El impresionante yate de 15 millones de euros que compró un piloto top de Fórmula 1

El mundo de la alta náutica y la velocidad se cruzaron nuevamente en un evento que capturó la atención de los aficionados. Charles Leclerc, el destacado piloto de Fórmula 1, oficializó la entrega de su nueva embarcación, un superyate de 31 metros de eslora que se estima tiene un valor de entre 15 y 18 millones de euros. La unidad, un modelo Riva 102’ Corsaro Super, fue presentada en los astilleros italianos de La Spezia, donde el protagonista asistió acompañado por su esposa Alexandra para el tradicional bautizo con champagne, un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales y superó por mucho el millón de visualizaciones.

Charles Leclerc y su esposa Alexandra se convirtieron en dueños de un Riva 102’ Corsaro Super Instagram (@rivayacht)

La adquisición no es un hecho aislado para el automovilista, quien ya contaba con una historia previa con la firma Ferretti Group, cuando se hizo dueño de otros modelos como el Riva 48 Dolceriva y el Riva 82’ Diva. El nuevo navío, bautizado como “Sedici” (dieciséis en italiano), rinde un homenaje directo al dorsal que utiliza el piloto en su monoplaza durante cada Gran Premio. Según información de medios especializados como Motorsport y Motor16, el dueño participó activamente en la personalización de cada sector del barco, desde los interiores hasta la configuración técnica del exterior, en la búsqueda de una estética que reflejara su estilo personal.

El interior del barco muestra mucho lujo en una simple primera vista Riva Yacht

El diseño interior destaca por su sofisticación, donde los espacios habitables incorporan mobiliario de la firma Poliform, con detalles de lujo que incluyen ropa de cama de Frette, vajilla de la casa Christofle y piezas de Minotti en las zonas exteriores. La suite principal está revestida con mármol Calacatta Vagli Oro pulido y cuenta con un sistema multimedia de alta gama provisto por Bang & Olufsen.

El director ejecutivo de Ferretti Group, Alberto Galassi, subrayó la importancia de esta entrega durante el acto. “La pasión del piloto por Riva, que por supuesto es recíproca, es un testimonio de calidad y belleza que acogemos con una alegría incontenible. Si un deportista tan formidable e ícono de estilo y elegancia elige una vez más uno de nuestros barcos, significa que Riva, y en este caso el magnífico 102’ Corsaro Super, ofrece estándares inigualables de belleza, habitabilidad y tecnología”, afirmó Galassi.

Todas las habitaciones tienen ventanales para poder observar el mar directamente Riva Yacht

Desde el punto de vista técnico, la embarcación impresiona por su capacidad operativa, ya que está impulsada por dos motores MTU que generan una potencia de 2.638 caballos de fuerza, lo que permite una velocidad de crucero de 24 nudos y una máxima de 28 nudos. La estructura integra tecnología de estabilización avanzada, lo que representa una mejora notable respecto a versiones anteriores del modelo Corsaro. La popa es uno de los puntos fuertes de la unidad, con un club de playa de 35 metros cuadrados diseñado para el acceso directo al mar y actividades recreativas, complementado por una cocina al aire libre que incluye parrilla, placa de inducción y máquina de hielo.

La presentación de este activo de lujo ocurre en un contexto deportivo complejo para Leclerc, quien recientemente enfrentó una penalización en el Gran Premio de Miami tras un incidente en la última vuelta, lo que permitió que otros competidores, incluido Franco Colapinto, mejoraran sus posiciones finales. A pesar de los contratiempos en la pista, el deportista se prepara para los próximos desafíos del calendario internacional de la Fórmula 1 mientras disfruta de momentos de ocio a bordo de su nueva adquisición mediterránea.

El área de descanso en la parte superior del yate tiene dimensiones que no son comunes en este tipo de embarcaciones Riva Yacht

Este nuevo Sedici no solo funciona como un refugio personal, sino como una pieza de ingeniería náutica que consolida la relación entre las estrellas del automovilismo y el estilo de vida exclusivo de los astilleros italianos. Con un diseño de vanguardia que prioriza la continuidad visual entre los espacios abiertos y cerrados, maximiza la luz natural en sus tres cubiertas disponibles.