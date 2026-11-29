Franco Colapinto finalizó este domingo en el 13.º puesto del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en el Circuito Internacional de Lusail, y, al finalizar la carrera, no pudo ocultar su malestar por una demora en boxes de alrededor de siete segundos cuando giraba con buen ritmo en pista. “Perdí mucho tiempo ahí”, dijo visiblemente malhumorado.

El piloto de Alpine, de 23 años, culminó justo por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero tras la competencia se lamentó por lo ocurrido en los pits, donde se registró un inconveniente en el neumático delantero izquierdo. “El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo; no estábamos mal”, planteó.

¡NO SE PUEDE CREER! Los mecánicos de Alpine tuvieron problemas con el neumático delantero izquierdo y Franco Colapinto se demoró muchos segundos en su parada en boxes.



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“Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí”, resaltó. El pilarense añadió: “Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima. Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Es un finde difícil para nosotros, pero nos cayó bien la pista”.

"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail.



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Pese a la frustración por la demora en la detención, Colapinto valoró su desempeño: “Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor. El resto fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el año que viene”.

La prueba en Lusail estuvo condicionada por la degradación de neumáticos, lo que obligó a los equipos a realizar cambios antes de completar 27 vueltas con el mismo compuesto. Colapinto y Sergio “Checo” Pérez fueron los únicos en iniciar con neumáticos duros, mientras que el resto optó por medios; el argentino ganó un puesto en la partida y se ubicó delante de Gasly, quien cometió un error en el segundo giro, y sostuvo un ritmo competitivo administrando el desgaste hasta que la parada lenta y la dinámica de carrera lo dejaron fuera de la zona de puntos.

Andrea Kimi Antonelli se quedó con su décima victoria de la temporada, escoltado por George Russell y Oscar Piastri en el podio, luego de un duelo entre los pilotos de Mercedes y un daño en el piso del auto de Russell que lo dejó a más de 30 segundos del ganador, mientras que Max Verstappen terminó cuarto y aseguró el subcampeonato de pilotos, y Liam Lawson fue noveno con Racing Bulls. El calendario 2026 de la Fórmula 1 cerrará entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina.

La queja de Briatore

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, calificó como “decepcionante” que la escudería no haya podido repetir en el Gran Premio de Qatar de F1 la performance que mostró en el GP de Las Vegas, donde habían sumado puntos tanto Colapinto como Gasly.

“Fue un fin de semana decepcionante para nosotros, especialmente después del gran momento que vivimos en Las Vegas con los dos autos en los puntos. Este fin de semana en Qatar fue todo lo contrario”, señaló el italiano a través de un comunicado difundido por Alpine tras la carrera.