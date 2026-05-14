El enojo de Nacho Fernández con Coudet y la llamativa frase del entrenador para calmar la tensión

Eduardo “Chacho” Coudet e Ignacio “Nacho” Fernández protagonizaron un tenso cruce en el marco del partido de este miércoles por la noche por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina. La situación comenzó cuando el director técnico de River dejó pasar una pelota que había salido de la cancha y el jugador, que supo ser emblema del equipo de Marcelo Gallardo y hoy está en Gimnasia de La Plata, lo increpó.

Sin embargo, el altercado terminó en risas minutos después y ambos intercambiaron aclaraciones tras la jugada. “Dame un beso”, pidió Coudet en una parte del cruce. La secuencia ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, con River arriba 1-0 frente a Gimnasia.

La jugada se originó tras un tiro libre ofensivo del equipo de Núñez desde tres cuartos de cancha. Luego del envío al área, el defensor Germán Conti despejó la pelota hacia un costado y Fernández intentó evitar que saliera cerca de su propia área.

Presionado por un futbolista de River, el mediocampista de Gimnasia volvió a rechazar la pelota hacia adelante y consiguió que el balón saliera al lateral nuevamente a la altura de la mitad de cancha, después de rebotar en un rival. Inmediatamente, el exjugador millonario salió a buscar rápido la pelota para reanudar el juego.

Eduardo "Chacho" Coudet tuvo un cruce con Nacho Fernández Manuel Cortina

En ese momento apareció Coudet cerca de la línea lateral. El entrenador se acercó a la zona donde había salido el balón y, por un instante, dio la impresión de que iba a tomarlo para entregárselo a un jugador de River. Finalmente dejó pasar la pelota, una actitud que provocó la reacción inmediata de Fernández y derivó en un intercambio verbal cargado de tensión.

Con el cruce ya instalado, el cuarto árbitro se acercó a Coudet para intentar calmar la situación. “Pero boconea, vos lo escuchás”, se le escuchó decir al entrenador de River mientras seguía mirando a Fernández.

El jugador con pasado en River tuvo un intercambio con el director técnico del equipo de Núñez Fotobaires / Nacho Amiconi

Instantes después, el mediocampista de Gimnasia volvió sobre sus pasos y ambos quedaron cara a cara junto a la línea lateral. “No te estoy boludeando, ¿qué querés que la agarre yo?”, dijo Coudet. Fernández respondió pero no llegó a distinguirse con claridad en la transmisión. En ese momento, el director técnico buscó bajarle el tono al intercambio: “Yo te pedí disculpas, te choqué la mano, Nacho”.

Cuando parecía que la conversación terminaba, Fernández amagó con retirarse, pero regresó para estrecharle la mano al entrenador. El DT volvió a sujetarlo y lo acercó nuevamente hacia él. “Dame un beso”, lanzó entonces Coudet antes de saludarlo y darle fin a la discusión.

En ese momento, ambos retomaron sus lugares. Fernández se alejó todavía con gesto serio, aunque el intercambio ya había logrado disipar el enojo inicial para dar lugar a una escena distendida que terminó captando la atención de todo el estadio y de las redes sociales.