica en el cuarto casillero; la casa de Maranello se posiciona segunda entre los Constructores, detrás de las Flechas de Plata. Y hay más: Leclerc extendió su vínculo hasta 2030 y Hamilton tiene contrato hasta 2027 incluido, y en el paddock las voces señalan que, de continuar con este rendimiento, alargaría la relación.

Un escenario que retrae la expectativa de Bearman, que dos años atrás también suplantó a Kevin Magnussen en Haas, en las carreras en Azerbaiyán y San Pablo: si en el estreno con Ferrari sorprendió con su rápida adaptación y con sumar puntos con el séptimo lugar, en la presentación con Haas finalizó 10° y le dio una unidad al equipo. En 2022 se convirtió en piloto de Ferrari Driver Academy, un llamado que se produjo después de consumar una destacada campaña en su primera temporada en la Fórmula 3: un triunfo, ocho podios, el tercer lugar en el campeonato y ser el segundo mejor rookie del año confirmaron los antecedentes que arrastraba el nacido el 8 de mayo de 2005, en Chelmsford, Essex.

Oliver Bearman maneja en Yedá el auto que respondía en 2024 a Carlos Sainz Jr.: el inglés debutó de apuro y con 18 años se convirtió en el piloto más joven en correr para la Scuderia Darko Bandic - AP

La mudanza a Italia resultó mucho más que un cambio geográfico; debió adaptarse a nuevas costumbres, idioma y situaciones diarias. “No estaba preparado para lo que el mundo me iba a echar encima. Fue como si me lanzaran al fondo de una piscina. Maranello es una gran ciudad, pero un poco rural y no hay mucho para hacer un fin de semana. Tampoco conocía a nadie, estaba rodeado de personas adultas todo el tiempo: ingenieros, mecánicos, mi entrenador... Todas personas mucho mayores. Tuve que madurar y crecer muy rápido, pero esa disciplina que me impuso Ferrari me convirtió en piloto de F.1”, relató Bearman en un episodio de F1 Off The Grid.

Con 38 grandes premios en la mochila y en su segundo año en Haas, la ilusión de regresar a Ferrari es difusa y Bearman no escapa de esa realidad, pero también avisa. “Ver a Lewis volver al éxito es realmente fantástico. Es el mejor piloto británico de la historia, y ahora es ganador con Ferrari, pero no es lo ideal para mi futuro. Tengo 21 años y quedarme un año más en Haas no es malo, pero siento que no puedo esperar eternamente. Sueño con ser piloto de Ferrari, pero no quiero esperar tres, cuatro o cinco años para que haya un asiento disponible. Eso significaría desperdiciar mis mejores años en la F.1”, apuntó el inglés, que observa como su ídolo de la infancia –Hamilton- es uno de los obstáculos para acceder a un asiento en Ferrari.

Franco Colapinto y Oliver Bearman caminan en el circuito de Suzuka: los pilotos de Alpine y Haas tuvieron un encontronazo en la pista durante la carrera, que terminó con el inglés despistándose TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Después de aquel debut apurado en Yedá, Hamilton –entonces cumplía su último año en Mercedes- tuvo palabras de elogio con quien se presentó como rival directo en la pista en la prueba de clasificación. “Casi me sacó de la Q3. Subir al auto recién en el tercer entrenamiento y rendir del modo en lo que hizo muestra talento y un gran trabajo. ¿Dónde estaba yo a los 18 años? En la Fórmula 3. No estaba ni de lejos preparado para la F.1. Creo que, si hubiera llegado a esa edad, mi carrera no sería como lo es”, comentó el siete veces campeón del mundo, que se estrenó en el Gran Circo, en McLaren, con 22 años.

“Estoy comprometido con Ferrari, es mi equipo soñado y no solo porque formo parte y fue quien me apoyó y permitió estar en este lugar: en la F.1, es la marca más emblemática del mundo y por eso mi objetivo es pertenecer. Un objetivo quizás egoísta, pero es lo que sucede cuando se quiere luchar por los campeonatos del mundo. Si puedo tener esa oportunidad la tomaré, y si no me pueden ofrecer ese puesto tendré que buscar mi oportunidad donde sea. Así es la vida, no depende de mí”, explicó en el podcast Beyond The Grid, acerca de un posible interés de Aston Martin y hasta de Red Bull Racing.

En su segunda temporada en Haas, Oliver Bearman es el líder del equipo ante el experimentado Esteban Ocon; el inglés manda en las estadísticas ante su compañero francés Heath McKinley - AP

El Gran Premio de Arabia Saudita 2024 fue la última vez que la Scuderia alineó a dos pilotos que fueron forjados por la Ferrari Driver Academy. El presidente John Elkann, que estuvo en el garaje, se fundió en un abrazo emocionado con Ollie. “Tener a dos pilotos de la casa es un orgullo. Es agradable ver cómo el talento en Ferrari encuentra un lugar para expresarse. No es fácil estar listo en tan poco tiempo”, expresó el estadounidense, nieto de Gianni Agnelli, quien lo ungió para conducir la automotriz. Los medios, desde entonces, empezaron a indagar si ese joven desgarbado, de 1,84 metros, de cabellos revuelto, sería el sucesor de Hamilton, una pregunta que todavía no tiene respuesta.