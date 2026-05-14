Jannik Sinner derrotó a Andrey Rublev en Roma y alcanzó un récord de triunfos consecutivos en Masters 1000

La superioridad tenística/física/emocional de Jannik Sinner, el líder del circuito ATP, es tan abrumadora que hasta los rivales de mayor jerarquía quedan minimizados e impotentes. Esta vez, en el Campo Centrale del Foro Itálico romano, el que lo padeció fue Andrey Rublev, actual 14°, 5° en 2021. El italiano se mostró, nuevamente, inalcanzable: triunfó por 6-2 y 6-4, en 1h31m y se clasificó (por segunda vez) para las semifinales de Roma. De Martín Landaluce (España) vs. Daniil Medvedev (Rusia) saldrá su próximo contrincante.

Jannik Sinner crispando el puño: venció a Andrey Rublev y avanzó a las semifinales en el Foro Itálico TIZIANA FABI - AFP

Con el éxito frente a Rublev, entrenado por Marat Safin, Sinner alcanzó un nuevo récord: acumula una racha de 32 victorias consecutivas en torneos de categoría Masters 1000 (64-2 en sets), tras ganar títulos en París (2025), Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, superando a la leyenda serbia, Novak Djokovic, que registró 31 triunfos en 2011, su año de gran explosión en el tour. Nole lo había sostenido desde la segunda ronda de Indian Wells 2011 hasta la final del Abierto de Cincinnati 2011 (perdió con el escocés Andy Murray).

La última derrota de Sinner en un Masters 1000 se produjo en octubre de 2025, en Shanghái, cuando se retiró durante el set decisivo de partido de la tercera ronda contra el neerlandés Tallon Griekspoor. Sinner, nacido en San Candido (provincia de Bolzano), inició su racha ganadora en el Rolex París Masters, en noviembre pasado, cuando derrotó al belga Zizou Bergs (por 6-4 y 6-2 en la segunda ronda) y terminó ganando el título. Desde aquella semana en la capital de Francia, el jugador de 24 años, que en su equipo tiene una pieza argentina (el fisioterapeuta Alejandro Resnicoff), siguió cimentando su poderío.

Andrey Rublev no pudo contra Jannik Sinner en Roma TIZIANA FABI - AFP

Esta semana, en Roma, Sinner aspira a encumbrarse como el segundo jugador en ganar los nueve Masters 1000 (sólo Djokovic lo logró). Al derrotar a Rublev sobre el polvo de ladrillo romano, se une a Rafael Nadal (2010 y 2011) como los únicos hombres en alcanzar las semifinales en los primeros cinco Masters 1000 de una temporada y el segundo italiano en llegar a múltiples semifinales en el Foro Itálico en la Era Abierta, después de Adriano Panatta (1976 y 1978). Historia pura a cada paso.

“No juego por los récords. Juego para escribir mi propia historia. Pero este logro (los 32 triunfos seguidos en Masters 1000) significa mucho. Mi prioridad es recuperarme físicamente. Emocionalmente es muy demandante jugar en casa”, declaró Sinner, que además suma una racha de 27 victorias consecutivas en general (su último caída fue en febrero, ante el checo Jakub Mensik, en los cuartos de final del ATP 500 de Doha).

Sinner busca ser el primer campeón italiano de singles masculinos en Roma desde Panatta en 1976. Frente a Rublev, más allá de algún período corto del partido en el que perdió intensidad, construyó una performance muy sólida. Anotó cuatro aces, cometió dos dobles faltas, logró un porcentaje bajo de primeros servicios (49%), pero alto en puntos ganados con el primer saque (75%, 21 de 28). Rublev sólo le rompió el saque una vez. Con uno de los cruces por las semifinales de Roma ya definido (el noruego Casper Ruud ante el geselino que representa a Italia, Luciano Darderi), Sinner espera por Medvedev o Landaluce; lo hace desde las certezas y la autoridad que le da su talento.

Lo mejor de Sinner vs. Rublev