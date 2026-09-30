Franco Colapinto: los retos mentales y físicos que deberá sortear en Sepang para recuperar la seguridad y el empuje en la Fórmula 1

Un escenario nuevo, una carrera que con la reprogramación cambió de sede. El circuito de Sepang, en Malasia, recibirá a partir del viernes el Gran Premio de Bahréin, un movimiento que ensayó la Fórmula 1 en la búsqueda de no perder fechas en un calendario que no logró recuperar, por el conflicto bélico en Medio Oriente, la cita de Arabia Saudita, y está pendiente si Qatar y Abu Dhabi albergarán las dos últimas carreras de la temporada.

Franco Colapinto tendrá su estreno en la pista malaya y los desafíos se multiplicarán para el argentino: la exigencia mental y física que demanda el dibujo, la elevada humedad y el pronóstico de lluvia, y despejar los fantasmas que lo envolvieron en Bakú, donde provocó un accidente en el que arrastró a Pierre Gasly, su compañero en Alpine, y a Lando Norris (McLaren), lo que generó una enojosa reacción del asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, aristas ante la que tendrá que responder para recuperar la seguridad y el empuje que desplegó durante las 15 carreras del actual curso.

Franco Colapinto sumó en ocho de las 15 fechas del calendario: el argentino trabajó en el simulador de la sede de Enstone, adaptándose al huso horario de Sepang ANDREJ ISAKOVIC - AFP

“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito sobre el que he oído y visto mucho, al haber crecido viendo la F1. Una de las cosas que más destaca son las condiciones del clima, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de lluvia. Volé a Enstone después de Bakú, tal como estaba planeado, para pasar un día en el simulador. Fue bastante raro, ya que nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario: estuve en la fábrica a las 5, junto con mis ingenieros. Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Malasia y el trabajo es apuntar a un viernes productivo, dejar el auto en una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en posición de pelear por el top diez en ambos días nuevamente”, comentó el pilarense, que es uno de los 12 pilotos de la actual parrilla que no tienen experiencia con la F1 en Malasia.

El incidente en Azerbaiyán y sus numerosas derivaciones causaron turbulencias en las entrañas de Alpine y un ida y vuelta con Norris, que pasó de pedir una suspensión de una fecha a excusarse por esa reacción desmedida. “Le envíe un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios, sencillamente no debería haberlo dicho. Llegamos a un buen entendimiento, seguiremos siendo buenos amigos y estamos deseando volver a correr”, publicó el campeón en redes sociales.

El francés Gasly, de fría respuesta ante las consultas sobre el accidente, expuso cuál será el marco para encarrilar la relación: “Respeto, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto todo es posible. Cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos y, al final, Racing Bulls nos aumentó la ventaja”, señaló el francés ante Sky Sports F1.

El enfado de Briatore fue también un eje y sus declaraciones animaron a los especuladores a trazar líneas falsas sobre el futuro de Colapinto, que cumplirá una penalización de cinco posiciones en la grilla en Sepang, sanción que determinaron los comisarios deportivos por el incidente en Bakú.

“Estoy extremadamente decepcionado por el resultado de la carrera, perdimos valiosos puntos en la lucha por el campeonato [Constructores]. Esta clase de incidentes no deberían ocurrir cuando los dos autos están en posiciones que nos permitían sumar. Franco asumió toda la responsabilidad, pero fue una maniobra desacertada para un piloto con su experiencia. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse para que podamos aprender y evitar una situación como esta en el futuro”, disparó el italiano, que con el mensaje desató elucubraciones de medios europeos, quienes aseguraron que el argentino podría ser reemplazado en Malasia, una teoría que pronto se desvaneció con posteos en redes sociales de Alpine, donde Colapinto era protagonista rumbo a Sepang.

Another race weekend awaits 👊



We're heading to Malaysia for the #BahrainGP 🇧🇭🇲🇾 pic.twitter.com/Uj1QVOEhkE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 28, 2026

El conjunto de situaciones es un paquete que el pilarense deberá asumir, aunque ofreció señales de aceptar todas las responsabilidades y de sus palabras se desprende la necesidad de un desquite, después de sufrir la crudeza de la F1. Colapinto no llevaba abandonos desde que debutó en Alpine: 31 grandes premios son un respaldo por aprendizaje y resultados, pero no sirven de escudos luego de un error grave. Sepang será el escenario para trazar una nueva curva de crecimiento y de rendimiento. Tiempo atrás, Gustavo Ruiz, psicólogo deportivo que trabaja con el pilarense, enseñó cuál es el modelo para superar estos desafíos.

“Trabajamos para que trate de manejar las emociones y pensamientos para estar concentrado y en foco en la carrera. Pero también hay que dejarle espacio y no abrumarlo con palabras para ver cuál es la reacción deportiva. La concentración es una fortaleza suya, porque el talento y su habilidad fluye de manera natural y ahí se puede ver la calidad de piloto”, señaló Ruiz, que acompaña a Colapinto desde los 12 años y que dentro de los deportistas que lo consultan están los hermanos Kevin y Luciano Benavides, ganadores del Rally Dakar, la judoca Paula Pareto y el basquetbolista Nicolás Laprovíttola...

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto cortó la serie de 31 grandes premios sin abandonos ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Los grandes premios requieren una destreza técnica y resistencia extrema del físico, mientras que la mente debe estar preparada para completar una tarea que no superará las dos horas, pero que deja secuelas. La resistencia, fuerza, flexibilidad, reacción, coordinación, algunos de los ejercicios que los pilotos desarrollan en la preparación de una carrera. “Se puede perder hasta cuatro o cinco kilos en una carrera de 1h45m, y Singapur y Malasia son los peores por el calor y la humedad. El peso es muy importante: si estoy con un kilo de sobrepeso puedo perder hasta dos décimas en una vuelta. La F1 es increíblemente física: la fuerza G que recibimos es como ir sobre rieles a 240 o 290 km/h, y al girar, el cuerpo quiere ir en la dirección contraria”, señala Lewis Hamilton (Ferrari), cuando el británico recibe consultas sobre las exigencias a las que se someten los pilotos.

El pronóstico del clima marca precipitaciones durante todo el fin de semana, con temperaturas que oscilarán los 33 grados y la humedad rondará entre el 80 y 90 por ciento. Esta temporada, el Gran Circo tuvo a la lluvia como invitada en algunos pasajes de la actividad en Zandvoort (Países Bajos), mientras que en Miami se adelantó el horario de la largada para evitar la tormenta eléctrica y la lluvia que indicaba el radar. El diluvio que se desató en San Pablo en 2024 fue una prueba que complicó a Colapinto en el circuito de Interlagos: un doble accidente, en la qualy y en la carrera, dejaron un sabor amargo en un fin de semana complejo por la muerte de su abuelo.

Colapinto y una oportunidad para demostrar las virtudes técnicas, físicas y de concentración en un circuito desconocido.