El pedido de disculpas de Franco Colapinto por el error que le costó quedarse sin puntos en el Gran Premio de México

El desenlace del Gran Premio de México de Fórmula 1 dejó un sabor muy amargo para Franco Colapinto, porque si bien parecía que se había terminado la sequía de puntos con el octavo puesto logrado en el autódromo Hermano Rodríguez, una sanción tras la carrera dejó con las manos vacías al piloto argentino, ya que recibió una penalización (también fue sancionado su compañero Pierre Gasly) y esa pena lo dejó afuera de la zona de los puntos.

Los dos hombres de Alpine cometieron una infracción por no reducir lo suficiente la velocidad bajo la bandera amarilla. El castigo retrasó a Colapinto -que había sido 8° en pista y había quedado 7° de forma provisoria por una penalidad a Oscar Piastri- hasta el puesto 15 y a Gasly, del 10° al 17° lugar.

Post-race penalties to both cars means we're leaving Mexico City with no points.



A disappointing way to end the weekend after a positive race from both Pierre and Franco. pic.twitter.com/afJPxVOmgf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 2, 2026

Frente a este escenario y ya con la noticia de las sanciones, los pilotos hablaron con el equipo de prensa de Alpine. Colapinto aceptó que cometió un error: “Es un desenlace muy amargo, sobre todo después de la buena sensación que suponía volver a sumar puntos tras una serie de carreras en las que no logré terminarlas. Le pido disculpas a todo el equipo por lo que ocurrió bajo la bandera amarilla. Aunque resulta difícil de explicar, fue un error mío al volante”.

El piloto argentino recibió una doble penalidad, porque le aplicaron una sanción de diez segundos y le quitaron un punto en la superlicencia, una medida más leve que la que recibió Gasly (30 segundos por no respetar la situación de doble bandera amarilla y dos puntos de la superlicencia). “Existían dudas razonables sobre si el piloto había recibido una advertencia con suficiente antelación para poder cumplir con los requisitos, por lo que no se determinó que hubiera cometido ninguna infracción en relación con ese sector”, explicaron los comisarios de FIA en el escrito.

Colapinto también habló acerca de cómo mejoraron con el monoplaza: “Creo que, en general, el equipo ejecutó la carrera de forma excelente en circunstancias complicadas. Hubo varias reanudaciones y salidas del auto de seguridad, pero considero que, como equipo, lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo ha realizado un gran esfuerzo en las últimas carreras para revertir nuestra reciente racha de mala suerte; por eso estoy satisfecho con nuestro rendimiento de hoy, aunque nos hayamos quedado sin recompensa”.

Franco Colapinto, de la alegría de rescatar cuatro puntos a irse sin nada de México tras la sanción

Además, el argentino habló de la coronación de Antonelli: “Quiero felicitar enormemente a Kimi por su título. Se lo merece de verdad tras la temporada que ha tenido, y qué mejor forma de celebrarlo que junto a Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) en el podio. Ahora se une a la lista de grandes campeones, y me alegro mucho por él”.

También Gasly habló de lo sucedido en México y pidió disculpas por el error que lo dejo sin puntos al equipo: “Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no hemos aprovechado algunas oportunidades que teníamos por delante. Le pido disculpas al equipo por la infracción con bandera amarilla, es mi error el que obviamente nos impidió sumar puntos”.

Y agregó: “Tenemos que analizar algunas cosas internamente, ya que creo que podríamos haber terminado en una posición mucho mejor si no hubiéramos tenido estos contratiempos. No fue un buen día para mí; hay mucho sobre lo que reflexionar, pero como equipo ya miramos hacia San Pablo, donde el próximo fin de semana cerraremos esta serie de tres carreras consecutivas”.

Flavio Briatore lamentó el desenlace, con la quita de puntos para los dos autos de Alpine ALFREDO ESTRELLA - AFP

También habló Flavio Briatore: “Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en los puestos de puntos”.

Además, el director ejecutivo de Alpine se refirió a los dos pilotos en particular: “Franco completó una carrera muy buena y constante; algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas. Pierre también pilotó bien, aunque tuvo algunos problemas de potencia en la salida, por lo que hizo un buen trabajo al recuperar terreno. Por tanto, resulta frustrante no llevarnos nada de esta carrera”.