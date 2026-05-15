Hay oportunidades en Palermo y Recoleta: cómo son las cinco propiedades que se subastarán en pesos

Durante junio, el Banco Ciudad realizará una nueva ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en algunos de los barrios más cotizados de la ciudad de Buenos Aires.

Los precios de las propiedades van desde los US$ 28.111 y llegan a los US$ 435.144 para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

En esta ocasión, los cinco inmuebles publicados se rematarán el 5 de junio desde las 10.

Recoleta

Así se ve la cocina y el living del departamento de la calle Arenales 2546 Banco Ciudad

En la calle Arenales 2546, Recoleta, en el segundo B hay un departamento disponible desde US$115.107 con un depósito de US$3453,22. El inmueble, de tres ambientes y 83,17 m² totales, se encuentra en el frente y consta de living-comedor, cocina, lavadero semicubierto, cuarto de servicio con baño, dos habitaciones, balcón, toilette, baño completo y baulera complementaria en el sótano.

Los interesados podrán visitar la vivienda el 20 de mayo, de 9 a 12.

Palermo

El terreno urbano que subastará en Palermo tiene planta baja y primer piso Banco Ciudad

Con un precio base de US$383.258,74 y un depósito en garantía de US$11.497,76 se subastará un terreno urbano con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso, en Jerónimo Salguero 1709/11, Palermo.

La propiedad cuenta con 115,60 m² totales y no se puede visitar de manera presencial.

Caballito

En la calle Rojas 335/41, en Caballito, se rematará un monoambiente con un precio inicial de US$28.111,89 Banco Ciudad

Un departamento interno ubicado en calle Rojas 335/41, Caballito, se rematará con un precio inicial de US$28.111,89 y una garantía de US$843,35. El inmueble, que se encuentra en un séptimo piso, tiene un solo ambiente lateral, con cocina separada y un baño completo. La superficie total es de 21,56 m².

Las visitas al inmueble están previstas para el 18 de mayo de 9 a 12.

Constitución

Se subastará un terreno urbano con una construcción en la avenida Entre Ríos al 1824 Banco Ciudad

En la avenida Entre Ríos al 1824, en un sector urbano consolidado con uso residencial y mixto, en el barrio porteño de Constitución, se subastará un terreno urbano con una construcción.

El terreno tiene una superficie de 342,60 m², un precio base de US$435.144,87 y un depósito en garantía de US$13.054,34. Sin embargo, no puede visitarse de manera presencial.

Mataderos

Con un precio base de US$30.256,54 y un depósito en garantía de US$907,69 se subastará un monoambiente en Mataderos Banco Ciudad

Con un precio base de US$30.256,54 y un depósito en garantía de US$907,69 se subastará un monoambiente ubicado en Larrazabal 1335/39, Mataderos. La unidad funcional se encuentra en el octavo piso y tiene terraza propia, cocina y un baño con ducha. El espacio principal fue dividido por un mueble, generando así dos sectores diferenciados: uno destinado a living y otro a dormitorio

La propiedad cuenta con 30,33 m² cubiertos y 3,16 descubiertos, y se puede visitar de manera presencial el 19 de mayo de 9 a 12.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente: