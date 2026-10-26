El video revelador sobre el toque que dejó afuera a Franco Colapinto del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Resultó otro fin de semana complicado para Franco Colapinto, que llegó a su peor racha en la Fórmula 1, entre accidentes y abandonos. El piloto argentino no pudo terminar el Gran Premio de los Estados Unidos, y llegó a cuatro retiros en las últimas cinco carreras. En esta oportunidad, la clave de su salida de la competencia se dio por un toque con Arvid Linbland en la vuelta 37°, en una maniobra que no había quedado demasiado clara, pero que con un video fue esclarecida.

El desenlace para Colapinto en la prueba de Austin comenzó a gestarse en el giro 25, cuando el argentino se defendió del piloto inglés que había colocado neumáticos nuevos y quería aprovechar que el de Alpine todavía no había parado en los boxes para cambiar sus compuestos. En la vuelta siguiente, Colapinto se encontró con Pierre Gasly, que estaba saliendo de boxes. Y al llegar a la primera curva, el francés dobló por el sector interno, el argentino lo hizo por el medio y Linbland por el externo. Ahí se produjo el toque.

Si bien muchos no sabía cómo había sucedido todo, en un video difundido por ESPN luego de la competencia dio claridad al tema, ya que hasta ese momento sólo se habían dado a concer las cámaras a bordo de los monoplazas. Incluso, en un primer momento se entendió que hubo un trompo de Colapinto, aunque en realidad se dio un contacto entre su monoplaza y Linbland.

Ese toque entre los dos vehículos es lo que generó el trompo de Colapinto y el Alpine A526 quedó en sentido contrario y detenido por unos segundos. Ante ese retraso perdió su lugar ante Linbland y también con Esteban Ocon. Si bien Colapinto pudo volver a la competencia, sufrió daños significativos en el deflector lateral, lo que le hizo perder entre 15/20 puntos de carga aerodinámica.

Cinco vueltas después del toque con Linbland, Colapinto ingresó a los boxes para cambiar sus neumáticos duros por los blandos. Regresó a la pista y seis giros más tarde, por problemas en su monoplaza, recibió el llamado por radio desde su box y le ordenaron abandonar la carrera.

"ME TOQUE CON ARVID Y SE ROMPIÓ MUCHO EL AUTO"



Franco Colapinto después de abandonar en Austin.



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Un rato más tarde un posteo de Alpine indicó: “Devastador. Un espectáculo que nunca quieres ver durante una carrera. Tras sufrir daños, Franco tuvo que retirarse del GP de los Estados Unidos”.

Luego de la competencia, Colapinto se refirió al abandono. “Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Linbland) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro con la penalización se iba a ser más complicado”, subrayó sobre el recargo de diez posiciones para la grilla de partida ante el cambio de unidad de control de electrónica para el fin semana último.

Y agregó: “Estoy triste por esta carrera. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams, no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas”.