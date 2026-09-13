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LA NACION

En qué canal pasan el GP de España de la Fórmula 1 hoy

La carrera se disputa desde las 10 (hora argentina) en el nuevo circuito de Madrid; Lando Norris hizo la pole position y larga adelante de todos

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Lando Norris hizo la pole position en el Gran Premio de Madrid
Lando Norris hizo la pole position en el Gran Premio de Madridap - AP

Este domingo se lleva a cabo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid, carrera que se desarrolla desde las 10 (hora argentina) en el nuevo circuito semiurbano de Madrid y es la decimocuarta de la temporada.

  • La prueba se podrá ver en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Lewis Hamilton larga cuarto en el Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1
Lewis Hamilton larga cuarto en el Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1David Davies - PA Wire DPA

Lando Norris (McLaren), el campeón defensor de la corona, logró la pole position y larga primero por delante del líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes); el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y el heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine) lo hace desde la novena ubicación y su compañero Pierre Gasly, octavo.

Grilla de partida del GP de Madrid

  • Lando Norris (McLaren).
  • Kimi Antonelli (Mercedes).
  • Max Verstappen (Red Bull).
  • Lewis Hamilton (Ferrari).
  • Charles Leclerc (Ferrari).
  • George Russell (Mercedes).
  • Oscar Piastri (McLaren).
  • Liam Lawson (Red Bull).
  • Franco Colapinto (Alpine).
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls).
  • Nico Hülkenberg (Audi).
  • Gabriel Bortoleto (Audi).
  • Estéban Ocon (Haas).
  • Pierre Gasly (Alpine).
  • Yuki Tsunoda (Racing Bulls).
  • Alexander Albon (Williams).
  • Fernando Alonso (Aston Martin).
  • Sergio Pérez (Cadillac).
  • Valtteri Bottas (Cadillac).
  • Carlos Sainz Jr (Williams).
  • Oliver Bearman (Haas).
  • Lance Stroll (Aston Martin).

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: George Russell (Mercedes).
  • GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
  • GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
  • GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
  • GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

  • GP de Australia: 14°
  • GP de China: 10°
  • GP de Japón: 16°
  • GP de Miami: 7°
  • GP de Canadá: 6°
  • GP de Mónaco: 15°
  • GP de Barcelona: 10°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: 9°
  • GP de Bélgica: 10°
  • GP de Hungría: 15°
  • GP de Países Bajos: 14°
  • GP de Italia: 9°
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