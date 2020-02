Valtteri Bottas fue el más veloz de la última jornada en Montmeló y también de las dos semanas de pruebas de pretemporada. Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

La noticia plana diría que Mercedes concluyó con los mejores tiempos de vuelta los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, que duraron seis jornadas en Montmeló, España. Pero la relatividad de las prácticas, sobre todo las previas al campeonato, obliga a llevar más allá la mirada. Y ahí surgen buenas señales para Red Bull y Ferrari, una vez más, los principales retadores del equipo alemán por la corona.

En el sexto y último día de ensayos al cabo de dos semanas en Cataluña, el finés Valtteri Bottas estableció 1m16s196/1000 y superó por 73/1000 al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y por 80/1000 al australiano Daniel Ricciardo, de Renault. Algo más atrás figuró Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc a 164/1000. Bottas había fijado en la tercera jornada 1m15s732/1000, lo mejor de las dos semanas. Pero no todo es positivo para Mercedes al cabo de la pretemporada.

Max Verstappen, segundo en el último día de ensayos y gran adversario para los Mercedes en el campeonato de 2020. Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Lo primero es la inquietud, excepcional en él y en la escudería alemana, de Lewis Hamilton por la confiabilidad de las unidades de potencia. "¿Si es una preocupación? Seguro. Normalmente, en las pruebas de pretemporada tenemos mucha más confianza en la fiabilidad, así que no ha sido perfecto para nosotros. Ya vamos por nuestro tercer motor, así que definitivamente no es un escenario fácil o relajado para nosotros. Pero tengo confianza en que la fábrica de Mercedes analizará y hará lo mejor que puede en las próximas dos semanas para asegurarse de que empezaremos de nuevo con el pie derecho", comentó el inglés, que en 2020 va por su séptima corona.

El Mundial se iniciará el viernes 13 en Melbourne, Australia. Este año hubo dos días menos de prácticas antes del certamen, y el jueves Hamilton dio apenas 14 giros y vio salir humo de la unidad de potencia de su auto. Una imagen muy llamativa en un Mercedes.

"El motor es de verdad muy bueno, y un progreso respecto a de la última temporada. Se trata solamente de que no estamos donde queremos en términos de confiabilidad. Pero estoy seguro de que ya están de regreso trabajando en la fábrica tan duramente como pueden para rectificar esos problemas, sean lo que sean", apuntó quien está a un cetro de igualar a Michael Schumacher.

Charles Leclerc no estuvo tan veloz pero giró cuantiosamente (181 vueltas) en la jornada final en Montmeló, y probar mucho es lo más valorado en la pretemporada. Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Para Mercedes la cuestión no es solamente qué pasa con sus impulsores. Si bien los tiempos de vuelta son absolutamente relativos en la pretemporada, que es más de ensayos que de entrenamiento, cabe considerar que Verstappen estuvo muy cerca pero con neumáticos más duros (C4), y por ende algo más lentos, que los de Bottas (C5). Y el otro punto por seguir está más en el cuarto puesto que en el tercero (Ricciardo) de la tabla de registros de este viernes. No por el tiempo de giro que marcó Leclerc, que no fue tan bueno, sino por la impactante cantidad de vueltas que efectuó el monegasco este viernes: 181. Para el ambiente, girar mucho con el modelo nuevo antes del campeonato es tan importante como, o bien más que, señalar tiempos destacados, que son muy relativos por las diferentes puestas a punto entre los equipos.

Leclerc fue el único piloto de Ferrari en el sexto y último día de actividad en Montmeló; Sebastian Vettel tuvo descanso. Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Por ahora, la utilización del nuevo sistema DAS (Dual Axis System) no muestra a Mercedes muy arriba del resto. Y hay algunas preocupaciones en la escuadra de la estrella de tres puntas. De todos modos, hay quienes creen que está guardando algo. Es creíble: en los últimos años, las flechas plateadas han sido mucho más contundentes en los grandes premios que en la preparación para el torneo. El panorama real descorrerá el velo dentro de dos semanas en Oceanía.

Bottas se quedó con el mejor registro de las dos semanas de prácticas de invierno en España, pero Mercedes se lleva preocupación por la fiablidad de sus motores. Fuente: AP - Crédito: oan Monfort