Murió Brandon Clarke, jugador de la NBA: el adiós de sus compañeros en redes sociales

Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, falleció este lunes 11 de mayo en el Valle de San Fernando, California. El basquetbolista tenía 29 años y las investigaciones conducen a una posible sobredosis que terminó con su vida.

La noticia se conoció en la jornada del martes mediante un comunicado oficial de la NBA y causó un severo estupor en toda la comunidad deportiva de los Estados Unidos. Su club, al confirmarse el deceso, lanzó un comunicado oficial, lamentando su partida e hizo llegar sus condolencias a familiares y allegados.

Memphis y su comunicado oficial por la muerte del basquetbolista

“Nos entristece profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás será olvidado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, comunicó la franquicia de Tennessee.

A raíz de este suceso tan doloroso, sus compañeros de equipo lo despidieron por redes sociales con un dejo enorme de tristeza. Quien se expresó en primer lugar fue Jaylen Wells, quien incluyó una imagen de ambos en el campo de juego: “Siempre llegaba con una sonrisa en la cara y era una luz en el vestuario, una persona verdaderamente inspiradora. Memphis no será lo mismo sin él”.

Los mensajes de los compañeros de Brandon Clarke

Lo propio hizo Kyle Anderson, jugador de Minnesota Timberwolves: “Te quiero mucho, hermano, ojalá hubiera podido estar ahí para vos”. En el mismo tono, Lamar Stevens, también mediante historias temporales de Instagram, lanzó un mensaje escueto en memoria de su colega: “Uno de mis compañeros de equipo y personas favoritas de todos los tiempos. Vuela alto, rey”.

Los mensajes de los compañeros de Brandon Clarke

Con 2,03 metros de altura, Clarke fue transferido en 2018 a los Bulldogs de la Universidad Gonzaga. En esta institución ubicada en Washington jugó una temporada en la que promedió 16,9 puntos, 8,6 rebotes y 3,2 tapones por partido, liderando la División I de la NCAA en número de tapones (117) y en porcentaje de tiros de campo, con un 68,7% de efectividad.

Los mensajes de los compañeros de Brandon Clarke

Nacido el 19 de septiembre de 1996, en Vancouver, Canadá, Clarke jugó 309 partidos en la NBA a lo largo de siete temporadas y fue incluido en su primer año en el mejor equipo de Rookies.

Desde el momento en que se difundió la triste noticia que consterna a todo el ambiente de la reconocida liga de básquet, Adam Silver, el comisionado de la NBA, emitió un mensaje en relación con su fallecimiento: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”, escribió en sus redes.

Las mejores jugadas de Brandon Clarke

Previa a esta noticia, el jugador había sido noticia por una actitud antideportiva al ser arrestado en Arkansas con cargos que incluían exceso de velocidad, por protagonizar una persecución policial a toda velocidad con su vehículo y posesión y tráfico de una sustancia controlada.