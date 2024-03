Fernando Alonso, el campeón de la Förmula 1 que se asocia al pasado, presente y futuro de Red Bull Racing

Escuchar

La temporada 2024 de Fórmula 1 es la primera en la historia de la categoría en la que las escuderías no modificaron las parejas de pilotos respecto del anterior calendario. Un dato curioso, después de 75 años, aunque la calma del mercado explotó con el anuncio del pase a Ferrari del séptuple campeón Lewis Hamilton para el próximo curso. El británico es uno de los tres pilotos que se consagraron campeones del mundo y permanecen en actividad en el Gran Circo, mientras que los dos restantes podrían convertirse en compañeros de garaje en 2025: Fernando Alonso es el eje del pasado, presente y futuro de Red Bull Racing, escudería que lo pretendió en 2008, lo sufrió en el reciente Gran Premio de Australia al provocar de modo fortuito la merma del rendimiento del auto de Sergio Checo Pérez, y es el nombre que en las últimas horas se emparentó con la estructura de Milton Keynes para suceder el mexicano, cuyo contrato vence a fin de temporada.

Fernando Alonso y Max Verstappen celebran en el podio del Gran Premio de Miami 2023; el próximo año, los campeones del mundo podrían compartir escudería, según los medios alemanes CHANDAN KHANNA - AFP

Más de la mitad de la grilla quedará libre en 2025, porque además de Alonso y Checo Pérez, Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine), Alexander Albon y Logan Sargeant (Williams), Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda (RB), Valtteri Bottas y Guanyu Zhou (Sauber) y Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen (Haas) finalizarán los vínculos. El asturiano resultó la llave con la que Aston Martin pretendió ensayar un salto y entre las promesas y la realidad se ofreció un bache que la jerarquía del bicampeón del mundo logró disimular con su manejo y experiencia, aunque a partir de la mitad de la temporada pasada el rendimiento de los autos declinó y la esperanza de pulsear por el tercer puesto entre los Constructores se esfumó. Si el inicio del calendario 2023 fue alentador, con seis podios sucesivos del ovetense, la nueva aventura no destaca a Aston Martin: en tres carreras, Alonso había cosechado 45 puntos; en el presente acumula 16.

Red Bull Racing marcó el rumbo en Bahréin y Arabia Saudita, con un doble 1-2 que encabezó Verstappen, pero la tercera cita descubrió enredada a la escudería de Milton Keynes. La prueba de clasificación alivió con la pole de MadMax, mientras que la sanción que le aplicaron a Checo Pérez por bloquear a Hulkenberg (Haas) en la Q1 fue un indicio de las complejidades que tendrían que sortear el modelo RB20 en el trazado urbano de Albert Park: los frenos bloqueados del neumático trasero derecho provocaron el abandono del neerlandés, después de la tercera vuelta, mientras que Alonso, sin proponérselo, fue quien generó la caída del rendimiento del piloto mexicano. Con los neumáticos de compuesto duro, Checo recuperó posiciones después de un primer stint incómodo: superó a Lance Stroll (Aston Martin), George Russell (Mercedes) y a Alonso, aunque la escalada se detuvo en el quinto puesto, a 20 segundos de Oscar Piastri (McLaren) y a 56 segundos del ganador, Sainz Jr.

Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez batallan en la pista: el piloto asturiano, una alternativa para suceder al mexicano en Red Bull Racing GIUSEPPE CACACE - AFP

El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, comentó que podía tratarse de una falla en la puesta a punto del auto N°11. “Por momentos era dos segundos más lento que las Ferrari y eso no se debe al manejo”, señaló el austríaco, mayormente crítico de Pérez. La versión de Christian Horner, jefe de la escudería, no fue la misma: “Recogió una visera descartable del auto de Alonso y eso provocó la pérdida significativa, de alrededor del 20%, de carga aerodinámica. Sin funcionamiento apareció la degradación de los neumáticos, inusual en nuestros autos en el segundo stint. Esto demuestra lo sensible que son estos autos”, apuntó el británico, quien según la prensa alemana es el operador para sumar a Alonso en 2025.

Sergio Checo Pérez dialoga con Christian Horner, el jefe de Red Bull Racing: la continuidad del piloto mexicano en el equipo de MIlton Keynes se ofrece inestable para 2025 Darko Bandic - AP

No es la primera vez que el nombre del asturiano se vincula con Milton Keynes. La feroz batalla con Hamilton en McLaren, en 2007, generó la partida de Alonso a Renault. Red Bull Racing, que desandaba su tercer año en la F.1, con David Couthard y Mark Webber como pilotos, era una opción. “Estuvimos muy cerca”, apuntó Horner. “Hablé con su manager y el ofrecimiento era para 2008 y 2009, pero él solo quería firmar por una campaña. La posición de Dietrich Mateschitz –empresario dueño del equipo- se mantuvo en que eran dos temporadas o nada”, se explayó el jefe de equipo. Con el cierre del calendario 2023, tras el GP de México, Marko cerró la puerta a las versiones de medios españoles que acercaban a Alonso a Milton Keynes, que volvieron a alimentarse en las últimas horas con supuestas reuniones entre Flavio Briatore, manager del piloto, con Horner. En febrero pasado, el italiano y exjefe de la escudería Benetton. fue fotografiado junto a Toto Wolff, boss de Mercedes, y el apellido de Alonso se vinculó a las Flechas de Plata, tras la salida de Hamilton.

Una alineación con Verstappen y Alonso seduce al público, aunque el manejo de egos y sostener un tratamiento sin preferencias podría desencadenar una feroz batalla interna. El orgullo de dos campeones podría dinamitar el exitoso ciclo de Red Bull Racing.

