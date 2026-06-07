El pedido de disculpas de Franco Colapinto a Carlos Sainz por el toque en el Gran Premio de Mónaco

Kimi Antonelli se quedó con el Gran Premio de Mónaco. El italiano de Mercedes partió primero y se quedó con su quinta carrera en fila en la Fórmula 1; es la gesta de un chico de 19 años que asombra al mundo. Pero al mismo tiempo, no fue el mejor fin de semana para Alpine: la escudería de Franco Colapinto no compitió como lo venía haciendo y se esperaba en el Principado. Algunos errores por parte de los ingenieros impidieron que sus pilotos se desenvolvieran mejor en el circuito callejero.

En este contexto, Pierre Gasly finalizó séptimo y el argentino quedó 15°, con lo que se refirió a la carrera como frustrante. Además, dejó en claro que habrá que corregir algunas decisiones para lo que viene. Pero lo que más llamó la atención fue su pedido de disculpas a Carlos Sainz, después del toque entre su Alpine y el Williams del español, cuando la carrera fue relanzada al final tras la bandera roja. Fue justo frente a las cámaras, en una escena inusual pero con desenlace feliz.

Con rostro de desánimo, Colapinto enfrentó a los micrófonos tras la prueba y dejó su análisis. “Fue una carrera muy larga, muy frustrante porque no salió nada. La vi bien, después tuve algún que otro casi sobrepaso, pero es imposible”. Luego se refirió a algunas equivocaciones de la escudería en cuanto a los pit stops en boxes. “Paramos temprano, perdimos dos puestos en esa parada. Después no paró nadie, luego se detuvieron todos con la bandera roja y en el relanzamiento me chocó Fernando Alonso; eso hizo que lo chocara a Hülkenberg y después yo lo choqué a Carlos Sainz, que venía lento en el medio de la pista”.

Luck comes and goes in Formula One. Sometimes it’s on our side, sometimes not.



A tough day to take. pic.twitter.com/9Me1Yyx4SO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026

Sobre su rendimiento, volvió a expresar su frustración, pero hizo referencia a todo el fin de semana en Mónaco. “Un finde complicado, tuvimos oportunidades y no las aprovechamos, da un poco de bronca”. Además, dejó un mensaje para lo que será el próximo fin de semana en Cataluña: “Habrá que rever todo y volver mejor en Barcelona, es un fin de semana especial el de Mónaco. Estoy con bronca por no poder terminar más arriba”.

Ante la consulta de la táctica de Williams de ralentizar la carrera, Colapinto asintió con la cabeza por lo que hizo la escudería inglesa. La estrategia consiste en hacer más lento el ritmo de la carrera para crear un “tapón”. Esto obliga al grupo perseguidor a rodar varios segundos más lento por vuelta. El objetivo principal de esta maniobra es abrir una “ventana” de tiempo suficiente en la pista para que su segundo auto pueda entrar a cambiar neumáticos y salir sin perder posiciones.

Su respuesta fue determinante y mostró su decepción: “Es la táctica que hicieron el año pasado y lo que se puede hacer en Mónaco y eso es lo triste de correr acá. Está bueno clasificarse, pero cuando llega la carrera no se puede pasar. Una carrera muy aburrida y frustrante. Una pena todo, habrá que rever cosas y ver por qué se dieron algunas situaciones”.

La curiosidad que se dio una vez que finalizó su rueda de prensa fue el pedido de disculpas a Carlos Sainz, por la situación que contó el propio argentino sobre el choque, justo después del relanzamiento tras la bandera roja. El español aceptó el gesto y le explicó al argentino lo que sucedió con su auto en ese momento del choque: “Iba roto. Iba intentando retirarme”. Luego, se saludaron amablemente.

BUEN GESTO: Franco Colapinto y su pedido de disculpas a Carlos Sainz por tocarlo tras el relanzamiento.



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Desde la escudería Alpine saben que no fue el fin de semana que esperaban. A pesar de que Pierre Gasly sumó 9 puntos los objeticos son otros y lo expresó en sus redes sociales. Primero, con la publicación de los puestos en los que finalizó cada piloto: “No es el resultado que el equipo merecía hoy”, expresaba la publicación. Luego, postearon un video del piloto francés acompañado de una frase. “La suerte viene y va en la Fórmula Uno. A veces está de nuestro lado, a veces no. Un día duro de aceptar”.

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Lo que viene para Franco Colapinto y Alpine es inmediato y será con el Gran Premio de Barcelona. El próximo viernes 12 de junio se llevarán a cabo las dos primeras prácticas; el sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación; el domingo, se correrá la séptima fecha de la temporada. Será un buen fin de semana para que la escudería de vuelta la página y vuelva a sus mejores rendimientos.