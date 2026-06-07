En qué canal pasan el GP de Mónaco de la Fórmula 1 2026 hoy

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene este domingo 7 de junio su carrera número seis, que es el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Montecarlo, y corresponde a la octava fecha de un calendario trastocado porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La prueba se desarrolla desde las 10 (hora argentina) y no se transmite en vivo por TV en la Argentina. La única opción para seguirla es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-. Fox Sports, en tanto, tiene el relato de la carrera pero sin imágenes de la misma porque la emite posteriormente en diferido.

Franco Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 JAKUB PORZYCKI - POOL

En la clasificación del sábado Kimi Antonelli (Mercedes) hizo la pole position y larga en el primer lugar por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y del heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). El joven italiano es el dominador del certamen con cuatro triunfos en cinco carreras y acumula 131 puntos, 43 más que su compañero George Russell.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, comienza 14° la definición del GP de Mónaco y tiene por delante la difícil misión de llegar a los puntos y, mucho más, de mejorar el sexto puesto que logró en el GP de Miami hace un par de semanas en Estados Unidos. En la general, el pilarense se ubica undécimo con 15 tantos.

Grilla de partida del GP de Mónaco 2026

Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Charles Leclerc (Ferrari).

Isack Hadjar (Red Bull).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Lando Norris (McLaren).

Pierre Gasly (Alpine).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Alexander Albon (Williams).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Nico Hülkenberg (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Esteban Ocon (Haas).

Sergio Pérez (Cadillac).

Oliver Bearman (Haas).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Lance Stroll (Aston Martin).

What a Quali! 😎🙌



Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

El circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tiene menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión son determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, por lo que la clasificación suele definir gran parte del fin de semana y es allí donde Antonelli dio el primer paso hacia el triunfo, aunque debe ratificarlo en la final.

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por sobre el local Charles Leclerc (Ferrari). Colapinto llegó 13° en la que fue una de sus mejores carreras de esa temporada, más allá de que no pudo sumar puntos.

Ayrton Senna es el máximo ganador del GP de Mónaco con seis triunfos en su carrera Getty Images

El piloto con más victorias en Mónaco es el brasileño Ayrton Senna, con seis: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en el Principado: Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Fernando Alonso (2006 y 2007), Max Verstappen (2021 y 2023), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Leclerc (2024) y Norris (2025).

Tabla de ganadores del GP de Mónaco

Ayrton Senna (Brasil) - 6

Graham Hill (Gran Bretaña) / Michael Schumacher (Alemania) - 5

Alain Prost (Francia) - 4

Stirling Moss (Gran Bretaña) / Jackie Stewart (Gran Bretaña) / Nico Rosberg (Alemania) / Lewis Hamilton (Gran Bretaña) - 3

Juan Manuel Fangio (Argentina) / Maurice Trintignant (Francia) / Niki Lauda (Austria) / Jody Scheckter (Sudáfrica) / David Coulthard (Gran Bretaña) / Fernando Alonso (España) / Mark Webber (Australia) / Sebastian Vettel (Alemania) / Max Verstappen (Países Bajos) - 2

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026