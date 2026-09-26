En qué canal pasan el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 hoy

Este sábado se disputa la fecha 16 de la Fórmula 1 2026 en el Circuito callejero de Bakú, el Gran Premio (GP) de Azerbaiyán. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.

La de este fin de semana será la 15° carrera de esta temporada debido a que las jornada de Arabia Saudita fue suspendida por la guerra en Medio Oriente (la de Bahréin se reprogramó para el 4 de octubre en Malasia). Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el líder de la tabla de posiciones de pilotos, pero largará en el 16° lugar porque la pole position quedó en manos de su compañero de equipo, George Russell. El argentino Franco Colapinto saldrá en el 9° puesto de la parrilla.

Franco Colapinto maneja su Alpine en el circuito callejero de Bakú, la capital de Azerbaiyán ANDREJ ISAKOVIC - AFP

*La carrera se lleva a cabo el sábado debido a que el domingo es feriado nacional en Azerbaiyán en conmemoración a los caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj.

Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull)

Franco Colapinto (Alpine)

Oliver Bearman (Haas)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Arvey Lindblad (Racing Bulls)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hulkenberg (Audi)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

*Sainz quedó 9° en la clasificación, pero recibió cinco puestos de penalización por no reducir la velocidad cuando había bandera amarilla

*'Checo’ Pérez terminó 19° en la qualy, pero recibió tres lugares de penalización por ir lento en la línea de carrera

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, con la carrera programada para este sábado a las 8 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el británico George Russell (Mercedes) es el favorito a quedarse con el triunfo en el GP de Azerbaiyán 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.35. Luego aparece el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 7.00, y más atrás se ubica el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 13.00. Un hipotético triunfo de Franco Colapinto (Alpine), en tanto, repaga menos que el de 12 pilotos.