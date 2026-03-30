El impactante accidente en el Gran Premio de Alabama de IndyCar que terminó con un monoplaza atrapado

El impacto es brutal, y la imagen del monoplaza atrapado en el mallado de contención del circuito generó una altísima tensión en la jornada de preparación para el Gran Premio de Alabama de la IndyCar en el circuito Barber Motorsports Park.

El tremendo accidente sufrido por Scott McLaughlin, piloto de Team Penske, heló la sangre de los organizadores y de los fanáticos, porque el impacto fue a 274 kilómetros por hora y con el vehículo descontrolado.

El incidente ocurrió durante la segunda práctica, y en la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que McLaughlin transitaba por la recta principal del trazado de Birmingham, Alabama, cuando su monoplaza tocó el césped cerca de la curva 1, lo que provocó que perdiese el control de su máquina y saliese despedido hacia la zona de escape, y a su vez el auto quedó invertido en su marcha y chocó contra la malla metálica del trazado. El impacto fue de tal magnitud que el coche del piloto neozelandés terminó con la mitad de su monoplaza entre los arbustos.

Accidente en el Indycar

El equipo de seguridad de AMR apenas tardó 26 segundos en llegar al lugar para sacarlo del lugar y quitar el monoplaza atrapado en la barrera de contención. En la repetición de la transmisión y en cámara lenta permitieron ver cómo McLaughlin se llevó las manos al casco en una clara señal de preparación para el choque.

La bandera roja se desplegó en el circuito mientras el equipo de rescate trabajaba para retirar el vehículo. La sesión terminó bajo bandera a cuadros anticipada, de acuerdo con la normativa de seguridad ante daños importantes en el circuito. Pese a la espectacularidad del accidente, Scott McLaughlin salió por sus propios medios del monoplaza. Tras ser evaluado en el centro médico del circuito, el piloto fue dado de alta sin lesiones.

McLaughlin sale del monoplaza

Durante la transmisión, los comentaristas de Fox Sports 1 valoraron la importancia de los sistemas de seguridad implementados en la IndyCar Series, que permitieron controlar la velocidad del monoplaza de McLaughlin: “Al final del día, todo este equipo (de seguridad) cumplió absolutamente su función”. Otro de los integrantes del equipo periodístico habló de los cables de sujeción interna del monoplaza: “Esos cables absolutamente mantuvieron a McLaughlin dentro del circuito”.

Incluso, en sus redes sociales contó: “Sabía que todo había terminado en cuanto perdí la parte trasera derecha y trompeé. Simplemente intenté prepararme un poco, pero sí, creo que el accidente pareció mucho peor de lo que se sintió. Estoy destrozado por mis muchachos de Odyssey Battery, pero estuve mirando el coche. Honestamente, siento que podemos arreglar esto y que puedo volver a salir a darlo todo, así que solo quiero salir e ir por la pole”.

Replay of the huge 𝗦𝗖𝗢𝗧𝗧 𝗠𝗖𝗟𝗔𝗨𝗚𝗛𝗟𝗜𝗡 crash that ended the practice session



McLaughlin is okay#INDYCAR pic.twitter.com/3sXgxraYWz — Hickey (@Hickey93) March 28, 2026

Y agregó: “Simplemente subir al coche y seguir. No puedo esperar. El coche se siente bien, un poco suelto esta mañana, pero las bajas temperaturas lo hacían un poco diferente. Pero sí, me siento bien, me encanta este lugar y solo quiero volver a salir ahí y tener una oportunidad”.