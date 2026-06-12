En el podio aplaudieron a Cadillac, pero en el cronómetro BMW se adueñó de una histórica pole de las 24 Horas de Le Mans

Un giro inesperado, un desenlace dramático. Un resultado histórico que saltó de un garaje a otro. Un festejo, con medalla colgada en el cuello y aplausos que devino en frustración. Un instante de intranquilidad e incertidumbre que derivó en éxtasis, abrazos y apretones de mano a modo de felicitaciones. Las 24 Horas de Le Mans liberó en la prueba de clasificación la adrenalina que envuelve a la carrera de mayor tradición del Mundial de Resistencia. BMW marcó un hito y le quitó la ilusión a Cadillac, que sufre con las penalizaciones en el deporte motor: el jueves, en el circuito de La Sarthe; cuatro días atrás en las calles de Montecarlo, donde el mexicano Sergio Checo Pérez anotaba el primer punto en la Fórmula 1 y una sanción lo relegó al 15to casillero del clasificador general.

La tradicional foto con todos los autos que participarán en las 24 Horas de Le Mans; Ferrari ganó las tres últimas veces, aunque la Scuderia no enseñó velocidad en la Hyperpole y su mejor auto marcó el octavo mejor tiempo James Moy Photography - Getty Images Europe

La Hyperpole quedó envuelta por la confusión. BMW, que desde el comienzo de la qualy estuvo en alerta por una posible sanción al auto N°38 del equipo Cadillac Hertz Team Jota, recibió la notificación de que Dries Vanthoor, que manejó el coche N°15 que responde a la factoría bávara, era el poleman de la jornada. Un tiempo de 3m22s564/1000, el que posibilitó a BMW aventajar por 514 milésimas a otro representante de Cadillac Hertz Team Jota, el suizo Louis Deletraz, un exHaas que ganó el campeonato Mundial de Resistencia en LMP2 en 2023 y ostenta cuatro coronas en la European Le Mans Series. El portugués Antonio Félix da Costa, con Alpine, completó la primera fila. Ferrari, que triunfó en las tres últimas competencias y con tripulaciones diferentes, no brilló y se conformó con el octavo puesto, con la conducción de James Calado (auto N°51, que también responde a Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi).

BMW marcó el ritmo en la Hyperpole 2, el comienzo de la actividad de una jornada agitada. Las carreras de resistencia no son una sorpresa para el piloto de 28 años, que en 2015 se inició en la European Le Mans Series. No llamó la atención que mejorara su tiempo, hasta que Jack Aitken hizo su entrada en escena y ajustó el reloj. Pero el auto N°38 era investigado por no seguir las instrucciones de los comisarios, que no dieron autorización para que saltara al carril rápido de la calle de boxes. Vanthoor recibió la notificación de que era el poleman en parque cerrado.

El Cadillac Hertz Team JOTA N°38 recibió una penalización y Jack Aitken, que marcó el mejor tiempo en la pista se quedó vacío ante la sanción Ker Robertson - Getty Images Europe

El director de BMW M Motorsport, Andreas Roos, no lograba salir del asombro ante el éxito de los autos bávaros. “Una sesión de clasificación fantástica, no pudo ser mejor. Avanzar con los cuatro autos a la Hyperpole era una victoria, pero asegurar la pole en Le Mans es simplemente fantástico. Vanthoor hizo una vuelta brillante, pero hay muchas personas que están detrás de este proyecto desde hace años y esta es una recompensa por ese esfuerzo. Disfrutaremos ver al BMW M Hybrid V8, con el N°15, en el primer lugar de la grilla el sábado. Pero esto no se detiene y ya debemos enfocarnos en la preparación de la carrera”, especificó quien en 2022 se hizo cargo de la dirección de BMW.

En el garaje, un exFórmula 1 como Kevin Magnussen y el suizo-italiano Raffaele Marciello, aplaudían a Vanthoor, el autor de la pole. El formato de la qualy en la categoría reina se modificó para este año: una primera etapa, de 20 minutos, con 15 autos, aunque diez avanzaban a la segunda fase. Cada sesión tuvo a un piloto diferente en la butaca. “¡Esto es grandioso e increíble. Ellos se lo merecen!”, repetía el belga, que como Roos pasó de la euforia a la planificación: “Nuestro objetivo es ganar la carrera, debemos mantenernos en la pista y sin complicaciones durante 24 horas para estar el domingo disfrutando”.

BMW logró por primer vez marcar la pole en las 24 Horas de Le Mans Ker Robertson - Getty Images Europe

BMW es puntero del campeonato con el auto N°20, tripulado por René Rast, Robin Frijns y Sheldon Van der Linde, que ganó la fecha en Spa-Francorchamps; en la apertura del calendario, en Imola, el festejo correspondió a Toyota, con el trinomio Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa. Ahora es el turno de Le Mans, que entrega 50 puntos al ganador y que tiene la duración equivalente a cuatro estaciones de la temporada.

El resumen de la Hyperpole en las 24 Horas de Le Mans

Pechito López, al podio en LMGT3

Con Fernando Alonso, el domingo Aston Martin sumó el primer punto en el año en la Fórmula 1 y resultó una caricia para la escudería con sede en Silverstone, que no descubre rendimientos y el calendario se le hace pesado, después de generar expectativas con el diseño del ingeniero Adrian Newey. La clase LMGT3 del Mundial de Resistencia le dibujó una nueva sonrisa a la marca con Mattia Drudi, que lideró las dos etapas de la Hyperpole de la categoría. El italiano repite la actuación del año pasado, al registrar el mejor tiempo en la qualy; el primer segmento lo tuvo al frente a su compañero Zacharie Robichon enseñando la competitividad del auto N°27.

Con José María Pechito López como estrella del trinomio, el Lexus N°87, del Akkodis ASP Team, completó el podio en la qualy del LMGT3 James Moy Photography - Getty Images Europe

Drudi fue un imbatible, porque en el comienzo de la Hyperpole 2 recibió una penalización por exceder los límites de la pista en su primera vuelta rápida. Muy lejos de desconcentrarse, saltó en el segundo intento a lo más alto del clasificador y nadie le hizo sombra. Ferrari, con Alessio Rovera, ocupó el segundo casillero, mientras que José María Pechito López, con el Lexus N°87, de Akkodis ASP, completó el podio en LMGT3. El cordobés es el único representante argentino en las 24 Horas de Le Mans.

“Estamos muy contentos con este resultado inesperado. Salió todo redondo y estoy feliz de volver a clasificar en los primeros puestos. Hacía mucho que no lo hacía y es una sensación única. Largar en la segunda fila es importante porque, aunque la carrera es muy larga, estar bien posicionado evita los accidentes”, comentó Pechito López que, en el pasado, saboreó la gloria con Toyota: ganador en Le Mans en 2021, junto al japonés Kamui Konayashi y el británico Mike Conway, el triunfo lo colocó como el segundo piloto argentino en convertirse en leyenda, detrás de José Froilán González, que se coronó en 1954. Ese mismo año fue campeón del Mundial de Resistencia.