Flavio Briatore apuntó contra Aston Martin y le cerró la puerta a los que quieran volver a Alpine

Para Flavio Briatore, la voz de mando del equipo Alpine en el que compite Franco Colapinto en la Fórmula 1, el caso vigente de Aston Martin deja en evidencia que tener instalaciones de primer nivel y pilotos de renombre no alcanza para rendir en la misma dimensión en la máxima categoría.

La escudería británica en la que corre el español Fernando Alonso, al que el propio italiano dirigió en los títulos en Renault en 2005 y 2006, realizó una fuerte inversión en infraestructura durante los últimos años, con una fábrica nueva y un túnel de viento de última generación en el AMR Technology Campus, en Silverstone. No obstante, el arranque de esta temporada, la primera con motores Honda, fue muy floja: apenas acumula un punto en las primeras 11 fechas del campeonato. El AMR26 pasó por una renovación importante, con un paquete de 16 actualizaciones que dejó buenas sensaciones al utilizarlas en el Gran Premio de Hungría, pero no pudo sumar.

En ese contexto, Briatore aprovechó para responder sobre la actualidad de Alpine y lo que se puede esperar para la reanudación del certamen con una comparación ruidosa. “No sé qué tienen los demás. Sí, quizás alguno tenga una estructura mejor. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin. Tienen las mejores instalaciones y al mejor ingeniero del mundo, pero aun así no son competitivos”, afirmó en una entrevista con The Race.

Flavio Briatore, en un sentido abrazo con Franco Colapinto, su segundo piloto en Alpine @briatoreflavio

“El trabajo se reduce a hacer que la gente crea que ganar es posible. Hay que darlo todo, poner todo el esfuerzo”, amplió el empresario que este año logró un acuerdo para que Alpine lleve motores Mercedes. Mejor respecto de 2025, ocupa actualmente la sexta posición en el Mundial de Constructores, a cinco puntos de Racing Bulls en la lucha por liderar el grupo intermedio, lejos de los poderosos de la categoría.

Briatore, quien antes del bicampeonato de Renault estuvo asociado a los éxitos con el alemán Michael Schumacher en los años en que Alpine llevaba el nombre de Benetton, afirmó que hoy atraviesan un proceso de reestructuración en todo sentido. Eso incluyó perder a empleados importantes frente a rivales con mayores recursos como Cadillac y el propio Aston Martin, recrea la publicación en el medio especializado europeo.

El Aston Martin de Fernando Alonso mostró una mejoría luego de grandes actualizaciones en el nuevo modelo en el GP de Hungría, pero no le alcanzó ni para ilusionarse con sumar puntos Darko Bandic - AP

De hecho, le cerró la puerta a todo aquel que desee regresar, coincidentemente poco después de que todo el paddock de la categoría dijera que Alonso podría unirse a Alpine en 2027 y prácticamente ser descartado. “Tenemos gente que nos llama para unirse al equipo, para venir a ayudarnos. Antes, todos aprovechaban las oportunidades: Cadillac, Aston Martin, etcétera, etcétera. Ahora mucha gente quiere volver. Por el momento, no. No quiero que ninguno de los que se fueron diga una palabra. No me importa”.

“Quizá tengamos aquí un equipo de ingeniería muy bueno, pero todavía está en el banco de pruebas. Creo que es así. Nuestro director técnico [David Sanchez] tiene que observarlo muy, muy de cerca. Ahora hemos hecho juntos el primer auto. En toda la parte técnica, antes no entendíamos quién era bueno, quién era malo, quién estaba haciendo un trabajo muy bueno y quién uno muy malo. Ahora tenemos una imagen clara. Antes no teníamos esa imagen porque había muchos cambios. Ahora tenemos estabilidad”, concluyó.

Franco Colapinto corre por delante del Aston Martin de Lance Stroll, en un duelo que mayormente gana el equipo del argentino CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Fórmula 1 está en plenas vacaciones, las que realiza habitualmente en el verano europeo, y volverá a girar desde el 21 de agosto en el fin de semana en el que se desarrolle la duodécima fecha, el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.