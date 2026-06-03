Ferrari no quiso contratiempos y anunció la renovación del vínculo con Charles Leclerc

Si quería evitar contratiempos y situaciones de incertidumbre, Ferrari logró su objetivo. Es que antes de que el mercado de pases para 2027 comience a moverse se aseguró la continuidad de una de sus estrellas: “Charles Leclerc y Ferrari: la historia continúa”. De esa forma, la escudería italiana anunció este miércoles la renovación del piloto monegasco, aunque sin especificar la duración de esta extensión del vínculo.

Si bien Leclerc tenía contrato más allá de 2026, Ferrari buscó reafirmar su compromiso con el que ha sido su piloto desde 2016 en la Academia y desde 2019 en la Scuderia. No se especificó la duración del contrato, aunque la declaración de que “Leclerc seguirá vistiendo los colores del equipo durante las próximas temporadas”, sugiere que ambas partes han acordado otro contrato plurianual.

Para comprender mejor cómo se manejó hasta acá Ferrari con Leclerc: a finales de 2019, tras su primer año con la marca italiana, se anunció la renovación del piloto monegasco hasta finales de 2024, pero antes de empezar 2024, alcanzaron otra renovación por varios años más. Se entiende que su contrato actual no terminaba hasta, al menos, finales de 2027, pero Ferrari se anticipó antes de que se remueva un mercado de fichajes que se presume será muy agitado con Max Verstappen en el foco de la escena.

“No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari. Siempre ha sido mucho más que un equipo para mí. Es el equipo que he amado y del que he soñado con formar parte desde niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia. Juntos hemos vivido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca y estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para alcanzar nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello”, expresó Leclerc en sus redes sociales.

Fred Vasseur, jefe del equipo, también habló acerca de esta renovación: “Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace muchos años y esta renovación nos parece algo muy natural. A lo largo de estas temporadas, lo hemos visto crecer, convirtiéndose no sólo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona totalmente integrada al equipo y a todo lo que representa Ferrari. Apreciamos su talento, admiramos su determinación y la forma en que afronta cada día con la gente de la Scuderia, tanto dentro como fuera de la pista. Sabemos lo mucho que significa este proyecto para él y estamos felices de seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos comunes”.

Charles Leclerc es el segundo piloto con más carreras en Ferrari, sólo superado por Michael Schumacher, pero los calendarios de la F1 actual, con más de 20 carreras, hará que los 180 grandes premios de Schumacher de rojo estén al alcance de Leclerc que lleva ya 155 y que cerrará 2026 con, al menos, 172 GP.

“Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré entregándolo todo para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, a la cima, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia”, agregó el piloto de 28 años.

Hasta el momento, Leclerc acumula 8 victorias y 27 poles, y después de cinco carreras en 2026, está tercero en el Mundial de pilotos apenas por detrás de los Mercedes, y justo por delante de su compañero Lewis Hamilton. Leclerc también es segundo en número de poles con Ferrari, también detrás de Schumacher que acumuló 58 frente a las 27 de Leclerc. La diferencia en victorias es todavía mayor: Schumacher cuenta con 72 triunfos frente a las ocho del monegasco.