Pierre Gasly habló de su relación con Colapinto y de cómo seguirán de cara al cierre de la temporada

Parece haber bajado la tensión en Alpine después del Gran Premio de Azerbaiyán. Es que Pierre Gasly estaba muy molesto con Franco Colapinto tras el accidente provocado por el argentino en Bakú, que dejó a los dos pilotos fuera de la carrera, así como también al McLaren de Lando Norris. Incluso, el piloto francés no ocultó su incomodidad con el argentino inmediatamente después de bajarse del auto, sin embargo, en la antesala del GP de Bahréin, que se corre en Malasia, se mostró más reflexivo y con el deseo de dejar atrás todo lo sucedido el fin de semana último.

“Sí, está todo bien. Quiero decir, en el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y fortalecernos como equipo”, dijo Gasly en la conferencia oficial en Sepang.

No resultó sólo un error que asumió Colapinto respecto del accidente, sino que el impacto para Alpine de cara al campeonato de constructores, es importante, porque estaba en camino de recortar la diferencia con Racing Bulls por la quinta posición, pero quedó bastante relegado porque ahora los separan 15 puntos.

Lejos de continuar con la controversia, Gasly se enfocó en dejar en claro que no deben quedarse pegados a lo sucedido en Baku, sino que la energía debe enfocarse en el trabajo en equipo: “Todos nos necesitamos mutuamente para terminar en el quinto puesto este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante”.

Cuando fue consultado acerca de qué reacción tuvo Colapinto tras el GP de Azerbaiyan, el piloto francés fue muy claro: “Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado porque, una vez que cruzás esa línea y frenás demasiado tarde, estás fuera de control. Sí, ya pasó. Pasaron un par de días y ahora estamos en Malasia y mirando hacia adelante”.

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Además, frente la pregunta sobre si estaba satisfecho con la manera en que el equipo manejó la situación y si había cambiado algo internamente, Gasly respondió: “No, todo está claro. Creo que está todo bien. Fue un error desafortunado que tuvo un costo, pero está todo bien. Sabemos lo que tenemos que hacer y creo que el objetivo está muy claro: concentrarnos en el campeonato de constructores, trabajando como equipo lo mejor que podamos. Y sí, no quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Creo que tenemos un buen auto, tenemos un ritmo fuerte en este momento y simplemente tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en las próximas semanas”.