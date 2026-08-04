Fórmula 1: Red Bull organiza su futuro con el cazatalentos de Mercedes que descubrió a Antonelli y a Russell

Una muerte y un escándalo iniciaron el proceso de depuración y reorganización. Durante un cuarto de siglo, la estructura se mantuvo inalterable y logró reinar en dos etapas en la Fórmula 1: Red Bull Racing (RBR) hizo historia con Sebastian Vettel, y más tarde Max Verstappen repitió un póquer de títulos para el equipo con sede en Milton Keynes. En 2022, el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, el hombre que apoyó el ingreso de la marca de bebidas energizantes en el Gran Circo, resultó el primer impacto que no logró absorber la organización.

Piloto de karting, Fórmula Ford y autos de rally, Gwen Lagrue luego estudió derecho, economía y gestión deportivo para trabajar como cazatalentos para las escuderías de Fórmula 1

La denuncia por presunto comportamiento inapropiado de una empleada sobre Christian Horner desencadenó el caos y la expulsión del jefe de RBR en 2025. El alejamiento del ingeniero Adrian Newey, que se marchó a Aston Martin, y el fin de ciclo de Helmut Marko, asesor y quien manejaba Red Bull Junior Team, el programa de jóvenes talentos, terminó por descabezar la cúpula. La reestructuración está en marcha y la escudería contrató al cazatalentos Gwen Lagrue, que descubrió al actual puntero del Mundial de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli, un factor relevante en la pirámide de Mercedes. El francés, después de cumplir el período de gardening, se unirá el año próximo.

Con cuatro autos en la pista, porque además de los dos asientos en RBR los pilotos que representan a Racing Bulls responden al equipo de Milton Keynes, la búsqueda de jóvenes promesas para sumar al Red Bull Junior Team –nutre también a escuderías de Fórmula 3 y Fórmula 2 de la FIA, entre otras categorías- es uno de los soportes de la escudería. Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon y Pierre Gasly, los siete pilotos de la actual grilla que salieron del programa que lideró Marko, el austríaco que con mano de hierro exigía a los juveniles a desatar una competencia sin tregua para ascender a la F.1.

Gwen Lagrue y Andrea Kimi Antonelli, a quien sumó para Mercedes con apenas 11 años; el joven italiano es el actual puntero del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1

“Tras 11 años memorables en Mercedes, sentí que era el momento adecuado para asumir un nuevo reto y seguir creciendo personal y profesionalmente. El Red Bull Junior Team es uno de los programas de desarrollo de pilotos más respetados y exitosos del automovilismo. Dio lugar a algunos de los mayores talentos que tuvo la F.1 y es un honor liderar a un grupo de personas talentosas y ayudar a darle forma a su próximo capítulo. Juntos, contamos con un marco fantástico para aprovechar el extraordinario legado del programa, seguir desarrollándolo de cara al futuro e identificar, formar y preparar a los próximos ganadores de grandes premios de la F.1 y campeones del mundo, siguiendo un modelo que RBR repitió con éxito durante los últimos 20 años”, señaló Lagrue, que recibió la bienvenida de Laurent Mekies, el jefe de RBR: “Es uno de los mejores desarrolladores de talento en la F.1 y conozco de primera mano la experiencia, liderazgo y pasión”, apuntó el ingeniero, compatriota del cazatalentos.

La trayectoria de Lagrue, de 50 años, en el automovilismo comenzó como piloto de karting para luego continuar en la Fórmula Ford y desembarcar en los coches de rally. Estudió derecho, economía y gestión deportiva... y combinó esa experiencia que acumuló en el mundo motor para aplicarla a la gestión de pilotos y al desarrollo de talentos, donde expuso una reputación por su enorme capacidad para detectar y formar a las jóvenes promesas.

Pero recién en 2011 se incorporó a la F.1: Eric Boullier, jefe de Lotus, lo convocó para manejar el programa del equipo que en 1952 creó el ingeniero, diseñador y empresario Colin Chapman. En esa época reclutó a Esteban Ocon y a Albon, que más tarde se incorporó a la academia de RBR. Tras cinco temporadas decidió marcharse de Lotus, cuya base de Enstone es la que ahora opera Alpine, y aceptar el reto de trabajar para Mercedes, donde entre sus primeras labores fue la de convencer a George Russell de que rechazara una propuesta oficial de BMW para correr en DTM –principal categoría de autos de Turismo alemán- y se incorporara bajo el paraguas de las Flechas de Plata.

Lagrue conoció a Russell en 2010, cuando el británico llevaba cuatro años compitiendo en karting y ya había conseguido títulos en el Reino Unido, e intentó ficharlo para Lotus en 2013 y 2014. Finalmente lo logró con Mercedes, aunque el acercamiento se produjo en 2016, cuando participaba con el equipo Carlin en el Campeonato Europeo de la F.3 y en el Master de la F.3. El piloto hasta se contactó con Toto Wolff –jefe del garaje de F.1 y accionista de Mercedes-, a quien le presentó un Power Point donde ofrecía sus credenciales para sumarse al programa de jóvenes talentos.

Andrea Kimi Antonelli, Gwen Lagrue, Toto Wolff y George Russell; los dos pilotos de Mercedes, incorporaciones que el francés descubridor de talentos presentó a la escudería con sede en Brackley

Russell, con el apoyo de Mercedes, logró los títulos en GP3 Series y la F.2 antes de ser cedido a Williams, donde se estrenó en la F.1. La escudería con sede en Brackley lo repescó en 2022 para reemplazar a Valtteri Bottas. “Ojalá que algún día se convierta en campeón del mundo o, al menos, en un piloto con el que el equipo pueda contar para competir al máximo nivel”, comentó el francés, tras el regreso de quien acumula 103 grandes premios y siete triunfos junto a las Flechas de Plata.

La actual alineación de pilotos de Mercedes lleva la firma de Lagrue, que también acercó a Antonelli en 2017, cuando el italiano tenía apenas 11 años. Una apuesta que no encontró apoyo total, debido al riesgo que implica invertir en un piloto desde tan temprana edad, aunque los resultados reflejan que el cazatalentos francés hizo un trabajo brillante.

“A esa edad ya compiten a nivel internacional. La edad permite que absorban los conocimientos: un piloto de 19 o 20 años ya desarrolló su estilo y hábitos. Es una complicación, porque no quiero cambiar a un piloto: quiero enseñarle. Después, el rendimiento es solo la base, lo que me interesa de los chicos es su forma de correr, su constancia, que tenga mentalidad adecuada para competir y las cualidades humanas que hacen a un campeón: madurez, humildad y gratitud al equipo. Eso es lo que hace especial a un candidato”, relató en una charla con Mercedes-AMG.com, acerca del método para captar a los talentos.

El enfoque que utilizó Mercedes con Lagrue es opuesto al que ejecutó RBR con Marko: el francés elige trabajar con pocos candidatos, mientras que el austríaco acaparaba pilotos. “Cuando fichamos a un piloto junior, asumimos la responsabilidad de su vida y su carrera”, sentenció el cazatalentos, el hombre con el que en Milton Keynes pretenden reorganizarse y descubrir al sucesor de Verstappen.