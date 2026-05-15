Denuncian a un joven que vive en Retiro por maltratar y matar a 16 gatos

Un hombre de 27 años que vive en el barrio de Retiro fue denunciado por maltratar y matar a al menos 16 gatos. Distintas organizaciones de protección animal y vecinos de la zona aseguran que se presentaba como “amante de los animales” para adoptar cachorros recién nacidos y, poco después, matarlos.

El abogado Alexis Pablo Marrocco, representante de los denunciantes, contó a LA NACION que el hombre -identificado como Adriel Santiago Caminos Ortega- “se contactó con una gran cantidad de ONG y grupos rescatistas para ofrecerse como adoptante de gatos de corta edad, gatas preñadas y con bebés lactantes. “Se ganó la confianza de muchos”, indicó.

El denunciado adoptaba cachorros de muy poca edad o madres con crías

Tras ello dijo: “Ellos, de buena fe, le entregaron gatos en su domicilio de Maipú 872, pero esos animales morían pocas horas después de cada entrega y el acusado ponía excusas inverosímiles, mentía con descaro, culpaba al rescatista e incluso culpaba al propio animal”.

En tanto, el informe psicológico de la profesional que trabaja en la causa contra Caminos Ortega concluyó que se trata de una persona con rasgos de "maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y sadismo, con alta peligrosidad“.

Según la especialista, que basó su evaluación en “testimonios, comunicaciones digitales, relatos coincidentes de terceros, antecedentes conductuales reiterativos y evidencia vinculada”, existe una alta probabilidad de que el nivel de agresión aumente.

Uno de los mensajes con los que informó la muerte, que definía como "síndrome del gatito desvanecido"

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la denuncia se radicó en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), que tramita el legajo MPF 1312680 contra Ortega por infracciones a la Ley 14346, de protección animal.

La causa recayó en la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 14, a cargo del doctor Vidal.

Los casos que se denuncian

De acuerdo con el relato expresado en el documento, uno de los hechos centrales sucedió el 16 de enero en un departamento de la calle Corrientes al 1200. Caminos Ortega cuidaba a un niño de diez años y al gato de la familia, llamado Charly, cuando torturó al animal con golpes, asfixia con bolsas y aplastamiento con una puerta del balcón.

El animal falleció poco después por hipoxia grave compatible con asfixia mecánica. Según la denuncia, el menor intentó salvar a su mascota, pero también recibió agresiones físicas por parte del imputado, que pellizcó al niño y lo amenazó para que no contara nada de lo ocurrido.

Charly, el gatito asesinado por Ortega frente a un niño

La secuencia continuó durante las semanas siguientes con diferentes víctimas: el 24 de enero, Ortega adoptó a un cachorro llamado Rubio que murió a la mañana siguiente en circunstancias que no se aclararon. El denunciado informó que llevó al animal a una veterinaria de guardia, pero los investigadores descartaron esa versión tras consultar con el centro médico mencionado.

El 15 de febrero recibió a una gata blanca preñada que perdió a sus cuatro crías tras presuntos maltratos físicos. Ocho días después, desaparecieron dos “atigrados” que el hombre tenía bajo su cuidado.

Una de las veterinarias habría desmentido al acusado

El 25 de febrero se registró la mayor cantidad de muertes en un solo día. Por la tarde, un gato llamado Betún falleció poco después de la entrega bajo el argumento de que “respiraba lento”.

Cerca de las 22 horas del mismo día, el acusado recibió a una gata adulta con cinco crías lactantes. La madre y uno de los cachorros murieron en menos de una hora. Los análisis que le hicieron a estos animales mostraron signos pulmonares traumáticos y los cuatro restantes fallecieron posteriormente por no poder alimentarse con su madre.

Ortega maltrataba brutalmente a los gatos antes de asesinarlos

“La combinación del maltrato animal reiterado y la ausencia de culpa configuran un cuadro de preocupación criminológica”, destacó la psicóloga en su informe técnico.

Esta especialista además recomendó medidas de protección urgentes para personas vulnerables ante la peligrosidad potencial del sujeto. La acusación judicial ya contabiliza al menos 16 animales muertos bajo la órbita directa del denunciado en diferentes domicilios de la Ciudad, tanto en el departamento de Maipú como donde se ofrecía a cuidar mascotas de terceros, principalmente conocidos de la iglesia a la que concurría habitualmente.

Cómo actuar ante situaciones de maltrato animal

Frente a la detección de actos que causen sufrimiento, estrés o la muerte de un animal, la normativa permite la intervención de organismos oficiales: en la ciudad de Buenos Aires, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) gestiona estas denuncias bajo la Ley Nº14.346.

Para formalizar una denuncia, se recomienda seguir estos pasos:

Recopilar evidencia: obtener fotografías o filmaciones que certifiquen el maltrato.

obtener fotografías o filmaciones que certifiquen el maltrato. Vías de contacto: comunicarse al teléfono 0800-333-47225 o utilizar la página web del Ministerio Público Fiscal .

comunicarse al teléfono o utilizar la página web del . Bienestar animal: verificar que los animales tengan acceso a agua, alimento y atención veterinaria adecuada.

Las denuncias ante la Ufema pueden realizarse de manera anónima para preservar la seguridad del informante.