En qué canal pasan el GP de España de la Fórmula 1 hoy

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La carrera se disputa desde las 10 (hora argentina) en el nuevo circuito de Madrid; Lando Norris hizo la pole position y larga adelante de todos
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Este domingo se lleva a cabo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid, carrera que se desarrolla desde las 10 (hora argentina) en el nuevo circuito semiurbano de Madrid y es la decimocuarta de la temporada.
- La prueba se podrá ver en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Lando Norris (McLaren), el campeón defensor de la corona, logró la pole position y larga primero por delante del líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes); el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y el heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine) lo hace desde la novena ubicación y su compañero Pierre Gasly, octavo.
Grilla de partida del GP de Madrid
- Lando Norris (McLaren).
- Kimi Antonelli (Mercedes).
- Max Verstappen (Red Bull).
- Lewis Hamilton (Ferrari).
- Charles Leclerc (Ferrari).
- George Russell (Mercedes).
- Oscar Piastri (McLaren).
- Liam Lawson (Red Bull).
- Franco Colapinto (Alpine).
- Arvid Lindblad (Racing Bulls).
- Nico Hülkenberg (Audi).
- Gabriel Bortoleto (Audi).
- Estéban Ocon (Haas).
- Pierre Gasly (Alpine).
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls).
- Alexander Albon (Williams).
- Fernando Alonso (Aston Martin).
- Sergio Pérez (Cadillac).
- Valtteri Bottas (Cadillac).
- Carlos Sainz Jr (Williams).
- Oliver Bearman (Haas).
- Lance Stroll (Aston Martin).
LANDO NORRIS IS ON POLE IN MADRID! 👏🥇— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
WHAT A LAP! 😱#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/pmai9Fir2p
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
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