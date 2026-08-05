Colapinto ganó el premio al mejor adelanto del mes en la Fórmula 1 y superó a Verstappen

Luego de que la Fórmula 1 lo ubicara entre los 10 mejores pilotos de la primera mitad de temporada, el argentino Franco Colapinto sumó una nueva hazaña en la máxima categoría del automovilismo al ganar el premio al mejor adelantamiento del mes por su doble sobrepaso en el Gran Premio de Bélgica.

El adelantamiento de Colapinto a Gasly y Lawson

El piloto argentino cosechó el 56% de los votos y superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se ubicó segundo con el 37%. La maniobra del hombre de Alpine se dio el 19 de julio en la vuelta 30 de Spa Francorchamps.

En aquella jornada, Colapinto adelantó con un solo movimiento a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) para llegar a la 10° posición, la que mantuvo hasta el final de la carrera para sumar un punto más en el campeonato.

La destreza al volante

El sobrepaso de Colapinto fue mejor valorado que el adelantamiento de Verstappen al inglés Lewis Hamilton (Ferrari ) en el Gran Premio de Hungría. También quedó por delante de la maniobra de Lawson sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) en Silverstone, la cual solo recibió el 3%.

Colapinto, durante el GP de Bélgica Sona Maleterova - Formula 1 - Formula 1

A su vez, quedó por delante del sobrepaso de Hamilton ante Lindblad en Hungría y de la acción de Verstappen sobre el francés Isack Hadjar (Red Bull) en Silverstone.

“Estoy contento. Fue una buena carrera. Feliz con el resultado y por haber sumado un punto. Viniendo del 12° o 13° lugares, recuperé puestos. Tuve mala suerte con la parada del virtual safety car y con las gomas medias me estaba costando un poco porque tuve graining, se me abrió un poco la goma. Después era complicado, porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás", expresó Colapinto en aquel momento.

“Fueron lindos sobrepasos, lindas maniobras, también con [Nicolas] Hulkenberg... sumar puntos con el auto, que le está costando, es positivo”, agregó.

Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto estuvieron muy cerca en Spa-Francorchamps a lo largo de la carrera; se impuso el argentino Peter Fox - Getty Images Europe

Con la unidad que sumó en Bélgica, Colapinto llegó a las 19, puntaje con el que permanece 12° en el campeonato, por detrás del inglés Lindblad, quien cuenta con 23.

En la carrera posterior en Hungría, última antes del actual receso, finalizó 15° y no pudo cosechar más puntos. El próximo evento será el 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto, entre los 10 mejores

En medio de los rumores sobre su futuro, Colapinto recibió una gran noticia por parte de la Fórmula 1: fue elegido entre los 10 mejores pilotos de la primera parte de la temporada.

Franco Colapinto Alpine

Según el Power Ranking de la categoría -conformado por un panel de cinco expertos- el argentino fue el décimo mejor con un promedio de 7 puntos, los mismos que logró Hadjar.

Por otro lado, el podio fue compuesto por el actual líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli de Mercedes (8.9), Verstappen y Hamilton (ambos con 8).