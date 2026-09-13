En qué canal pasan el GP de España de la Fórmula 1 hoy

Este domingo se lleva a cabo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid, carrera que se desarrolla desde las 10 (hora argentina) en el nuevo circuito semiurbano de Madrid y es la decimocuarta de la temporada.

La prueba se podrá ver en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Lewis Hamilton larga cuarto en el Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1 David Davies - PA Wire DPA

Lando Norris (McLaren), el campeón defensor de la corona, logró la pole position y larga primero por delante del líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes); el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y el heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine) lo hace desde la novena ubicación y su compañero Pierre Gasly, octavo.

Grilla de partida del GP de Madrid

Lando Norris (McLaren).

Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Charles Leclerc (Ferrari).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Liam Lawson (Red Bull).

Franco Colapinto (Alpine).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Nico Hülkenberg (Audi).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Estéban Ocon (Haas).

Pierre Gasly (Alpine).

Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

Alexander Albon (Williams).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Sergio Pérez (Cadillac).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Oliver Bearman (Haas).

Lance Stroll (Aston Martin).

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine