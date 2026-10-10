F1: A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur 2026 y por dónde se puede ver

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El Gran Circo continúa este fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay; en la última sprint del año, Max Verstappen se quedó con la victoria
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Con el Gran Premio (GP) de Singapur, este fin de semana continúa la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1). La jornada comenzó este viernes con la única práctica libre y, horas más tarde, se realizó la qualy para el sprint, que este sábado ganó Max Verstappen (Red Bull). La carrera principal está programada para este domingo a las 9 (horario argentino). Todas las instancias se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports estará disponible el relato en vivo y la carrera en diferido.
En la primera salida de los autos a la pista, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:32.274, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren). El que más vueltas dio fue el español Carlos Sainz Jr. (Williams) con 31 y, en contrapartida, el alemán Nico Hulkenberg (Audi) dio apenas 17. Franco Colapinto (Alpine) terminó 19°.
Luego, en la clasificación para la carrera sprint, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position. Detrás de él se ubicaron Russell, Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari). Colapinto finalizó undécimo y se quedó en la puerta de meterse en la tercera ronda de la qualy sprint (SQ3).
Los ocho puntos para el ganador de la carrera corta de este fin de semana se los quedó Verstappen. Hamilton y Leclerc completaron el podio para seguir dejando en evidencia que el principal competidor de Mercedes es la escudería de Maranello. Andrea Kimi Antonelli quedó cuarto y superó a la sorpresa del fin de semana, Liam Lawson (Racing Bulls). Los otros que sumaron en la tabla de posiciones fueron Oliver Bearman (Haas), Hulkenberg y Norris.
Colapinto, por su parte, se vio obligado a abandonar por un problema con su monoplaza. El A526 se quedó parado en la curva 14, se perdió la comunicación por radio y los datos de telemetría, pero aún no está claro qué fue lo que provocó el inconveniente. Para lo que resta del fin de semana, el argentino cambió la batería y algunos componentes del motor pero no recibió penalización. Más tarde, en la clasificación que dejó a Verstappen nuevamente con la pole, Franco finalizó 16°, pero largará 15° por una penalización a Russell.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
- Práctica libre 1: 19°.
- Clasificación sprint: 11°.
Sábado 10 de octubre
- Sprint: Abandono.
- Clasificación: 16° (largará 15° por una sanción a George Russell).
Domingo 11 de octubre
- 9: Carrera
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Calendario y ganadores de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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