En qué canal pasan el GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1 2026 hoy

Pese a que gran parte del planeta está mirando hacia Estados Unidos-México-Canadá por el Mundial de fútbol que acapara casi toda la atención, la Fórmula 1 (F1) no se detiene y este domingo continúa desarrollando su calendario con el Gran Premio (GP) de Barcelona-Cataluña. De esta manera se acelerarán los motores para correr la novena fecha de la temporada, con el piloto argentino Franco Colapinto entre sus filas. La final iniciará a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming por Disney+ Premium.

Los 22 mejores drivers del mundo intentarán quedarse con el título en uno de los circuitos más completos de los que componen actualmente al Gran Circo y 21 de ellos, destronar al joven revelación de este 2026: Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano de 19 años fue el ganador de cinco carreras de las seis que tuvo el certamen (esta es la novena fecha, pero dos fueron canceladas por la Guerra de Medio Oriente) y líder absoluto de la tabla de posiciones.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, es la gran sensación de la temporada 2026 de la Fórmula 1 Joan Monfort - AP

Este sábado, tras la qualy, quedó determinada la parrilla de salida: George Russell (Mercedes) hizo la pole position y largará adelante de todos con Lewis Hamilton (Ferrari) detrás. Antonelli (Mercedes) comenzará tercero. El último campeón, Lando Norris (McLaren), iniciará cuarto por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull). Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13°. Su compañero Pierre Gasly iniciará detrás de él.

Franco Colapinto no tuvo buenas sensaciones en las prácticas y en la qualy, pero pretende dar la nota este domingo Peter Fox - Getty Images Europe

Grilla de partida del GP de Barcelona-Cataluña

George Russell (Mercedes).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar (Red Bull).

Oscar Piastri (McLaren).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Nico Hülkenberg (Audi).

Charles Leclerc (Ferrari).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Pierre Gasly (Alpine).

Oliver Bearman (Haas).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Esteban Ocon (Haas).

Alexander Albon (Williams).

Sergio Pérez (Cadillac).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Lance Stroll (Aston Martin).

Fernando Alonso (Aston Martin).

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

El circuito de Cataluña es uno de los trazados más completos del calendario, por lo que fue utilizado para los test de pretemporada a principios de este año. Tiene una combinación de curvas rápidas, sectores de media velocidad y una extensa recta principal. Esa variedad exige un auto equilibrado, capaz de mantener un buen ritmo sin resignar la velocidad punta. Además, la sucesión de curvas largas somete a los neumáticos a una elevada carga lateral, por lo que la gestión del desgaste será clave para sostener el rendimiento a lo largo de la carrera.

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 2.471s de ventaja sobre su compañero de escudería, el británico Lando Norris. Los pilotos con más victorias, con seis, son el alemán Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el británico Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Cataluña: Hamilton, Max Verstappen (2016, 2022, 2023 y 2024), Fernando Alonso (2006 y 2013) y Piastri.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026